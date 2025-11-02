Chủ đề nóng

Xã hội
Chủ nhật, ngày 02/11/2025 08:00 GMT+7

Nữ sinh Hà Nội “gây sốt” với điểm SAT top 2% thế giới, vừa học giỏi vừa làm thủ lĩnh được khen xuất sắc

Tào Nga Chủ nhật, ngày 02/11/2025 08:00 GMT+7
Không chỉ nổi bật với thành tích học tập ấn tượng – điểm SAT 1.510 thuộc top 2% thế giới và IELTS 7.5 – Nguyễn Khánh Vi còn khiến thầy cô tự hào khi vừa đạt giải học sinh giỏi môn Văn cấp thành phố, vừa có nhiều thành tích trong các hoạt động ngoại khóa.
Nữ sinh Hà Nội "giỏi toàn diện"

Xinh xắn, tự tin, năng động nhưng lại vô cùng sâu sắc, tinh tế... là cảm nhận đầu tiên về Nguyễn Khánh Vi, học sinh lớp 12G0 - lớp săn học bổng của Trường THCS - THPT Newton (Hà Nội). Là học sinh cuối cấp, Vi có trong tay nhiều thành tích ấn tượng như Giải Học sinh giỏi Ngữ văn cấp thành phố, Giải Nhì – Cuộc thi “Chân trời kiến thức”, biên tập viên Sách "Viết văn Đậu ngọt", điểm IELTS 7.5, SAT 1.510/1.600 – thuộc top 2% thí sinh toàn cầu – và duy trì GPA trung bình 9.6.

Trước đó, ở những năm học cấp 2, Vi cũng giành loạt thành tích ở các cuộc thi như Huy chương Đồng Toán SASMO, Huy chương Bạc tiếng Anh HIPPO, Huy chương Đồng Toán TITAN VTMO...

Nguyễn Khánh Vi với nhiều thành tích trong học tập và hoạt động ngoại khóa. Ảnh: NVCC

Sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là họa sĩ, Vi sớm được nuôi dưỡng tình yêu với nghệ thuật. Em rất yêu thích vẽ, từng giành được nhiều giải thưởng nhờ năng khiếu này. Cũng tình yêu này giúp cô học sinh Hà Nội hình thành tư duy sáng tạo và khả năng cảm thụ sâu sắc – nền tảng quan trọng giúp em học tốt các môn học, đặc biệt là Ngữ văn.

Vi cho biết, điều khiến em yêu thích Văn không chỉ nằm ở nội dung bài học mà ở khả năng giúp người học hiểu hơn về con người, cảm xúc và cuộc sống. “Văn học giúp em biết cách truyền đạt cảm xúc và kết nối với người khác. Em nghĩ đó là kỹ năng cần thiết trong mọi lĩnh vực, nhất là với định hướng nghề nghiệp sau này”, Vi nói.

Cùng với năng khiếu ngôn ngữ, khả năng ngoại ngữ cũng là một điểm sáng trong học tập của Vi. Em bắt đầu học tiếng Anh từ năm 4–5 tuổi, nhưng phải đến khi lớp 3 mới thật sự “ngấm” ngôn ngữ này và xem tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.

Điều đặc biệt là Vi có cách học tiếng Anh rất hiện đại: “Em học qua TikTok, mạng xã hội và đọc truyện tiếng Anh. Em thích những nội dung ngắn, sáng tạo, gần gũi với đời sống nên việc học trở nên tự nhiên và hiệu quả hơn".

Khánh Vi đại diện học sinh phát biểu trong lễ xuất quân dự thi học sinh giỏi cấp thành phố và chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Ảnh: NVCC

Tố chất thủ lĩnh và hành trình từ đam mê

Không chỉ học giỏi, Khánh Vi còn là một thủ lĩnh bản lĩnh, năng động sâu sắc trong các hoạt động ngoại khóa. Hiện em là Chủ tịch Câu lạc bộ Truyền thông, một trong những câu lạc bộ lớn nhất trường, với gần 60 thành viên. Trước đó, Vi từng là Phó Chủ tịch của câu lạc bộ này và là Chủ tịch Câu lạc bộ Nghệ thuật.

Niềm đam mê nghệ thuật đến với Vi từ rất sớm. Sau niềm yêu thích với vẽ từ ngày còn nhỏ, em bắt đầu học nhảy từ năm lớp 6, thường xuyên biểu diễn trong các sự kiện của trường. Khi lên cấp 3, Vi theo đuổi đam mê một cách chuyên nghiệp hơn, tham gia Câu lạc bộ Nhảy, Câu lạc bộ Nghệ thuật và học thêm lớp đào tạo bên ngoài. “Những hoạt động ấy giúp em cảm thấy trọn vẹn vì được tự do theo đuổi đam mê, đồng thời rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tổ chức và lãnh đạo,” Vi nói.

Khánh Vi với niềm đam mê nhảy. Ảnh: NVCC

Một trong những cột mốc đáng nhớ nhất là khi Vi quyết định tách Câu lạc bộ Nghệ thuật khỏi một câu lạc bộ lớn hơn để hoạt động độc lập. Ban đầu, nhiều anh chị phản đối, cho rằng ban nghệ thuật nhỏ khó đứng vững, nhiều bạn bè hoài nghi nhưng Vi không nản chí. “Nếu thay đổi chỉ vì sợ hãi, em sẽ phụ lòng tin của mọi người. Em muốn chứng minh hướng đi mới là đúng", Vi kể lại.

Sự kiên định ấy đã được đền đáp vào tháng 3 vừa qua, khi Vi tổ chức show âm nhạc đầu tiên tại Nhà hát Tài năng trẻ (Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh). Buổi biểu diễn có 20 tiết mục, trong đó 17 tiết mục do câu lạc bộ thực hiện, quy tụ 300 khán giả, thu về hàng chục triệu đồng.

Ngoài ra, Vi còn ghi dấu ấn khi chỉ đạo sản xuất và ra mắt MV ca nhạc chuyên nghiệp đầu tiên của CLB "Hạ Vương", Phối hợp các thành viên để chỉ đạo hơn 30 tiết mục âm nhạc được trình diễn tại các sự kiện lớn, Tổ chức sự kiện Prom cuối năm tại thành phố Hạ Long, Phát triển chiến lược Digital Marketing trong Cuộc thi King & Queen trực tuyến và phụ trách truyền thông nhiều dự án khác.

Hiện tại, ở vai trò Chủ tịch Câu lạc bộ Truyền thông, Vi định hướng hoạt động theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và sáng tạo. “Em muốn hình ảnh truyền thông của trường chỉn chu, bắt kịp xu hướng số, tránh đại trà và lỗi thời,” nữ sinh chia sẻ. Dưới sự dẫn dắt của Vi, câu lạc bộ đã thực hiện nhiều dự án thành công, trong đó có video tổng kết sân khấu hóa văn học được thầy cô đánh giá cao hay gian hàng Halloween thu hút đông đảo học sinh tham gia, “cháy hàng” chỉ sau vài giờ.

Vi là thủ lĩnh câu lạc bộ lớn nhất của trường. Ảnh: NVCC

Với Vi, điều quan trọng nhất của người lãnh đạo không phải là giỏi nhất mà là biết truyền cảm hứng và định hướng. “Em luôn cố gắng giao việc hợp lý, nói chuyện thoải mái để mọi người dễ gần, nhưng sẽ nghiêm túc khi cần thiết để đảm bảo hiệu quả. Một thủ lĩnh không cần làm thay mọi việc mà phải có tầm nhìn và khiến mọi người tin tưởng,” Vi chia sẻ.

Với những thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa này, Vi quyết định sẽ theo học ngành Marketing vì cho rằng đây là ngành kết hợp được cả tư duy logic, sáng tạo và cảm xúc. “Marketing cần sự kết nối cảm xúc với khách hàng mà điều đó lại liên quan trực tiếp đến văn học. Em muốn ứng dụng khả năng viết và cảm thụ vào truyền thông, đặc biệt trong lĩnh vực giải trí Việt Nam,” Vi nói.

Vi đang dự định nộp hồ sơ vào một số trường danh tiếng trong nước và quốc tế như Singapore và Hàn Quốc. “Nếu giành được học bổng cao ở trong nước, em sẽ ưu tiên học tại đây để được gần gia đình”, Vi chia sẻ.

Khánh Vi được hiệu trưởng đánh giá là một học sinh xuất sắc, toàn diện. Ảnh: NVCC

Cô Hoàng Thị Mận, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Newton nhận xét: Nguyễn Khánh Vi là một học sinh xuất sắc, toàn diện. Em gắn bó với trường từ lớp 6, luôn là học sinh thông minh, học đều các môn, đặc biệt nổi bật ở Toán, Văn và tiếng Anh. Em có tư duy logic tốt, khả năng ngôn ngữ vượt trội và thiên hướng mạnh về khoa học xã hội.

Lên cấp 3, Vi tiếp tục giữ phong độ với kết quả xuất sắc ở các kỳ thi chuẩn hóa quốc tế và tham gia đội tuyển học sinh giỏi Văn cấp thành phố. Theo các thầy cô, điều đặc biệt ở Vi là sự kết hợp giữa tư duy logic và cảm xúc – “Văn logic”, tức là lập luận chặt chẽ nhưng vẫn giàu cảm xúc, thể hiện khả năng tư duy đa chiều, hòa hợp giữa khoa học và nghệ thuật.

Khánh Vi còn nổi bật với vai trò Chủ tịch Câu lạc bộ Nghệ thuật, Chủ tịch Câu lạc bộ Truyền thông - những câu lạc bộ lớn của trường. Em luôn thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo và có khả năng kết nối các thành viên. Các dự án do em điều phối đều được đánh giá cao về sự chuyên nghiệp và tinh thần đồng đội. Đúng với quan điểm của trường là luôn tạo điều kiện và cơ hội để tất cả học sinh phát huy thế mạnh của mình".

Từ khóa:
Nếu được tăng lương sớm hơn trong năm 2026, chuyên gia và người lao động ý kiến gì?

Tăng lương là việc cần làm ngay nhằm đảm bảo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Nếu được tăng lương sớm hơn trong năm 2026, cán bộ, công chức và các chuyên gia đều vui mừng ủng hộ.

Kỳ lạ ngôi nhà có nền đất "nổi hình vảy rồng" giữa miền Tây sông nước

Xã hội
Kỳ lạ ngôi nhà có nền đất 'nổi hình vảy rồng' giữa miền Tây sông nước

Thực hư thông tin "giả danh công an vào sảnh chung cư Hà Nội" yêu cầu học sinh đi theo

Xã hội
Thực hư thông tin 'giả danh công an vào sảnh chung cư Hà Nội' yêu cầu học sinh đi theo

Ngỡ ngàng cảnh đẹp mùa thu trên dòng sông Ngô Đồng

Xã hội
Ngỡ ngàng cảnh đẹp mùa thu trên dòng sông Ngô Đồng

Nước rút, hàng trăm người chung tay “giải cứu” trường học

Xã hội
Nước rút, hàng trăm người chung tay “giải cứu” trường học

Giá vàng hôm nay 2/11: Vàng nhẫn giảm khoảng 4 triệu đồng/lượng trong một tuần
Đầu tư - Tài chính

Giá vàng hôm nay 2/11: Vàng nhẫn giảm khoảng 4 triệu đồng/lượng trong một tuần

Đầu tư - Tài chính

Giá vàng hôm nay 2/11, vàng SJC và nhẫn có phiên cuối tuần yên ả, khi giá tiếp tục đi ngang. Tưng tự, vàng thế giới cũng đang dần ổn định quanh mốc 4.000 USD/ounce.

Xem trực tiếp Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói
Video

Xem trực tiếp Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói

Video

Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đồng phối hợp tổ chức. Báo NTNN/Dân Việt được giao phối hợp với Văn phòng Bộ thực hiện.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 2/11: Dùng 'chiêu' quen thuộc lừa đảo tiền ảo, Pi Network
Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 2/11: Dùng "chiêu" quen thuộc lừa đảo tiền ảo, Pi Network

Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 2/11: Đường dây lừa đảo mạo danh các nền tảng giao dịch quốc tế để dụ các nhà đầu tư trên toàn quốc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa bị Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá.

Tăng tiền đặt cọc đến 50%: HoREA muốn chặn tình trạng thổi giá, đấu giá rồi... bỏ chạy
Chuyển động Sài Gòn

Tăng tiền đặt cọc đến 50%: HoREA muốn chặn tình trạng thổi giá, đấu giá rồi... bỏ chạy

Chuyển động Sài Gòn

Thị trường bất động sản đang chờ bước ngoặt quản lý sau hàng loạt vụ “thổi giá", "đấu giá rồi bỏ chạy"... gây ách tắc quỹ đất công và đẩy giá ảo. Góp ý cho nghị quyết về đấu giá đất theo Luật Đất đai mới, HoREA đề xuất nhiều giải pháp để sàng lọc.

Giá xăng dầu hôm nay 2/11: Biến động dữ dội, xu hướng tăng mạnh
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 2/11: Biến động dữ dội, xu hướng tăng mạnh

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 2/11, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao dịch hôm nay biến động dữ dội trong ngày thứ 2 của tháng 11.

Mbappe san bằng kỷ lục của Ronaldo tại Real Madrid, HLV Alonso nói gì?
Thể thao

Mbappe san bằng kỷ lục của Ronaldo tại Real Madrid, HLV Alonso nói gì?

Thể thao

Real Madrid tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt khi dễ dàng đánh bại Valencia 4-0 tại vòng 11 La Liga với dấu ấn nổi bật của siêu sao Kylian Mbappe khi anh chạm tới cột mốc ấn tượng mà Cristiano Ronaldo từng làm được.

WP: Mỹ đưa quân đội tới vùng Caribe; Tổng thống Venezuela cầu cứu ông Putin
Thế giới

WP: Mỹ đưa quân đội tới vùng Caribe; Tổng thống Venezuela cầu cứu ông Putin

Thế giới

Mỹ đã bắt đầu triển khai một nhóm quân đến vùng Caribe, bao gồm khoảng 16.000 quân, theo The Washington Post (WP).

Người xưa nói: 'Cây cảnh này nở hoa, điềm lành đến gần, gia đình đón lộc, nhận may'
Gia đình

Người xưa nói: "Cây cảnh này nở hoa, điềm lành đến gần, gia đình đón lộc, nhận may"

Gia đình

Người xưa cho rằng, cây cảnh này mang ý nghĩa vô cùng may mắn: trường thọ, may mắn, sức khỏe và sự bảo vệ cho thế hệ tương lai.

Tin Showbiz 24h: Lệ Quyên “bóng gió” chuyện Hồ Ngọc Hà hát phô, Tự Long hết lời khen Soobin Hoàng Sơn
Văn hóa - Giải trí

Tin Showbiz 24h: Lệ Quyên “bóng gió” chuyện Hồ Ngọc Hà hát phô, Tự Long hết lời khen Soobin Hoàng Sơn

Văn hóa - Giải trí

Lệ Quyên “bóng gió” chuyện Hồ Ngọc Hà hát phô, Tự Long hết lời khen Soobin Hoàng Sơn... là những tin tức "nóng" của dòng chảy thông tin showbiz 24h.

Vỡ hồ chứa trang trại gà trong đêm, 3 người trong gia đình bị cuốn trôi
Tin tức

Vỡ hồ chứa trang trại gà trong đêm, 3 người trong gia đình bị cuốn trôi

Tin tức

Sáng 2/11, trao đổi với Dân Việt, một lãnh đạo xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng cho biết, do mưa lớn kéo dài, một hồ chứa nước của trang trại chăn nuôi gà năm trên đồi thuộc khu vực Cây Cà đã bị vỡ, khiến lượng nước lớn từ trên cao đổ xuống hạ nguồn, cuốn trôi người, tài sản và hoa màu.

Giúp Liverpool đánh bại Aston Villa, Salah san bằng kỷ lục của Rooney
Thể thao

Giúp Liverpool đánh bại Aston Villa, Salah san bằng kỷ lục của Rooney

Thể thao

Pha làm bàn vào lưới Aston Villa giúp tiền đạo Mohamed Salah san bằng kỷ lục của cựu danh thủ Wayne Rooney về số lần góp công vào bàn thắng cho 1 CLB ở Premier League.

TP.HCM hồi sinh loạt dự án 'đất vàng' trung tâm, tạo diện mạo mới cho đô thị
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM hồi sinh loạt dự án "đất vàng" trung tâm, tạo diện mạo mới cho đô thị

Chuyển động Sài Gòn

Nhiều khu "đất vàng" ở TP.HCM từng... bỏ hoang. TP.HCM đang tái khởi động loạt dự án “đất vàng” trung tâm như Thương xá Tax, Saigon Centre, Mê Linh Tower, tạo diện mạo mới cho đô thị.

Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói: Cát tặc hút ở đâu, đất lở ở đó, một nông dân bị mất 60ha chuối xuất khẩu 'khóc ròng'
Nhà nông

Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói: Cát tặc hút ở đâu, đất lở ở đó, một nông dân bị mất 60ha chuối xuất khẩu "khóc ròng"

Nhà nông

Trao đổi với PV Dân Việt, anh Hà Văn Tú, ở khu 3, xã Vĩnh Chân, tỉnh Phú Thọ cho biết, anh có gần 60ha chuối trồng tại vùng đất bãi ven sông Hồng và được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu. Tuy nhiên đợt mưa lũ vừa qua, anh gần như mất trắng vì hàng chục ha đã bị lở xuống sông. Tại Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói, do báo NTNN/Dân Việt được giao tổ chức thực hiện, anh Tú mong muốn Bộ NNMT có giải pháp phối hợp mạnh tay hơn nhằm ngăn chặn "cát tặc".

Dòng tiền tự doanh của công ty chứng khoán tăng thêm gần 270.000 tỷ đồng: Điểm khẩu vị của các ông lớn
Kinh tế

Dòng tiền tự doanh của công ty chứng khoán tăng thêm gần 270.000 tỷ đồng: Điểm khẩu vị của các ông lớn

Kinh tế

Theo dữ liệu của Dân Việt, tổng tài sản tự doanh của 20 công ty chứng khoán lớn đã tăng gần 28%, vượt 269.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Dòng tiền này đang đổ vào cổ phiếu niêm yết, chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu, phản ánh niềm tin vào triển vọng thị trường. Khi các “tay chơi” như SSI, VNDirect và VIX dẫn đầu cuộc đua, tự doanh đang trở thành động lực mới định hình dòng vốn và xu hướng giao dịch toàn thị trường.

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương: Đừng đổ lỗi cho “gu khán giả thấp” khi viết ca từ phản cảm
Văn hóa - Giải trí

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương: Đừng đổ lỗi cho “gu khán giả thấp” khi viết ca từ phản cảm

Văn hóa - Giải trí

"Phản ánh là để thức tỉnh, còn cổ súy là để kích thích. Hai điều này khác nhau ở mục đích, thái độ và thông điệp của người sáng tạo" - nhạc sĩ Lưu Thiên Hương chia sẻ với PV Dân Việt.

Gala ảnh 'Dân Việt với Thu vàng': Mùa hoa súng ở miền di sản
Ảnh

Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng": Mùa hoa súng ở miền di sản

Ảnh

Vào độ cuối thu, khi mặt nước Tam Cốc phảng phất hơi sương, những đầm hoa súng bắt đầu nở rộ, mang đến cho vùng đất Ninh Bình vẻ đẹp yên bình mà rực rỡ. Từng cánh súng tím, hồng khoe sắc giữa làn nước trong veo, soi bóng núi đá trùng điệp, tạo nên bức tranh “thu vàng” đặc trưng nơi miền di sản.

Arsenal tạo nên kỷ lục chưa từng có, HLV Arteta hài lòng về hàng thủ
Thể thao

Arsenal tạo nên kỷ lục chưa từng có, HLV Arteta hài lòng về hàng thủ

Thể thao

Sau chiến thắng 2-0 trước Burnley ở vòng 10 Premier League 2025/26, HLV Mikel Arteta hài lòng với hàng thủ Arsenal khi các học trò tiếp tục giữ sạch lưới.

M.U đứt mạch thắng, vì sao HLV Ruben Amorim vẫn hài lòng?
Thể thao

M.U đứt mạch thắng, vì sao HLV Ruben Amorim vẫn hài lòng?

Thể thao

M.U gây thất vọng khi chỉ có được kết quả hòa 2-2 trước Nottingham Forest tại vòng 10 Premier League, nhưng HLV Ruben Amorim vẫn tỏ ra lạc quan và có sự động viên tích cực đến đội bóng.

Mỹ cay đắng thừa nhận không thể thay thế Nga tại châu Âu
Thế giới

Mỹ cay đắng thừa nhận không thể thay thế Nga tại châu Âu

Thế giới

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum khẳng định cơ sở hạ tầng hiện nay ở châu Âu không đủ để Mỹ có thể thay thế hoàn toàn Nga trên thị trường khí đốt.

Cảnh báo trẻ em ngộ độc loại hóa chất quen thuộc nhiều nhà có
Xã hội

Cảnh báo trẻ em ngộ độc loại hóa chất quen thuộc nhiều nhà có

Xã hội

Nhiều bệnh nhi bị ngộ độc dầu thắp hương dẫn đến suy hô hấp, viêm phổi nặng - loại hóa chất nhiều nhà có.

Dân Lâm Đồng 'mất ngủ' bởi lo đối phó với bọn trộm hái cà phê xanh hoành hành khi giá tăng cao
Nhà nông

Dân Lâm Đồng "mất ngủ" bởi lo đối phó với bọn trộm hái cà phê xanh hoành hành khi giá tăng cao

Nhà nông

Giá cà phê nhân vẫn đang giữ mức trên 100.000 đồng/kg, cà phê tươi cũng được mua với giá cao nên nhiều gia đình tại Lâm Đồng đã bị bọn xấu trộm cắp cà phê mà dân gọi là “cà tặc”, bất chấp quả cà phê vẫn còn xanh.

Đất bị lấn chiếm, tranh chấp, quy trình hòa giải và khởi kiện theo Luật Đất đai 2024 như thế nào?
Bạn đọc

Đất bị lấn chiếm, tranh chấp, quy trình hòa giải và khởi kiện theo Luật Đất đai 2024 như thế nào?

Bạn đọc

Luật sư Hoàng Anh Sơn đã giải thích thực tế những quyền lợi, thủ tục quan trọng mà người dân cần nắm khi Nhà nước thu hồi đất, đặc biệt trong các tình huống đất bị lấn chiếm hoặc có tranh chấp.

Heidi Klum hóa thân thành Medusa khiến Hollywood “đứng hình” trong tiệc Halloween 2025
Văn hóa - Giải trí

Heidi Klum hóa thân thành Medusa khiến Hollywood “đứng hình” trong tiệc Halloween 2025

Văn hóa - Giải trí

Heidi Klum khiến cả Hollywood ngỡ ngàng khi xuất hiện trong tạo hình Medusa sống động đến rợn người, khẳng định vị thế “Nữ hoàng Halloween” không ai có thể thay thế.

Con vật 'đoản thọ, vắn số' thực ra là con gì mà một người miền núi Nghệ An nuôi thành công, bán hết veo?
Nhà nông

Con vật "đoản thọ, vắn số" thực ra là con gì mà một người miền núi Nghệ An nuôi thành công, bán hết veo?

Nhà nông

Anh Văn về quê vợ ở xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An (địa bàn huyện Quế Phong trước đây) lập nghiệp với mô hình nuôi dế mèn-con vật "đoản thọ, vắn số). Mỗi năm, anh Văn xuất ra thị trường khoảng 3,5 tấn dế mèn thương phẩm, thu về hàng trăm triệu đồng, khiến cả làng trầm trồ.

Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói: HTX lớn ở TP.HCM trăn trở về vốn, nông nghiệp công nghệ cao và lao động trẻ
Nhà nông

Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói: HTX lớn ở TP.HCM trăn trở về vốn, nông nghiệp công nghệ cao và lao động trẻ

Nhà nông

Trước thềm Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói năm 2025, nhiều giám đốc HTX lớn ở TP.HCM đã thẳng thắn chia sẻ những khó khăn trong quá trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao, từ thiếu vốn, khó tiếp cận tín dụng ưu đãi đến vướng mắc trong quy hoạch đất đai, khung pháp lý và kết nối thị trường. Diễn đàn do báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt được giao trực tiếp thực hiện.

Thủ tướng quyết định hỗ trợ khẩn cấp thêm 100 tỷ đồng cho TP Huế khắc phục thiệt hại do mưa lũ
Tin tức

Thủ tướng quyết định hỗ trợ khẩn cấp thêm 100 tỷ đồng cho TP Huế khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Tin tức

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2428/QĐ-TTg ngày 01/11/2025 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho thành phố Huế khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra (đợt 2).

Sáng nay (2/11), 300 đại biểu dự Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói 2025”: Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới
Nhà nông

Sáng nay (2/11), 300 đại biểu dự Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói 2025”: Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới

Nhà nông

Chỉ còn ít giờ nữa, tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương (Hà Nội), Diễn đàn "Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường “Lắng nghe nông dân nói” năm 2025" sẽ chính thức khai mạc với chủ đề: “Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới”. Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt được giao trực tiếp tổ chức thực hiện.

Vì sao lắm người Hải Phòng mê tít nuôi gà Thái Lan, đi lút cút, bé như nắm tay, trông như cục bông?
Nhà nông

Vì sao lắm người Hải Phòng mê tít nuôi gà Thái Lan, đi lút cút, bé như nắm tay, trông như cục bông?

Nhà nông

Nuôi gà Rutin-một loại gà Thái Lan nuôi làm gà cảnh, chim cảnh, bé như nắm tay, có con trắng trông như cục bông, đang trở thành thú vui của nhiều gia đình tại Hải Phòng.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể cô gái trong cốp ô tô; mẹ nhẫn tâm ném con 1 tuổi xuống giếng tử vong
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể cô gái trong cốp ô tô; mẹ nhẫn tâm ném con 1 tuổi xuống giếng tử vong

Pháp luật

Phát hiện thi thể cô gái trong cốp ô tô; mẹ nhẫn tâm ném con 1 tuổi xuống giếng tử vong; đâm chết hàng xóm chỉ vì mâu thuẫn chuyện tàu lá chuối... là những tin nóng 24 giờ qua.

