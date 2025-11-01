Nutifood chính thức ra mắt hai dòng sữa Úc cao cấp tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood vừa chính thức ra mắt hai dòng sản phẩm sữa Úc cao cấp tại thị trường Việt Nam. Thương hiệu mới thuộc liên doanh quốc tế ViPlus Nutritional Australia, do Nutifood - công ty dinh dưỡng 25 năm tại Việt Nam và ViPlus Dairy - công ty dinh dưỡng hơn 130 năm tuổi của Úc đồng sáng lập vào tháng 5/2025.

Sự hợp tác đánh dấu bước ngoặt lớn, đưa Nutifood trở thành doanh nghiệp Việt tiên phong đồng sáng lập thương hiệu sữa cao cấp toàn cầu.

Ông Trần Bảo Minh - Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood chia sẻ tại sự kiện.

Lễ ra mắt nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ đại diện Chính phủ hai nước. Về phía Australia có sự tham dự của Bà Gillian Bird - Đại sứ Australia tại Việt Nam, Ông Chris Morley - Tham tán Thương mại và Đầu tư, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam; Ông Michael M Baird - Giám đốc Đầu tư Cấp cao Đông Nam Á của Cơ quan Đầu tư Bang Victoria. Về phía Việt Nam có sự tham gia của Ông Nguyễn Minh Vũ - Thứ trưởng Bộ ngoại giao. Các lãnh đạo cấp cao của Nutifood và ViPlus Dairy cũng góp mặt tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, Bà Gillian Bird (Đại sứ Australia tại Việt Nam) bày tỏ sự ủng hộ với tầm nhìn phát triển dài hạn của thương hiệu mới trong tương lai, đánh giá cao sự hợp tác giữa hai quốc gia trong lĩnh vực dinh dưỡng.

Sản phẩm mới được kiến tạo bởi Nutifood và ViPlus Dairy, bảo chứng khoa học bởi các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu Australia. Bên cạnh đó, sản phẩm được phát triển dựa trên triết lý “thuận tự nhiên”, sử dụng nguồn đạm A2 hữu cơ quý hiếm, thân thiện với hệ tiêu hóa non nớt của trẻ nhỏ. Theo Metrix Consulting, sữa A2 hữu cơ chỉ chiếm 0,014% tổng sản lượng sữa bò toàn cầu.

Với cam kết tối thiểu 75% nguồn dinh dưỡng được tinh tuyển từ bò A2 thuần chủng, chăn thả tự nhiên tại Gippsland, không sử dụng hormone tăng trưởng, kháng sinh hay thức ăn biến đổi gen, sản phẩm đã đạt Chứng nhận hữu cơ ACO uy tín toàn cầu, cấp bởi Australian Certified Organic.

Cũng tại sự kiện, Nutifood giới thiệu dòng sản phẩm sữa uống dinh dưỡng mới, kế thừa nền tảng công thức khoa học vượt trội của GrowPlus+ nhưng được sản xuất và kiểm soát theo tiêu chuẩn Úc, chọn lọc nguồn đạm quý A2 thuần chủng cùng mật ong Manuka quý hiếm đặc trưng của Australia.

Ông Trần Bảo Minh - Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood chia sẻ: “Người Việt đang dần thay đổi thói quen chọn và uống sữa, họ không còn 'mua' một thương hiệu, họ đang 'chọn' một tiêu chuẩn sống khỏe, sống sạch cho cả gia đình. Trong bức tranh ấy, sự hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế không chỉ là câu chuyện kinh doanh, mà là cách để người tiêu dùng Việt được tiếp cận những sản phẩm đạt chuẩn cao nhất, an toàn nhất. Sự kiện này chính là khởi đầu cho chiến lược này của Nutifood”.

Trong khi đó, ông Jon McNaught - CEO ViPlus Dairy cho biết: “Chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng vào dòng sản phẩm mới được phát triển trên nền tảng công nghệ tiên tiến và triết lý dinh dưỡng thuận tự nhiên, sử dụng nguồn nguyên liệu sạch và tinh tuyển từ Gippsland. Tôi tin rằng sự kết hợp này sẽ mang đến trải nghiệm dinh dưỡng chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng toàn cầu, đặc biệt là tại Việt Nam.”

Nutifood được thành lập năm 2000, trải qua 25 năm phát triển. Những năm qua, không ngừng đổi mới và xây dựng chuỗi giá trị dinh dưỡng bền vững từ vùng nguyên liệu, trang trại chăn nuôi đến 6 nhà máy đạt chuẩn quốc tế tại Việt Nam và Thụy Điển.