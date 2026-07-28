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Thứ ba, ngày 28/07/2026 10:48 GMT+7

Nuôi nhốt trái phép 92 con rùa cựa châu Phi, 6 con vẹt đỏ, 6 con vẹt má xanh, một người Tây Ninh bị khởi tố vì điều này

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Minh Phú Thứ ba, ngày 28/07/2026 10:48 GMT+7
Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh ghi nhận tổng cộng 104 động vật hoang dã, gồm 92 rùa cựa châu Phi, tên khoa học Geochelone sulcata, với nhiều kích cỡ khác nhau; 6 con vẹt đỏ, tên khoa học Eos rubra và 6 con vẹt má xanh, tên khoa học Pyrrhura molinae đang nuôi nhốt trái phép ở một địa điểm ấp Phước Hội A, xã Phước Thạnh (địa phận huyện Gò Dầu cũ).
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Tây Ninh khởi tố vụ án liên quan đến nuôi nhốt và buôn bán trái phép 104 động vật hoang dã, nâng cao công tác bảo vệ động vật và đa dạng sinh học.

Ngày 20/7, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh cho biết cơ quan chức năng của tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã” theo Điều 234 Bộ luật Hình sự, liên quan đến vụ nuôi nhốt 104 động vật hoang dã không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp tại xã Phước Thạnh.

Trước đó, thực hiện kế hoạch phối hợp đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật về lâm nghiệp và bảo vệ động vật hoang dã, ngày 11/6, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Tây Ninh, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan kiểm tra một địa điểm nuôi nhốt động vật hoang dã tại ấp Phước Hội A, xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

Các cá thể rùa cựa châu Phi được lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh phát hiện, tạm giữ tại một địa điểm nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép ở ấp Phước Hội A, xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh (địa phận huyện Gò Dầu cũ) để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định. (Ảnh: TTXVN phát).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông Đ.T.T.T. đang quản lý, nuôi nhốt nhiều động vật hoang dã nhưng không xuất trình được hồ sơ, tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp theo quy định.

Lực lượng chức năng ghi nhận tổng cộng 104 động vật hoang dã, gồm 92 rùa cựa châu Phi, tên khoa học Geochelone sulcata, với nhiều kích cỡ khác nhau; 6 con vẹt đỏ, tên khoa học Eos rubra và 6 con vẹt má xanh, tên khoa học Pyrrhura molinae.

Theo cơ quan chức năng, số động vật trên thuộc diện quản lý theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp và Phụ lục II của Công ước về Buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Chủ cơ sở thừa nhận không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp đối với số động vật đang nuôi nhốt; đồng thời, địa điểm nuôi chưa được cấp mã số cơ sở gây nuôi theo quy định.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ 104 động vật hoang dã và bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh chăm sóc, quản lý trong thời gian chờ xử lý.

Sau quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã” theo Điều 234 Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Một trong 6 con vẹ đỏ được phát hiện tại địa điểm nuôi nhốt động vật hoang dã không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp ở ấp Phước Hội A, xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh (địa phận huyện Gò Dầu cũ). Chủ nuôi nhốt trái phép số động vật hoang dã đã bị khởi tố. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh, kết quả phát hiện, xử lý vụ việc thể hiện sự phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm và Công an tỉnh trong đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến động vật hoang dã; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, bảo vệ đa dạng sinh học và ngăn chặn tình trạng nuôi nhốt, mua bán, tàng trữ động vật hoang dã trái phép trên địa bàn.

Qua vụ việc, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân, tổ chức và các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý động vật rừng và các loài thuộc Phụ lục CITES; chỉ nuôi, mua bán, vận chuyển động vật có nguồn gốc hợp pháp, đầy đủ hồ sơ; thực hiện đăng ký, cấp mã số cơ sở gây nuôi theo quy định.

Các hành vi nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển, tàng trữ động vật hoang dã trái quy định sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm; trường hợp đủ căn cứ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Theo: Vietnam+/TTXVN

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