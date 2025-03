Nuôi cá rô phi, loài cá ăn tạp ở Nghệ An, con nào cũng to bự, hễ dân nói bán là thương lái khuân hết Nuôi loài cá ăn tạp ở Nghệ An, con nào cũng to bự, dân bán bao nhiêu thương lái "khuân" hết bấy nhiêu

Cá rô phi đơn tính được người dân xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An nuôi nhiều năm nay. Loài cá này lớn nhanh, đến ngày thu hoạch, người dân chỉ cần một cuộc gọi là thương lái đến thu mua. Nhờ nuôi cá rô phi đơn tính, người dân xã Tân Phú có thu nhập ổn định.