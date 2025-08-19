"Núi cát" vô chủ xuất hiện bên lòng hồ thủy điện Đạ Khai tại Lâm Đồng

Ngày 19/8, thông tin phóng viên Dân Việt có được, cơ quan chức năng xã Lạc Dương đang tiến hành tìm chủ "núi cát" xuất hiện tại khu vực lòng hồ thủy điện Đạ Khai (xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng).

Theo Phòng Kinh tế xã Lạc Dương, bãi cát trên được xác định nằm tại khu vực lòng hồ thủy điện Đạ Khai (tọa độ X = 590633; Y = 1338226, hệ VN2000). Ước tính "núi cát" trên có khối lượng khoảng 6.000m3. Tại thời điểm kiểm tra, không diễn ra hoạt động khai thác cát.

"Núi cát" vô chủ tại khu vực lòng hồ thủy điện Đạ Khai ước tính có khối lượng khoảng 6.000m3.

Cũng theo đơn vị trên, qua rà soát, trong phạm vi bảo vệ hồ đập, hồ chứa thủy điện Đạ Khai có 2 đơn vị được cấp giấy phép hoạt động. Tuy nhiên, khi làm việc với cơ quan chức năng, cả 2 doanh nghiệp đều khẳng định các vị trí công ty được cấp phép không phải vị trí kiểm tra trên.

Bên cạnh đó, khối lượng cát trên không phải do 2 doanh nghiệp khai thác, 2 đơn vị này hiện đang tạm dừng hoạt động nạo vét và không rõ tổ chức, cá nhân nào đã khai thác và tập kết cát tại địa điểm trên.

Qua tham khảo Google Earth cho thấy, việc tập kết cát tại vị trí trên diễn ra vào khoảng thời gian từ năm 2020-2021. Dấu vết tại hiện trường cho thấy, bãi tập kết rác trên đã lâu ngày không bị tác động, có cây bụi và nhiều cỏ mọc trên cát.

Nhiều cỏ, cây bụi mọc trên bãi tập kết cát vô chủ tại khu vực lòng hồ thủy điện Đạ Khai.

Hiện, Phòng Kinh tế xã Lạc Dương đã kiến nghị UBND xã chỉ đạo các lực lượng liên quan phối hợp với công an điều tra, tăng cường tuần tra và xử lý nghiêm nếu phát hiện hoạt động khai thác trái phép.

Theo Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024, nếu không xác định được chủ của "núi cát" trên thì Phòng Kinh tế xã Lạc Dương sẽ báo cáo và đề xuất hướng xử lý. Nếu có cơ sở xác định là tài sản công và đủ điều kiện đấu giá để sung công quỹ thì cơ quan chức năng sẽ thực hiện theo quy định.

Liên quan đến vụ việc trên, UBND xã Lạc Dương cũng đề nghị Công ty cổ phần Thủy điện TTC - chi nhánh Lâm Đồng, đơn vị quản lý hồ Đạ Khai tăng cường quản lý với các hoạt động liên quan đến khoáng sản trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Đạ Khai.

