Nepal rúng động vì biểu tình
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Khởi tố Quảng Linh Vlog, Hằng Du mục
Xã hội
Thứ hai, ngày 15/09/2025 15:58 GMT+7

Nữ sinh được chọn giữa 8.800 sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân để phát biểu: Từng là thủ khoa, đạt 30/30 điểm đại học

Tào Nga Thứ hai, ngày 15/09/2025 15:58 GMT+7
Em Trần Ngọc Tú Anh, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Biên Hòa, Ninh Bình chính thức trở thành tân sinh viên Khóa 67 ngành Thương mại điện tử, Đại học Kinh tế Quốc dân.
Nữ sinh trường chuyên trúng tuyển Đại học Kinh tế Quốc dân với điểm số 30/30

Trao đổi với PV Dân Việt sau khi chính thức ghi danh vào Đại học Kinh tế Quốc dân, em Trần Ngọc Tú Anh, tân sinh viên Khóa 67 ngành Thương mại điện tử, cho biết: "Được hít thở bầu không khí vừa trang nghiêm vừa thân thương của buổi lễ khai giảng đầu tiên trong cuộc đời sinh viên, trong em là một cảm xúc tổng hòa khó tả. Đó là niềm vui sướng, là sự tự hào, một chút hồi hộp của ngày đầu bỡ ngỡ và trên hết, là lòng biết ơn sâu sắc".

Được biết, trong mùa tuyển sinh đại học năm 2025, sau quá trình tìm hiểu và định hướng, Tú Anh đã đăng ký 15 nguyện vọng vào một số trường đại học và các ngành khác nhau.

Tú Anh được Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân tặng hoa chúc mừng. Ảnh: NVCC

Để chuẩn bị cho quá trình xét tuyển, Tú Anh cũng đã tự tìm hiểu cấu trúc đề thi và các dạng bài của kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQGHN để ôn tập.

"Em nhận thấy các trường top đầu ngày càng ưu tiên phương thức xét tuyển này. Vì vậy, em coi đây là một chìa khóa quan trọng để tăng cơ hội vào ngôi trường mình yêu thích. Thử thách lớn nhất là phải cân bằng việc học trên lớp để thi tốt nghiệp và việc ôn luyện cho kỳ thi. Em đã xây dựng một kế hoạch học tập song song, phân bổ thời gian hợp lý trong ngày và trong tuần. Em cố gắng tìm ra những phần kiến thức chung giữa hai kỳ thi để học một lần mà áp dụng được cho cả hai, giúp tối ưu hóa thời gian và công sức", Tú Anh kể lại.

Kết quả, Tú Anh đã đạt điểm số kỳ thi đánh giá năng lực 121 điểm; IELTS: 8,0 và điểm thi tốt nghiệp THTP Toán 8,5; Văn 8,25; Địa 9,5; Anh 8,75. Tổng điểm trúng tuyển theo phương thức kết hợp là 30/30.

Đó chưa phải là thành tích ấn tượng duy nhất của cô gái xinh xắn này. Trước đó, Tú Anh có 3 năm gắn bó với Trường THPT Chuyên Biên Hòa, Hà Nam, nay là tỉnh Ninh Bình. Tú Anh là Thủ khoa đầu vào chuyên Anh của trường, giải Nhất HSG tỉnh Tiếng Anh lớp 11, giải Nhì HSG tỉnh Tiếng Anh lớp 10.

Bí quyết học tập: Sự tập trung và động lực cá nhân

Chia sẻ thêm về bí quyết học tập, Tú Anh cho hay: "Đối với em, bí quyết học tập không nằm ở một phương pháp nào quá cao siêu mà chủ yếu đến từ sự tập trung và động lực cá nhân. Trước hết, em luôn cố gắng đạt được sự tập trung cao độ trong mỗi giờ học. Em nhận ra rằng, nếu xem việc học như một trách nhiệm nặng nề, mình sẽ rất dễ mệt mỏi và chán nản. Vì vậy, em đã thay đổi góc nhìn của mình.

Thay vì "phải học", em tìm cách để "muốn học" bằng việc tự mình khám phá ra niềm vui trong đó. Đôi khi đó là cảm giác thỏa mãn khi giải được một bài toán khó hoặc khi đắm chìm trong những kiến thức lịch sử. Khi có động lực từ bên trong như vậy, sự tập trung sẽ đến một cách tự nhiên hơn".

Nói thêm về việc chọn ngành Thương mại điện tử, Tú Anh tiết lộ cũng từng phân vân giữa ngành này và Logistics. Bước ngoặt đến khi Tú Anh có cơ hội tự mình quản lý một cửa hàng online bán đồ handmade nhỏ với chị gái. Chính những trải nghiệm thực tế khi tự tay làm mọi thứ đã giúp nữ sinh nhận ra mình thực sự yêu thích và có hứng thú với lĩnh vực này.

Tú Anh từng là thủ khoa đầu vào chuyên Anh Trường THPT Chuyên Biên Hòa. Ảnh: NVCC

Sau khi nhập học, Tú Anh đặt ra mục tiêu cho mình là tập trung để nắm vững kiến thức nền tảng của ngành Thương mại điện tử. Song song đó, cô muốn được tham gia các câu lạc bộ và thử sức ở các cuộc thi chuyên ngành.

"Em nghĩ đó là cách tốt nhất để không chỉ học lý thuyết mà còn được rèn luyện kỹ năng, kết nối với các anh chị và bạn bè. Mang theo những háo hức, mong chờ của lứa tuổi 18, em thực sự mong rằng 4 năm gắn bó ở đây sẽ là những năm tháng thanh xuân tươi đẹp và ý nghĩa nhất", Tú Anh bày tỏ.

Trong Lễ Khai giảng năm học 2025-2026, Tú Anh là người đại diện cho hơn 8.800 sinh viên khóa 67 phát biểu trước toàn hội trường. Tú Anh cho biết: "Phía trước là 4 năm thanh xuân và em muốn sống trọn vẹn từng khoảnh khắc tại mái trường này. Em muốn giảng đường không chỉ là nơi để học kiến thức, mà còn là nơi để tranh luận và khai phá. Em muốn những cuộc thi không chỉ là nơi để giành chiến thắng, mà là nơi để va vấp và trưởng thành…".

Loại thịt rẻ hơn thịt bò, bổ hơn thịt lợn, ít chất béo, giàu protein, hầm kiểu này ngon cực phẩm
Gia đình

Loại thịt rẻ hơn thịt bò, bổ hơn thịt lợn, ít chất béo, giàu protein, hầm kiểu này ngon cực phẩm

Gia đình

Mùa thu, bạn nên ăn loại thịt bổ dưỡng này để chuẩn bị năng lượng, nâng cao sức đề kháng để chống lại các vi khuẩn, virus khi trời trở lạnh.

Họ thù hận đến không thể hiểu nổi - Tổng thống Trump nói sẽ ra tay nối lại đàm phán giữa ông Putin và Zelensky
Thế giới

Họ thù hận đến không thể hiểu nổi - Tổng thống Trump nói sẽ ra tay nối lại đàm phán giữa ông Putin và Zelensky

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ nghi ngờ về khả năng tiến hành đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin do mối thù địch cá nhân sâu sắc giữa họ

Trồng lúa chuyên canh chất lượng cao phát thải thấp, nông dân ĐBSCL lãi từ 14,5 – 36,3 triệu đồng/ha
Nhà nông

Trồng lúa chuyên canh chất lượng cao phát thải thấp, nông dân ĐBSCL lãi từ 14,5 – 36,3 triệu đồng/ha

Nhà nông

Sáng 15/9, tại An Giang, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng kết mô hình thí điểm sản xuất lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp vụ hè thu 2025 tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự và chỉ đạo hội nghị.

Công an tỉnh Nghệ An giải cứu thành công 13 nạn nhân bị bán sang khu Tam Giác Vàng
Pháp luật

Công an tỉnh Nghệ An giải cứu thành công 13 nạn nhân bị bán sang khu Tam Giác Vàng

Pháp luật

Hứa hẹn việc nhẹ lương cao, nhóm 3 phụ nữ đã lừa bán 13 người vào các ổ lừa đảo do đối tượng nước ngoài làm chủ ở Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng. May mắn, các nạn nhân đều được Công an tỉnh Nghệ An giải cứu thành công.

Ngư phủ ở Cà Mau đâm chết bạn tàu sau khi bị tấn công
Pháp luật

Ngư phủ ở Cà Mau đâm chết bạn tàu sau khi bị tấn công

Pháp luật

Huỳnh Tâm Em, quê Cà Mau, sau khi uống rượu đã xảy ra mâu thuẫn với bạn nghề, dù được can ngăn, nhưng sau đó Tâm Em đã đâm chết đồng nghiệp khi bị người này dùng dao tấn công.

Khởi tố người phụ nữ sản xuất giá đỗ bằng 'nước kẹo' có chứa hóa chất độc hại ở Ninh Bình
Pháp luật

Khởi tố người phụ nữ sản xuất giá đỗ bằng "nước kẹo" có chứa hóa chất độc hại ở Ninh Bình

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Thị Hạnh (SN 1985, trú tại xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ 5 đối tượng làm giả trên 500 loại giấy tờ
Pháp luật

Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ 5 đối tượng làm giả trên 500 loại giấy tờ

Pháp luật

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện đường dây chuyên sản xuất, mua bán các loại giấy tờ giả như: Căn cước công dân, sổ đỏ, giấy phép lái xe, đăng kiểm xe, đăng ký xe, bằng cấp các loại, giấy chứng nhận, giấy xác nhận… trên địa bàn.

Chưa đủ tuổi, không có bằng nhưng vẫn lái xe đến trường, học sinh mếu máo khi bị CSGT xử lý
Chuyển động Sài Gòn

Chưa đủ tuổi, không có bằng nhưng vẫn lái xe đến trường, học sinh mếu máo khi bị CSGT xử lý

Chuyển động Sài Gòn

Mặc dù chưa đủ 18 tuổi, không có giấy phép lái xe nhưng nhiều học sinh vẫn lái xe máy trên 50 phân khối đến trường và bị Đội CSGT Hàng Xanh phát hiện, lập biên bản.

Khánh Hòa: Bãi rác Diên Thọ tràn ra đường, gây ô nhiễm khiến dân bức xúc
Xã hội

Khánh Hòa: Bãi rác Diên Thọ tràn ra đường, gây ô nhiễm khiến dân bức xúc

Xã hội

Mùi hôi thối nồng nặc ngay tại bãi rác xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa khiến ai cũng phải ngao ngán mỗi khi đi qua khu vực này. Tình trạng này đã diễn ra từ nhiều ngày nay.

Tập đoàn Desay (Trung Quốc) đầu tư 'khủng' vào Bắc Ninh có tiềm lực ra sao?
Kinh tế

Tập đoàn Desay (Trung Quốc) đầu tư "khủng" vào Bắc Ninh có tiềm lực ra sao?

Kinh tế

Việc Tập đoàn Desay (Trung Quốc) dự kiến tăng vốn đầu tư tại Bắc Ninh lên hơn 126 triệu USD không chỉ cho thấy sức hút ngày càng lớn của Việt Nam trong chuỗi cung ứng năng lượng xanh, mà còn đặt ra kỳ vọng biến địa phương này thành “cứ điểm” mới của ngành công nghiệp pin toàn cầu.

Marina Bayfront District – Khi đặc quyền “Front Row” trở thành phong cách sống bên vịnh Hạ Long
Nhà đất

Marina Bayfront District – Khi đặc quyền “Front Row” trở thành phong cách sống bên vịnh Hạ Long

Nhà đất

BIM Land chính thức giới thiệu Marina Bayfront District – trung tâm của Bán đảo 3, Khu đô thị Halong Marina. Được định vị là “quận thời thượng” mới bên vịnh Hạ Long, dự án kế thừa trọn vẹn tinh thần “Front Row” – đặc quyền hàng ghế đầu bên di sản thiên nhiên thế giới.

5 triệu ống hút nhựa biến mất, Vinamilk mở rộng đơn hàng xuất khẩu
Doanh nghiệp

5 triệu ống hút nhựa biến mất, Vinamilk mở rộng đơn hàng xuất khẩu

Doanh nghiệp

Một cải tiến về nắp chai đã giúp Vinamilk loại bỏ hơn 5 triệu ống hút nhựa và góp phần mang về mức tăng trưởng gần 80% tại thị trường New Zealand. Giải pháp nhỏ từ "ông lớn" ngành sữa cho thấy, cắt giảm phát thải không phải hoàn toàn là bài toán chi phí, mà có thể là tấm “thẻ ưu tiên” giúp sản phẩm mở rộng sự hiện diện tại các thị trường cao cấp và nâng tầm giá trị thương hiệu.

Trăn trở về rác thải nhựa dùng một lần, nhóm sinh viên chế tạo muỗng sinh học từ vỏ quả quất
Giáo Dục

Trăn trở về rác thải nhựa dùng một lần, nhóm sinh viên chế tạo muỗng sinh học từ vỏ quả quất

Giáo Dục

Trong bối cảnh ô nhiễm rác thải nhựa ngày càng báo động, nhóm sinh viên đã tìm ra hướng đi độc đáo: tận dụng vỏ quất để chế tạo muỗng và đế lót ly sinh học có khả năng phân hủy tự nhiên.

Đà Nẵng sẽ định hình một hình mẫu đô thị biển mới mang tầm quốc tế
Nhà đất

Đà Nẵng sẽ định hình một hình mẫu đô thị biển mới mang tầm quốc tế

Nhà đất

Đà Nẵng có nhiều dư địa để trở thành đô thị biển mang tầm quốc tế vượt xa Singpore và Dubai. Đây là chia sẻ của TS. Dư Văn Toán, Viện Khoa học Môi trường, Biển và Hải đảo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đặc quyền hậu mãi: Lý do VinFast được người dùng xe máy điện “chọn mặt gửi vàng”
Kinh tế

Đặc quyền hậu mãi: Lý do VinFast được người dùng xe máy điện “chọn mặt gửi vàng”

Kinh tế

Nhiều chủ xe máy điện cho biết yếu tố hậu mãi vượt tiêu chuẩn thị trường của VinFast chính là một trong những “đòn bẩy” quan trọng khiến họ an tâm xuống tiền.

Ổ lừa đảo tại Campuchia chiếm đoạt 160 tỷ đồng bằng cách giả công an, lừa cài ứng dụng chiếm tài khoản ngân hàng
Pháp luật

Ổ lừa đảo tại Campuchia chiếm đoạt 160 tỷ đồng bằng cách giả công an, lừa cài ứng dụng chiếm tài khoản ngân hàng

Pháp luật

Lập trụ sở tại Campuchia, nhóm tội phạm giả danh công an, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo có chứa mã độc để chiếm quyền điều khiển điện thoại rồi rút tiền trong tài khoản ngân hàng và chứng khoán của họ.

Tuyến đường hoa đẹp mê ly xã nông thôn mới kiểu mẫu Tân Đông ở Tiền Giang, nay là tỉnh Đồng Tháp, tha hồ chụp hình
Nhà nông

Tuyến đường hoa đẹp mê ly xã nông thôn mới kiểu mẫu Tân Đông ở Tiền Giang, nay là tỉnh Đồng Tháp, tha hồ chụp hình

Nhà nông

Năm 2024, xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp sau sáp nhập) vinh dự được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Tuyến đường hoa nông thôn mới kiểu mẫu ấp Bờ Kinh - chùa Đất Đỏ, xã nông thôn mới kiểu mẫu Tân Đông đoạt giải Nhất Hội thi Tuyến đường xanh, sạch, đẹp, an toàn năm 2024.

Triệu tập đối tượng dùng cây sắt đánh thủng mũ bảo hiểm người đàn ông đang trên đường đi giao mèo cảnh
Chuyển động Sài Gòn

Triệu tập đối tượng dùng cây sắt đánh thủng mũ bảo hiểm người đàn ông đang trên đường đi giao mèo cảnh

Chuyển động Sài Gòn

Cơ quan Công an phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM đã đưa ông L.H.V (40 tuổi, ngụ phường Đông Hưng Thuận) về trụ sở để làm rõ vụ việc dùng cây sắt tấn công anh Nguyễn Thanh Tùng, đang trên đường đi giao mèo cảnh.

Một nông dân ở Lâm Đồng sở hữu vườn tiêu sai lúc lỉu, vừa được Sở Nông nghiệp và Môi trường công nhận cây đầu dòng
Nhà nông

Một nông dân ở Lâm Đồng sở hữu vườn tiêu sai lúc lỉu, vừa được Sở Nông nghiệp và Môi trường công nhận cây đầu dòng

Nhà nông

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định công nhận cây đầu dòng hồ tiêu Đức Điệp.

Trần Khánh Dư lập công ở trấn Vân Đồn như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Trần Khánh Dư lập công ở trấn Vân Đồn như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Được coi là danh tướng thứ tư triều Trần (sau Trần Hưng Đạo, Trần Nhật Duật và Phạm Ngũ Lão), Trần Khánh Dư là một vị tướng chỉ huy tài năng, góp phần cùng quân và dân Đại Việt làm nên chiến công lẫy lừng trong 3 lần kháng chiến chống Mông-Nguyên hồi thế kỷ 13. Trong đó, cống hiến nổi bật của ông là chỉ huy thủy quân lập chiến công xuất sắc ở trấn Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh hiện nay) trong cuộc kháng chiến chống Mông-Nguyên lần thứ ba (năm 1288).

Nga vừa có động thái gây chấn động ngay trước cửa ngõ Bắc Cực của NATO
Điểm nóng

Nga vừa có động thái gây chấn động ngay trước cửa ngõ Bắc Cực của NATO

Điểm nóng

Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/9 đã chia sẻ đoạn phim mà họ cho là ghi lại cảnh lực lượng của nước này thử nghiệm một tên lửa siêu thanh tiên tiến trên Biển Barents.

Đà Nẵng: Hàng loạt sai phạm tại Dự án hồ chứa nước Lộc Đại có vốn hơn 291 tỷ đồng
Kinh tế

Đà Nẵng: Hàng loạt sai phạm tại Dự án hồ chứa nước Lộc Đại có vốn hơn 291 tỷ đồng

Kinh tế

Thanh tra TP Đà Nẵng vừa công bố kết luận chỉ rõ hàng loạt sai phạm tại Dự án hồ chứa nước Lộc Đại (xã Quế Sơn Trung), từ công tác giải phóng mặt bằng, thiết kế, quản lý vốn đến thi công, khiến công trình dừng thi công từ cuối năm 2022, chậm tiến độ hơn 4 năm so với kế hoạch.

Gia Lai: Chính quyền ra 'tối hậu thư' tháo dỡ quán cà phê xây dựng trái phép trên đất công
Bạn đọc

Gia Lai: Chính quyền ra "tối hậu thư" tháo dỡ quán cà phê xây dựng trái phép trên đất công

Bạn đọc

Một quán cà phê lớn xây dựng trái phép trên đất công, ngay giữa hai tuyến đường ở thôn Lai Nghi (xã Tây Sơn, Gia Lai). Dù chính quyền nhiều lần yêu cầu tháo dỡ nhưng chủ quán vẫn chây ì, buộc UBND xã phải ra “tối hậu thư”.

Cảnh khác lạ mỗi đêm khi Tuyên Quang rực rỡ đèn Trung thu khổng lồ trước thềm Lễ hội Thành Tuyên 2025
Media

Cảnh khác lạ mỗi đêm khi Tuyên Quang rực rỡ đèn Trung thu khổng lồ trước thềm Lễ hội Thành Tuyên 2025

Media

Mỗi buổi tối, hàng chục mô hình đèn Trung thu khổng lồ đã được người dân rước đi diễu hành, khiến các tuyến phố trở nên rực rỡ và náo nhiệt lạ thường trước thềm Lễ hội Thành Tuyên 2025.

Cánh cửa ĐT Việt Nam mở toang với Viktor Lê
Thể thao

Cánh cửa ĐT Việt Nam mở toang với Viktor Lê

Thể thao

Sau bàn thắng đầu tiên cho U23 Việt Nam, Viktor Lê lại sắm vai người hùng với pha kiến tạo phút 90+7, giúp CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng nhọc nhằn tại Cúp Quốc gia 2025/2026.

Từ sáng sớm, hàng nghìn người đã tìm tới Trung tâm Triển lãm quốc gia tham quan trong ngày bế mạc
Ảnh

Từ sáng sớm, hàng nghìn người đã tìm tới Trung tâm Triển lãm quốc gia tham quan trong ngày bế mạc

Ảnh

Hôm nay, 15/9 cũng là ngày bế mạc, Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách từ khắp nơi đổ về tham quan.

Cô gái trẻ ở Hà Nội mất tích bí ẩn
Tin tức

Cô gái trẻ ở Hà Nội mất tích bí ẩn

Tin tức

Ngay sau khi phát hiện cô gái trẻ ở Hà Nội mất tích bí ẩn, gia đình cô gái đã trình báo cơ quan công an. Dù vậy, nhiều ngày trôi qua vẫn chưa có bất kỳ tung tích nào của Phương...

VPBank YoJo Visa Platinum: Chiếc thẻ “all-in-one” cho người trẻ sống chất
Kinh tế

VPBank YoJo Visa Platinum: Chiếc thẻ “all-in-one” cho người trẻ sống chất

Kinh tế

VPBank YoJo Visa Platinum được thiết kế cho thế hệ trẻ thích xê dịch, mê trải nghiệm và yêu sự tiện lợi. Từ ưu đãi giảm tới 50% ở hàng nghìn điểm ăn – chơi – mua sắm, đến công nghệ thanh toán hiện đại và những đặc quyền bay độc quyền cùng Vietjet, tấm thẻ của VPBank mang đến cảm giác “mỗi chi tiêu là một niềm vui”.

“Ông lớn” Hàn Quốc mở rộng đầu tư gần 54 triệu USD, kỳ vọng Việt Nam thành trung tâm sản xuất cáp điện siêu cao áp
Kinh tế

“Ông lớn” Hàn Quốc mở rộng đầu tư gần 54 triệu USD, kỳ vọng Việt Nam thành trung tâm sản xuất cáp điện siêu cao áp

Kinh tế

Công ty sản xuất dây cáp điện đầu tiên tại Hàn Quốc – Taihan Cable & Solution – đang chuẩn bị thực hiện khoản đầu tư lớn gần TP.HCM để xây dựng nhà máy sản xuất cáp siêu cao áp 400kV nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và mở rộng thị trường toàn cầu của Taihan.

TP.HCM sẽ tách Sở Quy hoạch - Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM sẽ tách Sở Quy hoạch - Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng

Chuyển động Sài Gòn

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thông tin, Thường trực Thành ủy TP.HCM đồng ý thực hiện việc tách Sở Quy hoạch - Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng TP.HCM.

