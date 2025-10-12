Chủ đề nóng

Nữ phó giáo sư AI quá xinh đẹp, mới ngoài 30 tuổi, khiến dân mạng ngờ vực

Mộc An (Theo SCMP) Chủ nhật, ngày 12/10/2025 15:07 GMT+7
Một nữ phó giáo sư trẻ tại một trường đại học danh tiếng ở Trung Quốc nổi tiếng trên mạng xã hội sau khi đoạn video ghi lại cảnh cô giảng dạy về trí tuệ nhân tạo (AI) thu hút sự chú ý của đông đảo người xem.
Cô cũng trở thành tâm điểm bàn luận trực tuyến vì vẻ ngoài trẻ trung cùng trình độ học vấn của mình.

Nhân vật gây “bão mạng” là Hạ Tĩnh, ngoài 30 tuổi, hiện là giảng viên Viện Nghiên cứu Nâng cao về Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Beihang (Đại học hàng không vũ trụ Bắc Kinh).

Đại học hàng không vũ trụ Bắc Kinh được thành lập năm 1952, là một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu của Trung Quốc, nổi tiếng với thế mạnh trong lĩnh vực hàng không và vũ trụ.

Theo bảng xếp hạng QS World University Rankings 2026, Đại học hàng không vũ trụ Bắc Kinh đứng thứ 388 trên thế giới và thứ 81 tại khu vực Đông Á.

Gần đây, một đoạn video do Hạ Tĩnh đăng tải đã trở nên viral, trong đó cô giải thích những kiến thức cơ bản về trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh dành cho người mới bắt đầu.

Hạ Tĩnh sở hữu bảng thành tích học thuật ấn tượng, đã công bố hơn 40 bài báo khoa học. Ảnh: ifeng

Video được chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội cá nhân của cô – nơi có gần 120.000 người theo dõi, đã thu hút hơn 125.000 lượt thích.

Trong đoạn video, Hạ Tĩnh xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung nổi bật, khiến sự chú ý của công chúng nhanh chóng chuyển từ chuyên môn sang ngoại hình của cô, thậm chí có người đặt nghi vấn về danh xưng “phó giáo sư”.

Một bình luận viết: “Cô ấy đã là phó giáo sư ở độ tuổi này sao?”.

“Mấy giáo sư bây giờ làm việc chăm thế sao? Với ngoại hình như vậy, tôi còn tưởng cô là sinh viên năm nhất đại học”, một người khác bình luận.

Ngày 1/10, một nhân viên của Viện Nghiên cứu cho biết, Hạ Tĩnh đúng là giảng viên của đơn vị, và hồ sơ cùng các thành tựu học thuật của cô đều được công khai trên trang web chính thức của viện.

Theo thông tin trên website, Hạ Tĩnh hiện còn giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Quản trị Khoa học và Công nghệ thuộc Viện.

Cô đã công bố hơn 40 bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín, trong đó hơn 10 bài cô là tác giả chính hoặc đồng tác giả.

Hạ Tĩnh hoàn thành chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ vào tháng 10/2021 tại Khoa Báo chí và Truyền thông, Đại học Thanh Hoa.

Nghiên cứu của cô tập trung vào các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, truyền thông mới, dư luận xã hội và các nghiên cứu liên ngành.

Hiện tại, các công trình của Hạ Tĩnh đã được trích dẫn 2.300 lần trên Google Scholar.

Trước sự nổi tiếng bất ngờ trên mạng xã hội, cô khiêm tốn chia sẻ: “Tôi thấy mình khá bình thường, cũng không ăn ảnh. Hầu hết các video đều được chỉnh sửa bằng AI. Nền tảng học thuật của tôi cũng chỉ ở mức bình thường thôi".

Câu chuyện của Hạ Tĩnh đã thu hút nhiều bình luận và lời khen ngợi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một người viết: “Cô ấy hoàn toàn có thể dựa vào ngoại hình, nhưng học vấn của cô cũng rất đáng nể".

Người khác bày tỏ: “Thành thật mà nói, lớp học do cô giáo xinh đẹp này giảng dạy thật sự giúp tôi hiểu rõ hơn về AI. Nhất định phải lưu lại".

Một cư dân mạng khác phản ứng gay gắt: “Một số người thật nực cười. Có phải họ đang ghen tị với phụ nữ không? Chỉ cần phụ nữ đạt được thành tựu gì đó là họ lại nói là không xứng đáng".

