Nuôi bò 3B "nhìn đâu cũng thấy thịt", mô hình tăng thu nhập, giảm nghèo, khuyến khích nhân rộng ở Quảng Trị

Nuôi bò 3B nâng cao thu nhập

Những ngày này, anh Trần Kim Quang (SN 1982, trú thôn Long Hưng, Hải Phú, Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) luôn chân luôn tay ngoài đồng ruộng với việc thu mua, cuộn rơm bằng máy.

Mô hình nuôi bò 3B giúp hộ anh Trần Kim Quang nâng cao thu nhập. Ảnh: Ngọc Vũ.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, anh Quang tâm sự với chúng tôi về hành trình từ một thanh niên tay trắng lập nghiệp đến tấm gương tiêu biểu nông dân sản xuất giỏi.

Lớn lên trong gia đình thuần nông, học hết trung học, anh Quang thi vào trường Cao đẳng kỹ thuật Đà nẵng ngành Công nghệ thông tin. Ra trường, anh Quang làm công việc kỹ thuật máy tính nhưng thu nhập thấp.

Năm 2015, anh Quang xây dựng gia đình, hai con lần lượt chào đời. Cuộc sống khó khăn, nhiều lúc anh Quang muốn vào các tỉnh phía Nam tìm việc. Thế nhưng, thương cha mẹ già yếu, anh Quang không đành lòng, và quyết tâm lập nghiệp ở quê hương.

Nhận thấy vựa lúa huyện Hải Lăng sau vụ thu hoạch rơm rạ bị vứt bỏ rất lãng phí, nhiều hộ dân còn đốt bỏ trên ruộng gây khói bụi, ô nhiễm môi trường. Anh Quang quyết định bỏ ra 40 triệu đồng mua máy cuộn rơm. Mỗi ngày công suất máy thu được 200-300 cuộn; hai vụ lúa được 15.000-20.000 cuộn rơm, giá bán tận nơi 12.000 đồng/cuộn, trừ các chi phí đem lại nguồn thu nhập 100 triệu đồng.

Qua tìm hiểu sách, báo, anh Quang nhận thấy nuôi bò 3B cho hiệu quả kinh tế cao nên đã đăng ký và được ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị hỗ trợ triển khai.

Năm 2024, anh Quang nuôi 10 con bò 3B theo hình thức nuôi nhốt bò thịt thâm canh. Đàn bò được chăm sóc, nuôi dưỡng, cân đối khẩu phần ăn hằng ngày theo tiêu chuẩn, phù hợp với lứa tuổi, giai đoạn phát triển và được điều chỉnh theo mức tăng trọng cũng như thực tế chăn nuôi. Khẩu phần ăn được phối hợp giữa thức ăn xanh và thức ăn ủ lên men, đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng, giá thành thấp. Ngoài ra, đàn bò sẽ được bổ sung khoáng đa lượng, vi lượng bằng tảng đá liếm. Với lợi thế nghề thu mua rơm, anh Quang chủ động dự trữ một lượng lớn rơm cuộn làm thức ăn ổn định cho bò.

So với các giống bò khác, bò 3B có mức tăng trọng nhanh hơn. Ảnh: Ngọc Vũ.

Đặc biệt, anh Quang sử dụng cao đạm cá tự ủ, thay thế bột cá công nghiệp để cân đối hàm lượng dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của bò, giúp bò tiêu hóa thuận lợi.

Sau 10 tháng nuôi, đàn bò được xuất chuồng với trọng lượng 500kg đến 550kg/con. Sau khi xuất bán, trừ các chi phí anh Quang có lãi 100 triệu đồng.

Anh Quang cho biết trước đây từng nuôi một số giống bò nhưng do nhiều yếu tố nên hiệu quả không cao. Với bò 3B, anh Quang đánh giá có tốc độ tăng trưởng tốt, dáng đẹp, ăn tạp, dễ nuôi, thị trường tiêu thụ mạnh. Dự kiến thời gian tới anh sẽ tăng đàn.

Cần nguồn giống và hỗ trợ vốn vay

Ở thôn Linh An, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, mô hình nuôi bò 3B của anh Trần Hữu Vũ (SN 1991) đang phát huy hiệu quả nhiều mặt.

Anh Vũ cho biết, năm 2022 anh đầu tư chuồng trại 50 triệu đồng, sau đó mua gom 10 con bò 3B giống với tổng trị giá 200 triệu đồng từ người dân địa phương đem về nuôi. Tuy nhiên, vì thiếu kinh nghiệm và hạn chế về kỹ thuật nên bò của anh Vũ nuôi có tốc độ tăng trọng không như ý, lãi không cao.

Anh Trần Hữu Vũ (hàng trước) có thu nhập từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng sau mỗi lứa (10 tháng) nuôi bò 3B lấy thịt. Ảnh: Ngọc Vũ.

Với quyết tâm chinh phục thử thách, cùng với sự hỗ trợ của cán bộ nông nghiệp tỉnh Quảng Trị, anh Vũ tiếp tục nuôi bò 3B vào đầu năm 2023. Nhờ chăn nuôi đúng kỹ thuật, bò tăng trọng nhanh. Sau 10 tháng nuôi, từ 2 tạ/con bò đã tăng lên trung bình 5,7 tạ/con. Với giá thành hiện nay, anh Vũ có lãi từ 7 triệu đồng đến 10 triệu đồng/con.

“Gia đình tôi đang nuôi bò 3B với quy mô nông hộ nên thu nhập chưa cao. Tuy nhiên, so với các vật nuôi khác, bò 3B vẫn là hướng chăn nuôi phù hợp, nâng cao thu nhập cho nông dân. Thời gian tới, khi có đầu ra nhiều hơn, gia đình tôi sẽ mở rộng quy mô chăn nuôi, từ đó nâng cao thu nhập” – anh Vũ chia sẻ.

Theo anh Vũ, nuôi bò 3B tác động tích cực, hiệu quả lớn trên cả 3 mặt kinh tế, xã hội và môi trường. Việc tận dụng thức ăn phế phụ phẩm nông nghiệp, cỏ, ngô sinh khối làm thức ăn ủ chua, dự trữ rơm tạo nên nguồn thức ăn dồi dào cho chăn nuôi với nguồn dinh dưỡng lớn, đáp ứng khẩu phần ăn quanh năm, từ đó sẽ hạ giá thành đầu tư ban đầu, gia tăng hiệu quả kinh tế. Việc chăn nuôi bò thịt sử dụng nguồn giống tại địa phương là yếu tố then chốt để hạn chế lây lan dịch bệnh, thời gian nuôi thích nghi, giá bò giống thấp...

Tuy nhiên, hiện nay nguồn giống bò 3B tại chỗ, chất lượng cao đang là thách thức với các nông hộ, cần ngành nông nghiệp tìm giải pháp căn cơ. Khi có nguồn giống dồi dào, được hỗ trợ vốn vay lãi suất thấp, nông dân sẽ có nhiều cơ hội để chăn nuôi bò 3B.

Phân bò được nhiều nông dân thu mua để bón cho cây cam trồng theo hướng hữu cơ ở xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Vũ.

Khi nông dân chăn nuôi tập trung, số lượng nhiều, nguồn phân bò sẽ được thu gom, ủ chế phẩm sinh học để làm phân bón, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp bền vững, theo hướng hữu cơ, tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ông Hồ Xuân Hoè – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị cho biết, ngành sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai chính sách hỗ trợ con giống, trồng cỏ tạo nguồn thức ăn thô xanh trong chăn nuôi bò thâm canh; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, tìm kiếm liên kết tiêu thụ sản phẩm, từ đó giúp nông dân yên tâm chăn nuôi, nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững và làm giàu.

Ngành nông nghiệp định hướng sẽ hỗ trợ hình thành một số trang trại chăn nuôi bò 3B đạt chuẩn và phát triển các chuỗi liên kết, khép kín, góp phần đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường và hiệu quả kinh tế; tạo nên điểm nhấn nổi bật trong chăn nuôi. Những trang trại “kiểu mẫu” này sẽ trở thành hạt nhân, tạo ra chuỗi liên kết giữa nông dân với nông dân và nông dân với doanh nghiệp.