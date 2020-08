Nước lũ đổ về dồn dập, nhà máy thủy điện ở Lào Cai xả lũ gấp

Thủy điện Bắc Hà xả lũ do nước lũ từ thượng nguồn sông Chảy dồn dập đổ về. Ảnh minh họa Báo Lào Cai.

Theo ông Lưu Minh Hải – Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Lào Cai, lúc 10 giờ sáng nay (13/8), Trạm thuỷ văn Lào Cai quan trắc được mực nước sông Hồng đoạn chảy qua Lào Cai lên tới 78,61m; dòng nước đục ngầu và chảy xiết, cuốn theo nhiều củi, rác.

Dự báo đỉnh lũ khả năng lên tới 79,00m (dưới cấp báo động 1 là 1m). Đây là trận lũ thứ 4 xảy ra trên sông Hồng tính từ đầu mùa mưa lũ đến nay.

Còn tại phía thượng lưu sông Chảy, mưa lớn kéo dài khiến nước từ đầu nguồn đổ về hồ thủy điện Bắc Hà tăng nhanh. Để đảm bảo an toàn hồ chứa, Nhà máy Thủy điện Bắc Hà thông báo xả lũ với lưu lượng như sau: Qua 2 tổ máy là 180 m3/s, qua đập tràn 715 m3/s.

Do nhà máy thủy điện xả nước nên lũ trên sông Chảy lên nhanh. Vào lúc 14 giờ, Trạm thủy văn Long Phúc (huyện Bảo Yên, Lào Cai) đo được mức lũ là 70m, dưới mức báo động cấp 1 là 1m; dự kiến đến 17 giờ, lũ ở mức báo động cấp 2, đỉnh lũ từ 72,5-73 m, ở mức báo động cấp 2, biên độ lũ dao động từ 3,8-4m.

Hiện chính quyền địa phương đang đôn đốc người dân sinh sống dọc theo hai bên ven sông cần theo dõi sát mực nước lũ. Vùng thấp cần khẩn trương sơ tán người và tài sản khi cần thiết; người dân không vận chuyển bè mảng, đánh bắt cá, vớt gỗ, củi, các vật trôi nổi trên sông khi lũ lớn để phòng, tránh hiểm hoạ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến 5.000m hoạt động mạnh dần nên trong đêm nay và ngày mai (14/8), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h), riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 170mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.