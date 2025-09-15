Nữ sinh được chọn giữa 8.800 sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân để phát biểu: Từng là thủ khoa, đạt 30/30 điểm đại học

Nữ sinh trường chuyên trúng tuyển Đại học Kinh tế Quốc dân với điểm số 30/30

Trao đổi với PV Dân Việt sau khi chính thức ghi danh vào Đại học Kinh tế Quốc dân, em Trần Ngọc Tú Anh, tân sinh viên Khóa 67 ngành Thương mại điện tử, cho biết: "Được hít thở bầu không khí vừa trang nghiêm vừa thân thương của buổi lễ khai giảng đầu tiên trong cuộc đời sinh viên, trong em là một cảm xúc tổng hòa khó tả. Đó là niềm vui sướng, là sự tự hào, một chút hồi hộp của ngày đầu bỡ ngỡ và trên hết, là lòng biết ơn sâu sắc".

Được biết, trong mùa tuyển sinh đại học năm 2025, sau quá trình tìm hiểu và định hướng, Tú Anh đã đăng ký 15 nguyện vọng vào một số trường đại học và các ngành khác nhau.

Tú Anh được Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân tặng hoa chúc mừng. Ảnh: NVCC

Để chuẩn bị cho quá trình xét tuyển, Tú Anh cũng đã tự tìm hiểu cấu trúc đề thi và các dạng bài của kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQGHN để ôn tập.

"Em nhận thấy các trường top đầu ngày càng ưu tiên phương thức xét tuyển này. Vì vậy, em coi đây là một chìa khóa quan trọng để tăng cơ hội vào ngôi trường mình yêu thích. Thử thách lớn nhất là phải cân bằng việc học trên lớp để thi tốt nghiệp và việc ôn luyện cho kỳ thi. Em đã xây dựng một kế hoạch học tập song song, phân bổ thời gian hợp lý trong ngày và trong tuần. Em cố gắng tìm ra những phần kiến thức chung giữa hai kỳ thi để học một lần mà áp dụng được cho cả hai, giúp tối ưu hóa thời gian và công sức", Tú Anh kể lại.

Kết quả, Tú Anh đã đạt điểm số kỳ thi đánh giá năng lực 121 điểm; IELTS: 8,0 và điểm thi tốt nghiệp THTP Toán 8,5; Văn 8,25; Địa 9,5; Anh 8,75. Tổng điểm trúng tuyển theo phương thức kết hợp là 30/30.



Đó chưa phải là thành tích ấn tượng duy nhất của cô gái xinh xắn này. Trước đó, Tú Anh có 3 năm gắn bó với Trường THPT Chuyên Biên Hòa, Hà Nam, nay là tỉnh Ninh Bình. Tú Anh là Thủ khoa đầu vào chuyên Anh của trường, giải Nhất HSG tỉnh Tiếng Anh lớp 11, giải Nhì HSG tỉnh Tiếng Anh lớp 10.



Bí quyết học tập: Sự tập trung và động lực cá nhân

Chia sẻ thêm về bí quyết học tập, Tú Anh cho hay: "Đối với em, bí quyết học tập không nằm ở một phương pháp nào quá cao siêu mà chủ yếu đến từ sự tập trung và động lực cá nhân. Trước hết, em luôn cố gắng đạt được sự tập trung cao độ trong mỗi giờ học. Em nhận ra rằng, nếu xem việc học như một trách nhiệm nặng nề, mình sẽ rất dễ mệt mỏi và chán nản. Vì vậy, em đã thay đổi góc nhìn của mình.

Thay vì "phải học", em tìm cách để "muốn học" bằng việc tự mình khám phá ra niềm vui trong đó. Đôi khi đó là cảm giác thỏa mãn khi giải được một bài toán khó hoặc khi đắm chìm trong những kiến thức lịch sử. Khi có động lực từ bên trong như vậy, sự tập trung sẽ đến một cách tự nhiên hơn".

Nói thêm về việc chọn ngành Thương mại điện tử, Tú Anh tiết lộ cũng từng phân vân giữa ngành này và Logistics. Bước ngoặt đến khi Tú Anh có cơ hội tự mình quản lý một cửa hàng online bán đồ handmade nhỏ với chị gái. Chính những trải nghiệm thực tế khi tự tay làm mọi thứ đã giúp nữ sinh nhận ra mình thực sự yêu thích và có hứng thú với lĩnh vực này.

Tú Anh từng là thủ khoa đầu vào chuyên Anh Trường THPT Chuyên Biên Hòa. Ảnh: NVCC

Sau khi nhập học, Tú Anh đặt ra mục tiêu cho mình là tập trung để nắm vững kiến thức nền tảng của ngành Thương mại điện tử. Song song đó, cô muốn được tham gia các câu lạc bộ và thử sức ở các cuộc thi chuyên ngành.

"Em nghĩ đó là cách tốt nhất để không chỉ học lý thuyết mà còn được rèn luyện kỹ năng, kết nối với các anh chị và bạn bè. Mang theo những háo hức, mong chờ của lứa tuổi 18, em thực sự mong rằng 4 năm gắn bó ở đây sẽ là những năm tháng thanh xuân tươi đẹp và ý nghĩa nhất", Tú Anh bày tỏ.



Trong Lễ Khai giảng năm học 2025-2026, Tú Anh là người đại diện cho hơn 8.800 sinh viên khóa 67 phát biểu trước toàn hội trường. Tú Anh cho biết: "Phía trước là 4 năm thanh xuân và em muốn sống trọn vẹn từng khoảnh khắc tại mái trường này. Em muốn giảng đường không chỉ là nơi để học kiến thức, mà còn là nơi để tranh luận và khai phá. Em muốn những cuộc thi không chỉ là nơi để giành chiến thắng, mà là nơi để va vấp và trưởng thành…".