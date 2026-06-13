Nuôi cá nheo Mỹ thành công ở Hà Tĩnh, giống cá “nhập ngoại” này cứ có là bán hết veo

Sáp nhập thôn, tổ dân phố: Sổ đỏ ghi tên thôn cũ có phải cấp đổi sau sáp nhập?
Sau khi nhiều địa phương triển khai sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo Nghị định 185/2026/NĐ-CP, không ít người dân băn khoăn: Nếu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) vẫn ghi tên thôn cũ, trong khi địa phương đã đổi tên hoặc sáp nhập thành thôn mới thì có phải đi cấp đổi hay không? Luật sư Hoàng Anh Sơn (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, việc thay đổi tên thôn không làm ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất đã được Nhà nước công nhận và trong đa số trường hợp người dân không bắt buộc phải cấp đổi Sổ đỏ.