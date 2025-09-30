Nước Nga chịu đòn đau từ cuộc bầu cử Moldova





Tổng thống Maia Sandu trong cuộc bầu cử. Ảnh NW

Cuộc tổng tuyển cử ngày 28/9, được coi là một lựa chọn khó khăn giữa con đường gia nhập EU hay thắt chặt quan hệ với Nga, đã bị ảnh hưởng bởi những cáo buộc can thiệp của Nga. Quốc gia Đông Âu này giáp biên giới với Ukraine. Transnistria, một vùng ly khai ở phía đông Moldova, hiện đang có quân đội Nga đồn trú.

Moldova đã chuyển hướng sang phương Tây, phát triển mối quan hệ chặt chẽ hơn với NATO, mặc dù vẫn giữ thái độ trung lập về mặt hiến pháp và đang tìm cách gia nhập EU.



Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương, sau khi kiểm gần hết các báo cáo tại các điểm bỏ phiếu, dữ liệu bầu cử cho thấy đảng PAS cầm quyền giành được 50,16% số phiếu bầu, trong khi Khối Bầu cử Yêu nước thân Nga giành được 24,19%.

Khối Alternativa thân Nga đứng thứ ba với 7,97% số phiếu bầu, tiếp theo là Đảng Dân túy của Chúng ta với 6,20%. Đảng Dân chủ trong nước cánh hữu giành được 5,62% số phiếu bầu, đủ để có ghế trong quốc hội.

Phó giáo sư người Moldova, chuyên ngành quan hệ quốc tế tại Đại học Oakland Cristian Cantir nói rằng, chiến thắng của PAS là "một chiến thắng rõ ràng cho các lực lượng ủng hộ châu Âu tại Moldova, những lực lượng sẽ có thể đảm bảo tính liên tục trong vài năm tới trong việc theo đuổi mục tiêu cuối cùng là hội nhập EU".

Ngày bầu cử được đánh dấu bằng một loạt các sự cố từ đe dọa đánh bom tại một số trạm bỏ phiếu cho đến các cuộc tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng bầu cử và chính phủ.

Các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử cho thấy PAS, đảng của Tổng thống Maia Sandu, và Khối Bầu cử Yêu nước đang bám đuổi sát nút, không bên nào được dự đoán sẽ giành được đa số. Vì vậy, kết quả này sẽ là một sự an ủi cho chính phủ và các đối tác châu Âu, đồng thời cho phép chính phủ tiếp tục theo đuổi mục tiêu gia nhập EU vào năm 2030.

Trước cuộc bỏ phiếu, bà Sandu đã cảnh báo về sự can thiệp của Nga nhằm tác động đến kết quả bầu cử. Bà nói rằng Nga đã chi "hàng trăm triệu euro" cho chiến dịch gây ảnh hưởng của mình.

Nga liên tục phủ nhận việc can thiệp vào cuộc bầu cử của Moldova.

Sau khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu vào năm 2022, Moldova đã nộp đơn xin gia nhập EU. Moldova được trao tư cách ứng cử viên vào cuối năm đó, và vào năm 2024, EU đã đồng ý mở các cuộc đàm phán gia nhập, làm gia tăng thêm căng thẳng với Nga.

Tuần trước, Cơ quan Tình báo nước ngoài của Nga (SVR) cho biết các đơn vị quân sự NATO đang tập trung tại Romania gần biên giới Moldova như một phần trong nỗ lực của Liên minh châu Âu nhằm "chiếm đóng" Moldova, theo hãng thông tấn Tass của Nga.

EU "quyết tâm giữ Moldova trong khuôn khổ chính sách bài Nga của họ", cơ quan tình báo Nga cho biết trong một báo cáo. NATO cho biết họ hoàn toàn tôn trọng tính trung lập theo hiến pháp của Moldova.



Khi đi bỏ phiếu vào Chủ Nhật tại thủ đô Chisinau, bà Sandu cho biết: “Moldova sẽ có cơ hội tiếp tục củng cố nền dân chủ, bảo vệ không gian của mình và tiếp tục con đường hội nhập EU”.

Phó giáo sư Cantir cho biết: “Đa số PAS giúp đảng này tránh khỏi việc phải thành lập một liên minh có khả năng bất ổn cao và sẽ làm chậm tốc độ cải cách để gia nhập EU”, ông nói thêm rằng “Moldova sẽ tiếp tục ở trong một môi trường địa chính trị khó khăn do Nga nỗ lực kéo Moldova trở lại phạm vi ảnh hưởng của mình”.



Kết quả này có nghĩa là PAS sẽ không phải dựa vào sự ủng hộ của các đảng khác, chẳng hạn như khối Alternativa hay đảng dân túy Our Party, để thành lập chính phủ.