Nuôi cá nheo Mỹ thành công ở Hà Tĩnh, giống cá “nhập ngoại” này cứ có là bán hết veo

Clip: Mô hình nuôi cá nheo Mỹ thương phẩm vừa được triển khai tại hộ chị Nguyễn Thị Huyền Trang, ở thôn Bình Quang, xã Cẩm Bình (tỉnh Hà Tĩnh), thuộc dự án khoa học và công nghệ “Ứng dụng xây dựng mô hình ương giống và nuôi cá nheo Mỹ (Ictalurus punctatus)”.

Với ưu điểm sinh trưởng nhanh, thịt thơm ngon, mô hình được kỳ vọng mở ra hướng nuôi thủy sản mới, nâng cao hiệu quả kinh tế và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Triển khai bài bản mô hình nuôi cá nheo Mỹ trên diện tích 1 ha

Theo kế hoạch, trên diện tích 1 ha ao nuôi của gia đình chị Nguyễn Thị Huyền Trang,ở thôn Bình Quang, xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh, dự án đã tiến hành thả 10.000 con cá nheo Mỹ giống với kích cỡ từ 10-12 cm/con, mật độ 159 con/kg.

Toàn bộ số cá giống nheo Mỹ trước khi thả đều được kiểm tra nghiêm ngặt, đảm bảo đồng đều về kích cỡ, khỏe mạnh, bơi lội linh hoạt và có màu sắc tươi sáng.

Mô hình nuôi cá nheo Mỹ của gia đình chị Nguyễn Thị Huyền Trang, ở thôn Bình Quang, xã Cẩm Bình (tỉnh Hà Tĩnh). Ảnh: PV

Để mô hình đạt hiệu quả, công tác chuẩn bị được triển khai kỹ lưỡng ngay từ đầu. Hộ nuôi đã được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn chi tiết về cải tạo ao nuôi, xử lý môi trường nước, kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật cần thiết cũng như phổ biến quy trình chăm sóc, quản lý thức ăn và phòng trừ dịch bệnh.

Chị Nguyễn Thị Huyền Trang, thôn Bình Quang, xã Cẩm Bình cho biết: “Gia đình tôi rất kỳ vọng vào mô hình nuôi cá nheo Mỹ vì đây là đối tượng nuôi mới, có giá trị kinh tế cao.

Nhờ được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn bài bản từ khâu cải tạo ao đến chăm sóc, tôi tin rằng nếu tuân thủ đúng quy trình, mô hình sẽ mang lại hiệu quả tốt”.

Mô hình nuôi cá nheo Mỹ thương phẩm tại hộ chị Nguyễn Thị Huyền Trang (thôn Bình Quang, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) là một bước đi đột phá trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Ảnh: PV

Quy trình thả giống cá nheo Mỹ được thực hiện đúng kỹ thuật nhằm hạn chế tối đa tỷ lệ hao hụt ban đầu, giúp cá nhanh chóng thích nghi với môi trường nuôi. Đây là yếu tố quan trọng quyết định đến tỷ lệ sống và tốc độ sinh trưởng của cá trong giai đoạn tiếp theo.

Cá nheo Mỹ được đánh giá là đối tượng thủy sản nước ngọt có giá trị kinh tế cao, sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội như sinh trưởng nhanh, thích nghi tốt với điều kiện môi trường nuôi khác nhau, sức đề kháng cao và ít xảy ra dịch bệnh.

Nuôi cá nheo Mỹ, mang lại lợi nhuận cao gấp 3 - 4 lần so với các loại cá truyền thống (như trắm, trôi, mè, chép). Ảnh: PV

Đặc biệt, thịt cá nheo Mỹ thơm ngon, giàu dinh dưỡng, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường tiêu dùng.

Việc đưa cá nheo Mỹ vào nuôi thử nghiệm tại Hà Tĩnh không chỉ mang ý nghĩa khoa học mà còn mở ra triển vọng phát triển một đối tượng nuôi mới, góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên cùng đơn vị diện tích mặt nước.

Đánh giá hiệu quả, hướng tới nhân rộng mô hình nuôi cá nheo Mỹ

Dự án “Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình ương giống và nuôi thương phẩm cá nheo Mỹ tại Hà Tĩnh” được triển khai với mục tiêu tiếp nhận, hoàn thiện và chuyển giao quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện sinh thái địa phương.

Tham dự buổi thả giống cá nheo Mỹ có đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh, lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh, các thành viên dự án cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách lĩnh vực nông nghiệp xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: PV

Trong quá trình thực hiện, các cơ quan chuyên môn sẽ theo dõi chặt chẽ khả năng thích nghi của cá trong môi trường nuôi tại Hà Tĩnh, đồng thời đánh giá các chỉ tiêu quan trọng như tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống, năng suất và hiệu quả kinh tế.

Đây sẽ là cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng để hoàn thiện quy trình nuôi cũng như định hướng phát triển lâu dài đối tượng này.

Theo đánh giá ban đầu, với điều kiện tự nhiên thuận lợi, hệ thống ao hồ phong phú, Hà Tĩnh có nhiều tiềm năng để phát triển các mô hình nuôi thủy sản nước ngọt có giá trị kinh tế cao.

Cá nheo Mỹ (hay còn gọi là cá lăng Mỹ),thích nghi tốt với biến đổi môi trường, ít bị dịch bệnh, tỷ lệ sống trong ao đất thường đạt rất cao. Ảnh: PV

Việc ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất sẽ giúp người dân nâng cao hiệu quả, giảm rủi ro và hướng tới phát triển bền vững.

Việc thả giống lần này được xem là bước khởi đầu quan trọng trong chuỗi hoạt động triển khai mô hình nuôi cá nheo Mỹ. Trong thời gian tới, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh sẽ thường xuyên bám sát mô hình, hướng dẫn hộ nuôi thực hiện đúng quy trình kỹ thuật từ chăm sóc, quản lý thức ăn đến kiểm soát môi trường nước và phòng, chống dịch bệnh.

Để nuôi cá nheo Mỹ thành công, người nuôi cần chú trọng từ khâu cải tạo ao, chọn giống đến quản lý môi trường và thức ăn một cách bài bản. Ảnh: PV

Các chỉ tiêu kỹ thuật sẽ được ghi chép đầy đủ, phục vụ công tác tổng hợp, đánh giá và hoàn thiện quy trình nuôi. Đây cũng là cơ sở để chuyển giao rộng rãi cho người dân nếu mô hình đạt hiệu quả như kỳ vọng.

Triển khai mô hình nuôi thương phẩm cá nheo Mỹ tại Hà Tĩnh không chỉ dừng lại ở một dự án thử nghiệm mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh.

Thông qua ứng dụng khoa học công nghệ, ngành thủy sản Hà Tĩnh đang từng bước chuyển mình theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững hơn.

Cá nheo Mỹ hứa hẹn sẽ trở thành đối tượng nuôi tiềm năng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên mặt nước sẵn có của địa phương.

Mô hình nuôi cá nheo Mỹ tại hộ chị Nguyễn Thị Huyền Trang (thôn Bình Quang, xã Cẩm Bình) do Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh phối hợp các đơn vị liên quan triển khai. Ảnh: PV

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trường Giang - Phó Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Cẩm Bình cho biết: “Địa phương có nhiều diện tích ao hồ, mặt nước nuôi trồng thủy sản nên việc đưa các đối tượng nuôi mới vào sản xuất là hướng đi phù hợp.

Nuôi cá nheo Mỹ không chỉ giúp đánh giá khả năng thích nghi của đối tượng nuôi mới mà còn tạo điều kiện để người dân tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật”.

“Nếu nuôi cá nheo Mỹ cho hiệu quả cao về năng suất, lợi nhuận, địa phương sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn tuyên truyền, vận động các hộ dân có điều kiện phù hợp tham gia nhân rộng. Qua đó góp phần đa dạng hóa đối tượng nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế trên diện tích mặt nước và tạo thêm sinh kế cho người dân”, ông Nguyễn Trường Giang - Phó Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Cẩm Bình, nhấn mạnh.

