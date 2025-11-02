Nữ sinh Hà Nội “gây sốt” với điểm SAT top 2% thế giới, vừa học giỏi vừa làm thủ lĩnh được khen xuất sắc

Nữ sinh Hà Nội "giỏi toàn diện"

Xinh xắn, tự tin, năng động nhưng lại vô cùng sâu sắc, tinh tế... là cảm nhận đầu tiên về Nguyễn Khánh Vi, học sinh lớp 12G0 - lớp săn học bổng của Trường THCS - THPT Newton (Hà Nội). Là học sinh cuối cấp, Vi có trong tay nhiều thành tích ấn tượng như Giải Học sinh giỏi Ngữ văn cấp thành phố, Giải Nhì – Cuộc thi “Chân trời kiến thức”, biên tập viên Sách "Viết văn Đậu ngọt", điểm IELTS 7.5, SAT 1.510/1.600 – thuộc top 2% thí sinh toàn cầu – và duy trì GPA trung bình 9.6.

Trước đó, ở những năm học cấp 2, Vi cũng giành loạt thành tích ở các cuộc thi như Huy chương Đồng Toán SASMO, Huy chương Bạc tiếng Anh HIPPO, Huy chương Đồng Toán TITAN VTMO...

Nguyễn Khánh Vi với nhiều thành tích trong học tập và hoạt động ngoại khóa. Ảnh: NVCC

Sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là họa sĩ, Vi sớm được nuôi dưỡng tình yêu với nghệ thuật. Em rất yêu thích vẽ, từng giành được nhiều giải thưởng nhờ năng khiếu này. Cũng tình yêu này giúp cô học sinh Hà Nội hình thành tư duy sáng tạo và khả năng cảm thụ sâu sắc – nền tảng quan trọng giúp em học tốt các môn học, đặc biệt là Ngữ văn.

Vi cho biết, điều khiến em yêu thích Văn không chỉ nằm ở nội dung bài học mà ở khả năng giúp người học hiểu hơn về con người, cảm xúc và cuộc sống. “Văn học giúp em biết cách truyền đạt cảm xúc và kết nối với người khác. Em nghĩ đó là kỹ năng cần thiết trong mọi lĩnh vực, nhất là với định hướng nghề nghiệp sau này”, Vi nói.

Cùng với năng khiếu ngôn ngữ, khả năng ngoại ngữ cũng là một điểm sáng trong học tập của Vi. Em bắt đầu học tiếng Anh từ năm 4–5 tuổi, nhưng phải đến khi lớp 3 mới thật sự “ngấm” ngôn ngữ này và xem tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.

Điều đặc biệt là Vi có cách học tiếng Anh rất hiện đại: “Em học qua TikTok, mạng xã hội và đọc truyện tiếng Anh. Em thích những nội dung ngắn, sáng tạo, gần gũi với đời sống nên việc học trở nên tự nhiên và hiệu quả hơn".



Khánh Vi đại diện học sinh phát biểu trong lễ xuất quân dự thi học sinh giỏi cấp thành phố và chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Ảnh: NVCC

Tố chất thủ lĩnh và hành trình từ đam mê

Không chỉ học giỏi, Khánh Vi còn là một thủ lĩnh bản lĩnh, năng động sâu sắc trong các hoạt động ngoại khóa. Hiện em là Chủ tịch Câu lạc bộ Truyền thông, một trong những câu lạc bộ lớn nhất trường, với gần 60 thành viên. Trước đó, Vi từng là Phó Chủ tịch của câu lạc bộ này và là Chủ tịch Câu lạc bộ Nghệ thuật.

Niềm đam mê nghệ thuật đến với Vi từ rất sớm. Sau niềm yêu thích với vẽ từ ngày còn nhỏ, em bắt đầu học nhảy từ năm lớp 6, thường xuyên biểu diễn trong các sự kiện của trường. Khi lên cấp 3, Vi theo đuổi đam mê một cách chuyên nghiệp hơn, tham gia Câu lạc bộ Nhảy, Câu lạc bộ Nghệ thuật và học thêm lớp đào tạo bên ngoài. “Những hoạt động ấy giúp em cảm thấy trọn vẹn vì được tự do theo đuổi đam mê, đồng thời rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tổ chức và lãnh đạo,” Vi nói.

Khánh Vi với niềm đam mê nhảy. Ảnh: NVCC

Một trong những cột mốc đáng nhớ nhất là khi Vi quyết định tách Câu lạc bộ Nghệ thuật khỏi một câu lạc bộ lớn hơn để hoạt động độc lập. Ban đầu, nhiều anh chị phản đối, cho rằng ban nghệ thuật nhỏ khó đứng vững, nhiều bạn bè hoài nghi nhưng Vi không nản chí. “Nếu thay đổi chỉ vì sợ hãi, em sẽ phụ lòng tin của mọi người. Em muốn chứng minh hướng đi mới là đúng", Vi kể lại.

Sự kiên định ấy đã được đền đáp vào tháng 3 vừa qua, khi Vi tổ chức show âm nhạc đầu tiên tại Nhà hát Tài năng trẻ (Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh). Buổi biểu diễn có 20 tiết mục, trong đó 17 tiết mục do câu lạc bộ thực hiện, quy tụ 300 khán giả, thu về hàng chục triệu đồng.

Ngoài ra, Vi còn ghi dấu ấn khi chỉ đạo sản xuất và ra mắt MV ca nhạc chuyên nghiệp đầu tiên của CLB "Hạ Vương", Phối hợp các thành viên để chỉ đạo hơn 30 tiết mục âm nhạc được trình diễn tại các sự kiện lớn, Tổ chức sự kiện Prom cuối năm tại thành phố Hạ Long, Phát triển chiến lược Digital Marketing trong Cuộc thi King & Queen trực tuyến và phụ trách truyền thông nhiều dự án khác.

Hiện tại, ở vai trò Chủ tịch Câu lạc bộ Truyền thông, Vi định hướng hoạt động theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và sáng tạo. “Em muốn hình ảnh truyền thông của trường chỉn chu, bắt kịp xu hướng số, tránh đại trà và lỗi thời,” nữ sinh chia sẻ. Dưới sự dẫn dắt của Vi, câu lạc bộ đã thực hiện nhiều dự án thành công, trong đó có video tổng kết sân khấu hóa văn học được thầy cô đánh giá cao hay gian hàng Halloween thu hút đông đảo học sinh tham gia, “cháy hàng” chỉ sau vài giờ.

Vi là thủ lĩnh câu lạc bộ lớn nhất của trường. Ảnh: NVCC

Với Vi, điều quan trọng nhất của người lãnh đạo không phải là giỏi nhất mà là biết truyền cảm hứng và định hướng. “Em luôn cố gắng giao việc hợp lý, nói chuyện thoải mái để mọi người dễ gần, nhưng sẽ nghiêm túc khi cần thiết để đảm bảo hiệu quả. Một thủ lĩnh không cần làm thay mọi việc mà phải có tầm nhìn và khiến mọi người tin tưởng,” Vi chia sẻ.



Với những thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa này, Vi quyết định sẽ theo học ngành Marketing vì cho rằng đây là ngành kết hợp được cả tư duy logic, sáng tạo và cảm xúc. “Marketing cần sự kết nối cảm xúc với khách hàng mà điều đó lại liên quan trực tiếp đến văn học. Em muốn ứng dụng khả năng viết và cảm thụ vào truyền thông, đặc biệt trong lĩnh vực giải trí Việt Nam,” Vi nói.



Vi đang dự định nộp hồ sơ vào một số trường danh tiếng trong nước và quốc tế như Singapore và Hàn Quốc. “Nếu giành được học bổng cao ở trong nước, em sẽ ưu tiên học tại đây để được gần gia đình”, Vi chia sẻ.



Khánh Vi được hiệu trưởng đánh giá là một học sinh xuất sắc, toàn diện. Ảnh: NVCC

Cô Hoàng Thị Mận, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Newton nhận xét: Nguyễn Khánh Vi là một học sinh xuất sắc, toàn diện. Em gắn bó với trường từ lớp 6, luôn là học sinh thông minh, học đều các môn, đặc biệt nổi bật ở Toán, Văn và tiếng Anh. Em có tư duy logic tốt, khả năng ngôn ngữ vượt trội và thiên hướng mạnh về khoa học xã hội.

Lên cấp 3, Vi tiếp tục giữ phong độ với kết quả xuất sắc ở các kỳ thi chuẩn hóa quốc tế và tham gia đội tuyển học sinh giỏi Văn cấp thành phố. Theo các thầy cô, điều đặc biệt ở Vi là sự kết hợp giữa tư duy logic và cảm xúc – “Văn logic”, tức là lập luận chặt chẽ nhưng vẫn giàu cảm xúc, thể hiện khả năng tư duy đa chiều, hòa hợp giữa khoa học và nghệ thuật.

Khánh Vi còn nổi bật với vai trò Chủ tịch Câu lạc bộ Nghệ thuật, Chủ tịch Câu lạc bộ Truyền thông - những câu lạc bộ lớn của trường. Em luôn thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo và có khả năng kết nối các thành viên. Các dự án do em điều phối đều được đánh giá cao về sự chuyên nghiệp và tinh thần đồng đội. Đúng với quan điểm của trường là luôn tạo điều kiện và cơ hội để tất cả học sinh phát huy thế mạnh của mình".