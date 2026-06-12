Chủ đề nóng

Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2026
Đi tìm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa"
Sáp nhập thôn, tổ dân phố toàn quốc
Ca sĩ Miu Lê sử dụng ma túy
World cup 2026
Siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng
Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
Chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam XI và Đại hội Hội Nông dân Việt Nam IX (nhiệm kỳ 2026-2031)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
Nhà nông
Thứ sáu, ngày 12/06/2026 18:58 GMT+7

Nuôi gà đẻ trứng mấy nghìn con mà một nông dân Thái Nguyên xây nhà biệt thự giữa làng

+ aA -
Hà Thanh - Kiều Hải - Ngô Huy Thứ sáu, ngày 12/06/2026 18:58 GMT+7
Sau nhiều năm bươn chải với đủ nghề để mưu sinh, anh Dương Văn Luận ở xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên (địa phận huyện Phú Bình cũ) đã chuyển sang nuôi gà công nghiệp lấy trứng. Nhờ đầu tư bài bản, chủ động phòng dịch, mô hình 4.000 con gà đẻ hiện mang lại cho gia đình anh nguồn thu ổn định với lợi nhuận khoảng 600 triệu đồng mỗi năm.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Qua các nghề mưu sinh đến quyết định về vườn gắn bó với mô hình nuôi gà đẻ

Trước khi đến với mô hình nuôi gà công nghiệp lấy trứng, anh Dương Văn Luận (xóm Cà, xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên) đã trải qua nhiều công việc khác nhau.

Triều Tiên trồng rau: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát khu phức hợp nhà kính kiểu mẫu trồng rau quả CNC

Từ buôn bán quần áo đến chăn nuôi lợn, bò, nghề nào anh cũng từng thử sức với mong muốn tìm được hướng đi phù hợp và có thu nhập ổn định hơn.

Khoảng những năm 2016 - 2017, anh Luận bắt đầu tiếp cận với mô hình nuôi gà thịt. Sau một thời gian tìm hiểu và tích lũy kinh nghiệm thực tế, anh nhận thấy chăn nuôi gia cầm vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển nếu làm bài bản và kiểm soát tốt dịch bệnh.

Năm 2019, anh quyết định đầu tư cải tạo chuồng trại để mở rộng quy mô sản xuất. Do tận dụng được cơ sở vật chất sẵn có nên chi phí đầu tư ban đầu không quá lớn. Với diện tích hơn 300m², khu chuồng nuôi từng bước được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu chăn nuôi theo hướng khép kín.

Nhờ học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, năm 2023 anh Dương Văn Luận (áo đen), xóm Cà, xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên đã mạnh dạn chuyển đổi từ mô hình chăn nuôi gà thịt sang chăn nuôi gà đẻ trứng. Ảnh: Ngô Huy

Bước ngoặt đến vào năm 2023 khi gia đình anh chuyển từ nuôi gà thịt sang nuôi gà đẻ trứng. Đây là mô hình đòi hỏi người chăn nuôi phải theo dõi đàn vật nuôi thường xuyên hơn, đặc biệt là việc kiểm soát môi trường chuồng trại, thức ăn và công tác phòng bệnh.

Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long mới (địa phận tỉnh Trà Vinh cũ) trao quyết định nghỉ thôi việc cho 31 người

“Lúc mới bắt đầu, tôi chủ yếu học hỏi kinh nghiệm từ các hộ chăn nuôi trong xóm và những người đã làm trước. Dần dần vừa làm vừa rút kinh nghiệm nên cũng nắm bắt được kỹ thuật chăm sóc đàn gà”, anh Luận chia sẻ.

Hiện nay, gia đình anh nhập gà hậu bị từ các cơ sở cung cấp giống uy tín. Khi đưa về nuôi, gà đã đạt khoảng 17 - 18 tuần tuổi và chỉ sau một thời gian ngắn sẽ bắt đầu đẻ trứng.

Theo anh Luận, một trong những ưu điểm của hình thức nuôi gà đẻ trong chuồng kín là người chăn nuôi dễ quản lý đàn vật nuôi hơn so với nuôi thả.

Với số lượng hàng nghìn con gà, việc theo dõi sức khỏe, khả năng ăn uống hay phát hiện những dấu hiệu bất thường đều thuận lợi hơn.

Nhờ quy trình chăn nuôi khép kín nên toàn bộ hệ thống chuồng trại của gia đình anh Luận luôn đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Ngô Huy

“Tôi nuôi trong chuồng nên dễ quan sát. Con nào có biểu hiện khác thường là phát hiện được ngay để xử lý kịp thời. Chuồng nuôi cũng sạch sẽ hơn, hạn chế được nhiều nguy cơ phát sinh dịch bệnh”, anh Luận cho biết.

Duy trì đàn 4.000 con gà đẻ, thu lãi khoảng 600 triệu đồng mỗi năm

Hiện gia đình anh Luận đang duy trì đàn khoảng 4.000 con gà đẻ trứng. Đây là nguồn thu nhập chính của gia đình trong nhiều năm gần đây.

Đâu cứ Vũng Tàu, sáp nhập thành công, TPHCM mới còn có một bãi biển view đẹp như phim thế này, cách Trung tâm 150km

Để đàn gà phát triển khỏe mạnh và cho năng suất ổn định, anh Luận đặc biệt quan tâm đến điều kiện chuồng nuôi. Theo kinh nghiệm thực tế của anh, nhiệt độ trong chuồng cần duy trì ở mức từ 23 – 24oC.

Vào mùa hè, hệ thống quạt thông gió và làm mát được vận hành thường xuyên để giảm nhiệt. Ngược lại, vào mùa đông chuồng nuôi được che chắn cẩn thận nhằm giữ ấm cho đàn gà. Tuy nhiên, hệ thống quạt vẫn được duy trì để lưu thông không khí, hạn chế khí độc và mùi hôi tích tụ trong chuồng.

Bên cạnh việc chăm sóc hằng ngày, công tác tiêm phòng vaccine luôn được gia đình anh Luận thực hiện đầy đủ. Nhờ vậy, đàn gà phát triển tương đối ổn định, ít xảy ra dịch bệnh lớn.

Với quy mô 4.000 gà đẻ như hiện nay, trung bình mỗi ngày gia đình anh Luận sản xuất được khoảng 3.200 quả trứng. Ảnh: Ngô Huy

Theo anh Luận, nếu được chăm sóc tốt, mỗi con gà có thể đạt năng suất khoảng 360 quả trứng trong một năm. Với quy mô đàn hiện nay, vào thời điểm đạt tỷ lệ đẻ cao, mỗi ngày gia đình anh thu được trên 3.200 quả trứng.

Đứng ké vạ vật bờ kênh miền Tây, loại cây dại ra trái đẹp này lại có giá bán 80.000 đồng/ký, "đậm đà" axit kaur-16

Sản lượng trứng khá ổn định giúp gia đình anh Luận chủ động hơn trong việc tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, giá bán trứng dao động từ 2.300 - 3.200 đồng/quả tùy từng thời điểm. Sản phẩm chủ yếu được các thương lái và đầu mối thu mua trực tiếp nên đầu ra cơ bản thuận lợi.

Tuy nhiên, theo anh Luận, hiệu quả của mô hình nuôi gà đẻ trứng phụ thuộc rất lớn vào giá thức ăn chăn nuôi và diễn biến của thị trường. Có những thời điểm giá trứng xuống thấp, lợi nhuận chỉ đạt vài trăm đồng mỗi quả. Ngược lại, khi thị trường thuận lợi, mức lãi có thể đạt trên 1.000 đồng/quả.

Dù giá cả có nhiều biến động, nhưng nhờ duy trì được quy mô sản xuất ổn định và kiểm soát tốt các khoản chi phí, mỗi năm gia đình anh vẫn thu lãi khoảng 600 triệu đồng từ mô hình nuôi gà đẻ trứng.

Nhờ chăn nuôi hiệu quả, gia đình anh Luận đã xây dựng được nhà cửa khang trang. Ảnh: Ngô Huy
Thượng thọ cả nghìn năm tuổi, khu rừng này ở Phú Thọ mới (địa phận tỉnh Hòa Bình cũ) các cây gỗ nghiến đồ sộ, khổng lồ

Hiệu quả kinh tế mang lại đã giúp gia đình anh Luận có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, theo anh Luận, khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là nguồn vốn để mở rộng quy mô chăn nuôi.

“Đất đai gia đình vẫn còn, kinh nghiệm và kỹ thuật cũng đã tích lũy được qua nhiều năm. Nếu có thêm nguồn vốn đầu tư xây dựng chuồng trại thì tôi sẽ tiếp tục mở rộng quy mô trong thời gian tới”, anh Luận cho biết.

Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình anh Luận, mô hình nuôi gà đẻ trứng còn góp phần tạo thêm động lực để nhiều hộ dân trong vùng mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế trên chính đồng đất quê hương mình.

Tham khảo thêm

Xã Đồng Bằng, tỉnh Hưng Yên (địa phận Thái Bình trước đây), đường làng như đường phố, nhà biệt thự to đẹp thế này

Xã Đồng Bằng, tỉnh Hưng Yên (địa phận Thái Bình trước đây), đường làng như đường phố, nhà biệt thự to đẹp thế này

5 xã cũ hợp nhất thành xã mới ở Ninh Bình, nông thôn mới nơi này tuyến đường đẹp khang trang, làng thêm nhà biệt thự

5 xã cũ hợp nhất thành xã mới ở Ninh Bình, nông thôn mới nơi này tuyến đường đẹp khang trang, làng thêm nhà biệt thự

'Làng đổi đời' ở Tuyên Quang là một làng xuất ngoại, nhà cao tầng, xây biệt thự đếm vội chả xuể

"Làng đổi đời" ở Tuyên Quang là một làng xuất ngoại, nhà cao tầng, xây biệt thự đếm vội chả xuể

Trai 9X người Mông xây 'biệt thự' cho bò khổng lồ, đẹp hơn cả nhà ở, kiếm đều đặn trăm triệu mỗi năm

Trai 9X người Mông xây "biệt thự" cho bò khổng lồ, đẹp hơn cả nhà ở, kiếm đều đặn trăm triệu mỗi năm

Loại trái to nguồn gốc nhập ngoại, giàu vitamin, trồng thành công, một người Tiền Giang, nay là Đồng Tháp xây biệt thự

Loại trái to nguồn gốc nhập ngoại, giàu vitamin, trồng thành công, một người Tiền Giang, nay là Đồng Tháp xây biệt thự

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Sáp nhập thôn, tổ dân phố mới nhất ở Thanh Hóa: "Siêu xã" này hơn 70.000 dân, dự kiến giảm từ 37 thôn còn 20 thôn
6

Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở một trong số ít các "siêu xã" của tỉnh Thanh Hóa cho thấy số thôn dự kiến giảm mạnh sau sáp nhập. Đó là xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa (địa phận huyện Hậu Lộc cũ). Quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy cơ sở, tự quản ở thôn xóm nhằm nâng cao hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở Hưng Yên: Một xã ở địa phận Thái Bình cũ dự kiến tên thôn mới thay đổi hàng loạt

Nhà nông
Sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở Hưng Yên: Một xã ở địa phận Thái Bình cũ dự kiến tên thôn mới thay đổi hàng loạt

Tại sao một xã thuộc địa bàn Hải Dương cũ, nay thuộc TP.Hải Phòng đề xuất không sáp nhập mà giữ nguyên 10 thôn?

Nhà nông
Tại sao một xã thuộc địa bàn Hải Dương cũ, nay thuộc TP.Hải Phòng đề xuất không sáp nhập mà giữ nguyên 10 thôn?

Sắp xếp thôn, tổ dân phố ở Đà Nẵng, phường nào giảm từ 268 còn hơn 40 TDP, lấy địa danh cũ đặt tên tổ dân phố mới?

Nhà nông
Sắp xếp thôn, tổ dân phố ở Đà Nẵng, phường nào giảm từ 268 còn hơn 40 TDP, lấy địa danh cũ đặt tên tổ dân phố mới?

Một phường của tỉnh Bắc Ninh "mạnh tay" giảm từ 42 tổ dân phố xuống còn 15 tổ, đề xuất chức danh Bí thư kiêm Tổ trưởng

Nhà nông
Một phường của tỉnh Bắc Ninh 'mạnh tay' giảm từ 42 tổ dân phố xuống còn 15 tổ, đề xuất chức danh Bí thư kiêm Tổ trưởng

Đọc thêm

Cây phong thủy mỗi ngày: Vì sao người xưa hay trồng cây ngải cứu quanh nhà
Vườn Xanh

Cây phong thủy mỗi ngày: Vì sao người xưa hay trồng cây ngải cứu quanh nhà

Vườn Xanh

Ngải cứu là loại cây dễ trồng, mang lại nhiều lợi ích. Tìm hiểu cách chăm sóc cây ngải cứu để thu hoạch bền lâu.

Nếu Tống Giang không chấp nhận chiêu an, Lương Sơn Bạc sẽ ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Nếu Tống Giang không chấp nhận chiêu an, Lương Sơn Bạc sẽ ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Nhìn từ góc độ lý tưởng, chiêu an có thể là quyết định khiến độc giả tiếc nuối, bởi nó đã chấm dứt giấc mộng "thay trời hành đạo" của Lương Sơn. Nhưng nhìn từ hiện thực chính trị thời Bắc Tống, có lẽ Tống Giang hiểu rõ rằng: với lực lượng ít ỏi của mình, chống lại cả một triều đại là điều gần như không thể.

Link xem trực tiếp Canada vs Bosnia & Herzegovina trên VTV3
Thể thao

Link xem trực tiếp Canada vs Bosnia & Herzegovina trên VTV3

Thể thao

Dân Việt gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp Canada vs Bosnia & Herzegovina trên VTV3. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 13/7 (theo giờ Việt Nam).

Nga đơn độc chống lại toàn bộ phương Tây
Thế giới

Nga đơn độc chống lại toàn bộ phương Tây

Thế giới

Tổng thống Nga Putin nói, các quốc gia NATO giờ đây đã hiểu rằng nhiệm vụ gây ra một thất bại chiến lược cho Nga là không thể thực hiện được, họ đã quá vội vàng khi tuyên bố điều này một cách công khai.

Vì sao sau lần đầu sủng ái Tiết Hoài Nghĩa, Võ Tắc Thiên lại không thể dứt ra?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao sau lần đầu sủng ái Tiết Hoài Nghĩa, Võ Tắc Thiên lại không thể dứt ra?

Đông Tây - Kim Cổ

Còn Võ Tắc Thiên, ngay cả khi yêu cuồng nhiệt nhất, vẫn không quên mình là hoàng đế. Trong thâm cung Đại Chu, tình yêu chưa bao giờ thuần túy là tình yêu. Nó luôn song hành với quyền lực, nghi kỵ và những toan tính sinh tử.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên khoe vẻ quyến rũ bên chồng ở tuổi ngoài 60
Văn hóa - Giải trí

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên khoe vẻ quyến rũ bên chồng ở tuổi ngoài 60

Văn hóa - Giải trí

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đang có chuyến du lịch lãng mạn bên chồng - luật sư Trịnh Hội.

Facebook bất ngờ bị lỗi tối 12/6, người dùng không thể truy cập
Khoa học Công nghệ

Facebook bất ngờ bị lỗi tối 12/6, người dùng không thể truy cập

Khoa học Công nghệ

Tối 12/6, người dùng tại Việt Nam không thể truy cập vào ứng dụng Facebook trên cả thiết bị di động và máy tính.

Đội tuyển nào vô địch về “hành xác” tại vòng bảng World Cup 2026?
Thể thao

Đội tuyển nào vô địch về “hành xác” tại vòng bảng World Cup 2026?

Thể thao

Với việc phải di chuyển tới 12.000km chỉ để đá 3 trận đấu ở vòng bảng diễn ra tại Mỹ và Canada, Bosnia chính là đội “vô địch” về thời gian trên đường tại World Cup 2026.

Chính trị gia Đức đưa ra tuyên bố mạnh mẽ về hòa bình ở Ukraine
Thế giới

Chính trị gia Đức đưa ra tuyên bố mạnh mẽ về hòa bình ở Ukraine

Thế giới

Châu Âu và Ukraine cần hòa bình lâu dài, chứ không phải đối đầu với Nga, bà Alice Weidel, đồng chủ tịch đảng đối lập cánh hữu Sự lựa chọn khác cho nước Đức (AfD) cho biết.

Raul Jimerez – Bàn thắng đánh đầu từ hộp sọ nứt
Thể thao

Raul Jimerez – Bàn thắng đánh đầu từ hộp sọ nứt

Thể thao

Từ một pha đánh đầu năm 2020, Raul Jimerez ngã xuống sân, bị nứt hộp sọ và bác sĩ nói “phải đấu tranh giữ lại sự sống”. 6 năm sau, cũng bằng một pha đánh đầu, Raul Jimerez ghi bàn thắng đầu tiên cho bản thân ở World Cup, cả nước Mexico tự hào về anh và cả thế giới có thêm một tấm gương vượt nghịch cảnh.

Thắng luân lưu trước PVF-CAND, Bắc Ninh FC lên chơi ở V.League 2026/27
Thể thao

Thắng luân lưu trước PVF-CAND, Bắc Ninh FC lên chơi ở V.League 2026/27

Thể thao

Ở trận play-off tranh suất tham dự V.League 2026/27 diễn ra trên sân Hà Tĩnh, Bắc Ninh FC xuất sắc giành chiến thắng 5-4 trước PVF-CAND trên loạt đá luân lưu (hoà 1-1 sau 90 phút).

Chủ tịch, Tổng Giám đốc CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 bị khởi tố, bắt tạm giam
Pháp luật

Chủ tịch, Tổng Giám đốc CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 bị khởi tố, bắt tạm giam

Pháp luật

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 (PECC4, mã chứng khoán: TV4) cho biết Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc cùng 2 lãnh đạo khác của doanh nghiệp đã bị khởi tố, bắt tạm giam theo thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

G-Group và UBND Tỉnh Thanh Hóa ký kết hợp tác toàn diện về phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số
Xã hội

G-Group và UBND Tỉnh Thanh Hóa ký kết hợp tác toàn diện về phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Xã hội

UBND Tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn Công nghệ G-Group vừa chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn Tỉnh.

Tin tối (12/6): Đồng đội cũ của Công Phượng chia tay Đông Á Thanh Hoá
Thể thao

Tin tối (12/6): Đồng đội cũ của Công Phượng chia tay Đông Á Thanh Hoá

Thể thao

Đồng đội cũ của Công Phượng chia tay Đông Á Thanh Hoá; CĐV Mỹ “ngó lơ” Lamine Yamal; Son Heung-min san bằng kỷ lục của Hong Myung-bo; Nữ CĐV Paraguay tuyên bố sẽ khoả thân nếu đội nhà vô địch; HLV Tuchel hé lộ lệnh cấm duy nhất ở ĐT Anh.

'Mỹ nhân cảnh nóng' Lim Ji Yeon nhường nhịn bạn diễn nam kém tuổi
Văn hóa - Giải trí

"Mỹ nhân cảnh nóng" Lim Ji Yeon nhường nhịn bạn diễn nam kém tuổi

Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên Lim Ji Yeon vừa bật mí nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh bộ phim "My royal nemesis". Cô không ngần ngại nhường ánh hào quang để nam chính Heo Nam Jun tỏa sáng rực rỡ nhất.

Ai bảo “khối nghỉ hè” chỉ toàn báo thủ? Bé gái 6 tuổi gọt dừa thoăn thoắt khiến dân mạng nể phục
Media

Ai bảo “khối nghỉ hè” chỉ toàn báo thủ? Bé gái 6 tuổi gọt dừa thoăn thoắt khiến dân mạng nể phục

Media

Trong khi mạng xã hội những ngày hè liên tục xuất hiện các clip hài hước về những “thành viên khối nghỉ hè” với đủ màn nghịch ngợm khiến ông bà, cha mẹ đau đầu, thì một đoạn video ghi lại hình ảnh bé gái chăm chỉ phụ giúp gia đình lại khiến cộng đồng mạng thích thú và dành nhiều lời khen ngợi.

Trung Quốc báo động về 'gián điệp' nguy hiểm ẩn náu dưới đáy biển, âm thầm đánh cắp bí mật nhạy cảm
Thế giới

Trung Quốc báo động về "gián điệp" nguy hiểm ẩn náu dưới đáy biển, âm thầm đánh cắp bí mật nhạy cảm

Thế giới

Trung Quốc vừa đưa ra cảnh báo rằng các cơ quan tình báo nước ngoài đang sử dụng rùa và cá gián điệp để thu thập dữ liệu dưới nước, phục vụ việc lập bản đồ khu vực ven biển của Trung Quốc.

Mỹ vs Paraguay (8h ngày 13/6, bảng D World Cup 2026): Đội khách “áp đảo” về thẻ vàng?
Thể thao

Mỹ vs Paraguay (8h ngày 13/6, bảng D World Cup 2026): Đội khách “áp đảo” về thẻ vàng?

Thể thao

Mỹ vs Paraguay là cuộc so tài thuộc lượt trận đầu tiên bảng D World Cup 2026 và đại diện đến từ Nam Mỹ có thể phải nhận nhiều thẻ vàng.

Mỹ vs Paraguay (8h ngày 13/6, bảng D World Cup 2026): “Đôi công” phạt góc?
Thể thao

Mỹ vs Paraguay (8h ngày 13/6, bảng D World Cup 2026): “Đôi công” phạt góc?

Thể thao

Mỹ vs Paraguay là cuộc so tài thuộc lượt trận bảng D World Cup 202 và hai đội hứa hẹn sẽ tạo ra rất nhiều quả phạt góc.

Tử vi ngày mai: Từ tháng 6 đến tháng 7, mọi việc của 4 con giáp đều suôn sẻ, ít lo lắng, ví tiền căng đầy
Gia đình

Tử vi ngày mai: Từ tháng 6 đến tháng 7, mọi việc của 4 con giáp đều suôn sẻ, ít lo lắng, ví tiền căng đầy

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, từ tháng 6 đến tháng 7, con giáp tuổi Tuất âm thầm tích lũy của cải; đến khi người khác nhận ra, ví tiền của họ đã căng đầy.

Phạm Thế Hiển - Cánh tay phải của Nguyễn Tri Phương trong những ngày đầu chống Pháp
Đông Tây - Kim Cổ

Phạm Thế Hiển - Cánh tay phải của Nguyễn Tri Phương trong những ngày đầu chống Pháp

Đông Tây - Kim Cổ

Từ chiến tuyến Đà Nẵng đến chiến trường Gia Định rực lửa, ông cùng Nguyễn Tri Phương anh dũng chiến đấu chống giặc. Đó là Phạm Thế Hiển – vị tiến sĩ đất Thái Bình được vua Tự Đức đặc biệt tin cậy, người từng để lại dấu ấn đậm nét trong những cuộc kháng chiến đầu tiên chống thực dân Pháp và ra đi khi chí lớn cứu nước vẫn còn dang dở.

Bài dự thi “Ngày mai trong mắt em”: Bản lĩnh chính là thái độ ứng xử và đối mặt với những biến cố
Xã hội

Bài dự thi “Ngày mai trong mắt em”: Bản lĩnh chính là thái độ ứng xử và đối mặt với những biến cố

Xã hội

Một câu nói mà mẹ tôi vô tình hay hữu ý nhắc nhở tôi, đó là: Thái độ ứng xử, cách tiếp nhận và đối mặt với những biến cố trong cuộc đời và cả cách mình vượt qua nó như thế nào là mình chứng rõ nhất cho bản lĩnh của người đó. Tôi sẽ nhớ!

Tuyến đường gần 11km ở Cà Mau thi công 6 năm chưa xong vì vướng mặt bằng
Bạn đọc

Tuyến đường gần 11km ở Cà Mau thi công 6 năm chưa xong vì vướng mặt bằng

Bạn đọc

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến Ninh Quới - Ngan Dừa đi qua địa bàn 2 xã Ninh Quới và Hồng Dân, tỉnh Cà Mau, với nguồn vốn đầu tư hơn 270 tỷ đồng (do Ban Quản lý dự án đầu tư - Xây dựng công trình giao thông tỉnh Bạc Liêu (trước đây) - nay là Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư) đã kéo dài 6 năm nhưng chưa làm xong.

Mỹ vs Paraguay (8h ngày 13/6, bảng D World Cup 2026): Lối chơi chặt chẽ, hiệp 1 hòa 0-0?
Thể thao

Mỹ vs Paraguay (8h ngày 13/6, bảng D World Cup 2026): Lối chơi chặt chẽ, hiệp 1 hòa 0-0?

Thể thao

Mỹ vs Paraguay là cuộc so tài thuộc lượt trận đầu tiên bảng D World Cup 2026 và cả hai đội nhiều khả năng sẽ chơi rất kín kẽ trong hiệp 1.

Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long mới (địa phận tỉnh Trà Vinh cũ) trao quyết định nghỉ thôi việc cho 31 người
Nhà nông

Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long mới (địa phận tỉnh Trà Vinh cũ) trao quyết định nghỉ thôi việc cho 31 người

Nhà nông

Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long (địa phận thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh cũ) đã tổ chức Lễ trao quyết định nghỉ thôi việc theo Nghị định số 154 của Chính phủ cho 31 người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn phường nghỉ việc, hưởng chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.

Bản tin Đời sống nông 12/6: Thịt ngoại ồ ạt vào Việt Nam, người nuôi lợn đứng trước áp lực kép, giá bán dưới giá nuôi
Media

Bản tin Đời sống nông 12/6: Thịt ngoại ồ ạt vào Việt Nam, người nuôi lợn đứng trước áp lực kép, giá bán dưới giá nuôi

Media

Bản tin Đời sống nông thôn ngày 12/6 có những thông tin đáng chú ý sau: Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước chính thức khép lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; lực lượng công an triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia với âm mưu lập căn cứ lừa đảo quy mô lớn tại Việt Nam; Giá trứng gia cầm giảm sâu khiến người chăn nuôi lỗ khoảng 500 đồng mỗi quả, đặt ra bài toán tìm lối ra cho ngành chăn nuôi trong bối cảnh khủng hoảng thừa

Đại bản doanh của ĐT Iran tại Tijuana: Đặc vụ mang theo súng đi tuần 24/24
Thể thao

Đại bản doanh của ĐT Iran tại Tijuana: Đặc vụ mang theo súng đi tuần 24/24

Thể thao

Một đại bản doanh tạm bợ ở Mexico đã trở thành ngôi nhà bất đắc dĩ của ĐT Iran tại World Cup 2026, khi những lo ngại về an ninh, tranh cãi thị thực và chia rẽ chính trị phủ bóng lên hành trình của họ.

Ukraine tung 'đội quân không biết sợ hãi' càn quét chiến trường
Thế giới

Ukraine tung "đội quân không biết sợ hãi" càn quét chiến trường

Thế giới

Sau hơn 4 năm chiến sự, Ukraine đang đặt cược vào công nghệ robot và máy bay không người lái để thay đổi cục diện chiến trường. Trong một chiến dịch gây chú ý tại Kupiansk gần đây, Kiev lần đầu tiên sử dụng hoàn toàn các phương tiện không người lái để tấn công, tiêu diệt lực lượng Nga cố thủ trong một cứ điểm kiên cố và giành lại quyền kiểm soát khu vực mà không cần đưa một binh sĩ nào vào trận địa.

Sáp nhập thôn, tổ dân phố mới nhất ở Nghệ An, cả tỉnh giảm 1.771 khối, xóm, bản, cái nhà gì dân quan tâm nhất?
Nhà nông

Sáp nhập thôn, tổ dân phố mới nhất ở Nghệ An, cả tỉnh giảm 1.771 khối, xóm, bản, cái nhà gì dân quan tâm nhất?

Nhà nông

Chủ trương sáp nhập thôn, sắp xếp tổ dân phố mới nhất ở Nghệ An cho thấy, phương án sắp xếp khối, xóm, thôn, bản của UBND tỉnh Nghệ An, cả tỉnh sẽ giảm 1.771 khối dân cư, xóm, bản, giảm 46,64%. Bên cạnh đó, việc chọn vị trí nhà văn hóa khối dân cư, xóm mới cũng phải ở vị trí thuận lợi nhất cho người dân sau sáp nhập.

Người đẹp Bạch Lộc bị tẩy chay dữ dội
Văn hóa - Giải trí

Người đẹp Bạch Lộc bị tẩy chay dữ dội

Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên Bạch Lộc đang đối mặt với giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng nhất sự nghiệp. Làn sóng tẩy chay lan rộng khi phim mới thất bại thảm hại kèm theo những nghi vấn gian lận danh hiệu nghệ sĩ cấp quốc gia.

Tin đọc nhiều

1

Giá vàng hôm nay (11/6): Liên tục giảm sâu

Giá vàng hôm nay (11/6): Liên tục giảm sâu

2

Giá vàng hôm nay mới nhất (11/6) tiếp đà giảm mạnh: Người mua và bán xếp hàng đông nghịt

Giá vàng hôm nay mới nhất (11/6) tiếp đà giảm mạnh: Người mua và bán xếp hàng đông nghịt

3

Giá vàng hôm nay (12/6): Bất ngờ tăng vọt

Giá vàng hôm nay (12/6): Bất ngờ tăng vọt

4

Mexico vs Nam Phi (2h ngày 12/6): El Tri dẫn bàn ngay trong hiệp 1?

Mexico vs Nam Phi (2h ngày 12/6): El Tri dẫn bàn ngay trong hiệp 1?

5

Canada vs Bosnia & Herzegovina (2h00 ngày 13/6, bảng B World Cup 2026): Chủ nhà vượt khó thành công?

Canada vs Bosnia & Herzegovina (2h00 ngày 13/6, bảng B World Cup 2026): Chủ nhà vượt khó thành công?