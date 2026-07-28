Nước đi mới bất ngờ của ông Trump khiến Ukraine "chết lặng"

Binh sĩ Ukraine bắn pháo về phía các vị trí của Nga. Ảnh Reuters.

Theo hãng tin Reuters, Lầu Năm Góc đã gửi thư báo cáo Quốc hội vạch ra mốc thời gian chi tiết cho gói viện trợ quân sự còn lại cho Ukraine. Cụ thể, toàn bộ 400 triệu USD sẽ được cam kết ký kết hợp đồng trước khi kết thúc năm tài chính 2026 (vào ngày 30/9), trong khi việc bàn giao thiết bị và vũ khí thực tế sẽ trải dài đến hết năm tài chính 2029.

Sức ép từ Quốc hội và bài toán chậm trễ giải ngân

Thời gian qua, tiến độ giải ngân chậm chạp của khoản viện trợ cho Ukraine đã vấp phải nhiều chỉ trích từ các nghị sĩ Quốc hội Mỹ. Hồi tháng 4, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mitch McConnell từng lên tiếng chỉ trích tình trạng viện trợ "đắp chiếu" tại Lầu Năm Góc. Vấn đề này tiếp tục được các nhà lập pháp hai đảng chất vấn tại các phiên điều trần gần đây đối với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine.

Nhiều thượng nghị sĩ bày tỏ hoài nghi về hiệu quả hỗ trợ khi tiến độ bàn giao bị kéo dài quá lâu trong bối cảnh xung đột. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật Mỹ, Tổng thống bắt buộc phải giải ngân các khoản tiền đã được Quốc hội phê chuẩn và không được đơn phương phong tỏa.

Chi tiết phân bổ nguồn vốn 400 triệu USD

Theo kế hoạch được Lầu Năm Góc công bố, nguồn vốn này sẽ được sử dụng để nâng cao năng lực quốc phòng của Ukraine thông qua việc mua sắm trang thiết bị, huấn luyện và hậu cần. Cụ thể: 200 triệu USD dành riêng cho việc mua sắm vũ khí, đạn dược và vật liệu nổ; 99,9 triệu USD phân bổ cho xe quân sự, phụ tùng và thiết bị kỹ thuật; 100 triệu USD còn lại chi cho các dịch vụ hậu cần, bao gồm cả chi phí vận chuyển hàng quốc phòng đến Ukraine.

Trước đó, vào cuối tháng 4/2026, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thông báo gói viện trợ này đã được chuyển giao về mặt danh nghĩa, nhưng giới chức kiểm toán Lầu Năm Góc thừa nhận các hợp đồng mua sắm chính thức khi đó vẫn chưa được hoàn tất.