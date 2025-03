Ngày 4/3, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị cô gái liên tục dùng tay, chân đánh liên tiếp vào đầu, mặt gây bức xúc.



Trong đoạn clip dài 14 giây, nữ sinh vẫn đang mặc đồng phục của nhà trường và đeo khăn quàng bị một cô gái mặc áo khoác màu đen liên tục túm tóc, đánh vào mặt, đầu.

Nữ sinh lớp 6 chỉ biết ôm đầu chịu trận. Ảnh: Đ.K

Clip được phát tán lên mạng xã hội. Ảnh: Đ.K

Đoạn clip dài 32 giây khác, nữ sinh này (thời điểm này đã mặc áo khoác ngoài màu xám) liên tục bị cô gái dùng chân đá thẳng vào mặt, đầu...

Đáng nói, thời điểm xảy ra sự việc có một số người khác nhưng không ai can ngăn, nữ sinh chỉ biết ôm đầu chịu trận.

Qua xác minh của Dân Việt, sự việc xảy ra ngày 3/2/2025 (tức mùng 6 Tết) trên địa bàn phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM.

Nạn nhân trong đoạn clip là em C, học sinh lớp 6 tại một trường THCS trên địa bàn quận 12. Còn cô gái đánh C, hiện không theo học tại trường.

Gia đình của C cho biết, sau khi bị bạn đánh và đe dọa không được nói cho gia đình, C giữ im lặng.

"Tuần trước, gia đình vô tình thấy clip được phát tán lên mạng xã hội mới biết là C bị đánh. Sau khi gặng hỏi, C mới trả lời là bị đánh từ mùng 6 Tết", người nhà nữ sinh nói.

Sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng, gia đình nữ sinh đã đến Công an phường An Phú Đông, quận 12 và nhà trường nơi nữ sinh theo học để trình báo.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Phòng giáo dục và đào tạo quận 12 xác nhận có sự việc trên.

Trong khi đó, lãnh đạo trường THCS nơi nữ sinh đang theo học cho biết, hiện đã tạm đình chỉ việc học ít ngày với nữ sinh quay clip. Sau khi tiếp nhận sự việc, nhà trường đã nhanh chóng liên hệ các bên liên quan, tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Hiện tại tâm lý của nữ sinh C ổn định và vẫn đang theo học tại trường. Còn cô gái đánh nữ sinh trong đoạn clip đã nghỉ học. Nhà trường đang phối hợp với Công an phường An Phú Đông tiếp tục làm rõ.