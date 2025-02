Nuôi thành công loài cá đặc sản này, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Cần Giờ tặng cá giống cho hộ khó khăn

14 năm gắn bó với công tác Hội Nông dân với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cần Giờ (TP HCM), ông Đặng Văn Út được đánh giá là người cán bộ hội tiêu biểu, nhiệt tình, tâm huyết với các hoạt động của Hội, được cán bộ, hội viên nông dân đánh giá cao.



Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện nuôi cá chốt thành công ở Cần Giờ

Không chỉ làm tốt công tác quản lý, ông Út còn được biết đến là một nông dân thực thụ. Với kinh nghiệm và trách nhiệm trong công tác Hội, ông Út đã nghiên cứu và nhân rộng mô hình nuôi cá chốt giai đoạn 1, kết hợp chuyển giai đoạn 2 hình thức tái tạo sinh sản con giống từ cá chốt mẹ lên trứng.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cần Giờ Đặng Văn Út là người đầu tiên nghiên cứu thành công mô hình nuôi cá chốt trứng ở Cần Giờ. Ảnh: K.T

Được biết, ông Út là người đầu tiên mang giống cá chốt từ miền Tây về nuôi ở Cần Giờ. Từ mô hình nuôi cá chốt của ông Út, Hội Nông dân huyện đã nhân rộng cho nông dân. Đã có 7 hộ khó khăn được hỗ trợ nuôi cá chốt, tạo điều kiện phát triển kinh tế. Theo đó, mỗi hộ được hỗ trợ khoảng 20kg cá chốt đang lên trứng để làm giống.

Mô hình nuôi cá chốt trứng được chuyển giao giúp hội viên nông dân khó khăn để có thêm mô hình sản xuất mới, đa dạng hóa vật nuôi. Được biết hiện nay, mô hình cá chốt chuyển giao nhân rộng phát triển tốt và đang áp dụng trên địa bàn 4 xã: Bình Khánh, Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông, Lý Nhơn.

Thông qua sản lượng cá thu hoạch, ông Út chủ động giới thiệu cá nhân, doanh nghiệp thu mua cá, làm cá hộp cung cấp cho thị trường tiêu dùng. Ngoài ra nông dân cũng tự bán tại các chợ truyền thống hàng ngày, góp phần giải quyết thêm lao động tại chỗ của địa phương với mức thu nhập 600 ngàn đồng/một lao động trên ngày.

Ông Út thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo để chia sẻ kiến thức về nuôi cá chốt cho các nông dân. Ảnh: T.T

Ông Đặng Văn Út cho biết, mô hình hiệu quả chuyển giao khoa học kỹ thuật nhân rộng nuôi cá chốt là mô hình mới đa dạng hóa vật nuôi giúp hộ nghèo, cận nghèo tích cực tham gia sản xuất. Mô hình này phù hợp với nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Đặc biệt đây là mô hình này hạn chế dịch bệnh, rủi ro, chi phí thấp, hiệu quả cao, từ đó, giúp cho người nông dân tiếp tục lao động cần cù, sáng tạo, vượt qua khó khăn, tích cực tham gia sản xuất, phấn đấu vươn lên giảm nghèo bền vững làm giàu chính đáng cho gia đình.

Nông dân thả cá chốt trứng vào ao nhà mình. Ảnh: T.T

Người cán bộ Hội đồng hành cùng đời sống nông dân

Ngoài việc giúp nông dân cải thiện đời sống kinh tế, ông Đặng Văn Út còn là một nhân tố tích cực góp phần xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - sáng - đẹp tại các xã, thị trấn.

Cụ thể, trong năm 2022, ông đã tham mưu Chi bộ Hội Nông dân huyện thực hiện, lắp đặt 22 bóng đèn năng lượng mặt trời và 27 bóng đèn điện thắp sáng tuyến hẻm tại tổ 3 khu phố Miễu Nhì, thị trấn Cần Thạnh; tổ 6, tổ 7 ấp An Đông, xã An Thới Đông; tổ 15 ấp Bình Thạnh, xã Bình Khánh với tổng kinh phí thực hiện 40 triệu đồng.

Riêng trong năm 2023, ông Út thực hiện công trình lắp đặt 30 bộ đèn năng lượng mặt trời trị giá 45 triệu đồng trao tặng 30 hộ nông dân nghèo, khó khăn ở ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An. Ngoài ra, ông Út còn trao tặng cá chốt giống để hội viên nông dân khó khăn có điều kiện chuyển giao mô hình nuôi cá.

Ngoài ra, ông Út đã phối hợp với các địa phương vận động mạnh thường quân tài trợ lắp đặt 282 bộ đèn năng lượng mặt trời trị giá 476 triệu đồng trên 21 tuyến hẻm địa bàn xã An Thới Đông, xã Lý Nhơn nhằm đảm bảo an ninh trật tự - an toàn giao thông.

Thu hoạch cá chốt đang lên trứng để chuyển cho các nông dân làm giống. Ảnh: T.T

Ông Út (đội nón) đồng hành với nhiều công trình chiếu sáng nông thôn tại địa phương. Ảnh: T.T

Năm 2024, ông Út đã trích từ tiền lương và tăng thu nhập của bản thân hỗ trợ kinh phí trên 97 triệu đồng thực hiện công tác xã hội, gồm: tặng quà tết, tặng 170 bộ đồng phục cho các em có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày khai trường, ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng do bão số 3…

Không chỉ tích cực trong công tác Hội, ông Đặng Văn Út còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Trong 3 năm qua, ông đã trích từ tiền lương và thu nhập của bản thân hỗ trợ kinh phí 639 triệu đồng thực hiện công tác xã hội chăm lo 1.026 lượt người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Với những thành tích kể trên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cần Giờ đã được Hội Nông dân, chính quyền các cấp tặng nhiều giấy khen, bằng khen. Ông Út cũng đã được tuyên dương, nhận Bằng khen của UBND TP.HCM về danh hiệu “Nông dân tiêu biểu Thành phố” năm 2023; được Thành ủy biểu dương gương có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Út (bìa trái) cùng Phó chủ tịch Hội Nông dân TP HCM Nguyễn Thị Ngọc Hạnh tặng quà Tết cho hội viên, nông dân khó khăn trên địa bàn huyện Cần Giờ. Ảnh: T.T.