Ở Đà Nẵng có trường cao đẳng "xuất khẩu" học sinh, sinh viên ra nước ngoài thực tập và làm việc

Tuệ Mẫn - Mẫn Nhi Thứ ba, ngày 11/11/2025 11:53 GMT+7
Trường Cao đẳng Quảng Nam (thành phố Đà Nẵng) thời gian qua ngoài đào tạo nguồn nhân lực ra còn kết nối chương trình học bổng Intership, thực tập sinh tại Nhật Bản, Đức và phối hợp với Công ty NTE, Tập đoàn TH Group, Tins phats, Yamato để đưa HSSV của trường đi thực tập sinh và làm việc tại Nhật Bản.
Ngày 10/11, Trường Cao đẳng Quảng Nam (thành phố Đà Nẵng) đã công bố và trao quyết định 3 chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và kỷ niệm 43 năm ngày nhà giáo Việt Nam.

Về phía khách mời quốc tế có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa A-zer-bai-jan tại Việt Nam Shov-gi Meh-di-za-de; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ka-zak-stan tại Việt Nam Ka-nat Tu-mysh; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Pa-ki-stan tại Việt Nam Koh-day-ar Mar-ri; ngài Ko-rhan Ke-mik - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam; Phó Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng MOCHIZUKI Kaoru; Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam Suh Jae My-ung.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn chúc mừng Trường Cao đẳng Quảng Nam (thành phố Đà Nẵng) về việc công bố và trao quyết định 3 chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và kỷ niệm 43 năm ngày nhà giáo Việt Nam. Ảnh: T.H

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đánh giá cao và ghi nhận là việc Trường Cao đẳng Quảng Nam đã đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đánh giá ngoài giáo dục nghề nghiệp (GDNN) năm 2024 và hiện nay có thêm 3 chương trình được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng GDNN năm 2025 và đặc biệt đã kết nối rất tốt đối với các doanh nghiệp để tạo việc làm ổn định cho HSSV sau khi ra trường.

Trường Cao đẳng Quảng Nam trong một lần làm lễ đưa sinh viên của trường sang Nhật Bản thực tập, đây là trường cao đẳng đầu tiên của Quảng Nam đưa sinh viên sang nước ngoài thực tập miễn phí 100%. Ảnh: T.H

“Đặc biệt, trong thời gian gần đây, công tác hợp tác quốc tế của nhà trường có nhiều khởi sắc, thực hiện được nhiều hoạt động hợp tác, liên kết đào tạo với chính quyền, hiệp hội, doanh nghiệp, các trường cao đẳng, đại học của các nước Nhật Bản, Canada, Đài Loan, Lào, Philippin, Đức, Hàn Quốc trong việc tổ chức đưa sinh viên đi thực tập, làm việc ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, nhà trường đã làm tốt công tác đào tạo nghề cho các địa phương trong thành phố, đặc biệt là các xã miền núi, vùng sâu vùng xa, con em đồng bào. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận và cần được phát huy mạnh hơn trong thời gian đến.

Thời gian tới, nhà trường cần tập trung phát triển các ngành học mũi nhọn, tập trung nguồn lực để phát triển các ngành nghề trọng điểm, có tiềm năng lớn đáp ứng xu thế phát triển, có nhu cầu cao của thị trường lao động để thu hút người học.

Phối hợp với các xã, phường trên địa bàn toàn thành phố để đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp để tạo việc làm cho sinh viên mà nhà trường đã làm tốt lâu nay”, ông Trần Anh Tuấn nhấn mạnh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam nhấn mạnh, nhà trường hiện có 148 mã ngành nghề đào tạo được Bộ cấp phép hoạt động ở các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp. Quy mô HSSV toàn trường hiện nay trên 3.000 HSSV. Ngoài ra, nhà trường còn đào tạo khoảng 1.500 học viên trình độ sơ cấp, nghề ngắn hạn, liên kết đào tạo đại học, sau đại học và đào tạo lái xe ô tô các hạng.

Trường Cao đẳng Quảng Nam tham quan thực tế tại công ty GREEN FEED về hợp tác Đào tạo và hỗ trợ sinh ngành chăn nuôi thú y trong hoạt động khởi nghiệp. Ảnh: P.A

“Nhà trường không ngừng chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, trong đó đặc biệt chú trọng hợp tác với doanh nghiệp trong việc thực hành thực tập nâng cao chất lượng đào tạo, hợp tác với doanh nghiệp trong việc góp ý xây dựng chương trình đào tạo, tham gia giảng dạy một số môn học chuyên môn, dạy chuyên đề, tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ học bổng và tiếp nhận HSSV thực tập, làm việc.

HSSV của trường đều được doanh nghiệp tiếp nhận thực tập từ 3 - 6 tháng trong mỗi khóa học và được tạo điều kiện phỏng vấn tiếp nhận vào làm việc sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó, nhà trường còn kết nối chương trình học bổng Intership, thực tập sinh tại Nhật Bản, Đức và phối hợp với Công ty NTE, Tập đoàn TH Group, Tins phats, Yamato đưa HSSV đi thực tập sinh và làm việc tại Nhật Bản.

Năm 2024, Trường Cao đẳng Quảng Nam đã hoàn thành kiểm định đánh giá ngoài chất lượng cơ sở GDNN, được cấp giấy chứng nhận “Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở GDNN” với số điểm 93/100. Năm 2025, nhà trường đã hoàn thành công tác kiểm định đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô, nghề Chăn nuôi - Thú y và nghề Quản trị khách sạn.

Bên cạnh đó, nhà trường còn thực hiện nhiều hoạt động hợp tác, liên kết đào tạo với chính quyền, hiệp hội, doanh nghiệp, các trường cao đẳng, đại học của các nước Nhật Bản, Canada, Đài Loan, Lào, Philippin để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Đã ký kết hợp tác với các doanh nghiệp Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc tổ chức đưa sinh viên đi thực tập, làm việc ở nước ngoài...”, bà Vũ Thị Phương Anh cho biết.

Gian hàng khởi nghiệp của trường Cao đẳng Quảng Nam tại Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của HSSV lần thứ VII. Ảnh: P.A

Thời gian tới, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam nhấn mạnh, trường sẽ không ngừng xây dựng phát triển toàn diện, tạo chuyển biến mạnh mẽ về quy mô mà còn đào tạo chất lượng cao; cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo chuẩn hóa, hiện đại; phấn đấu năm đến năm 2030 trở thành trường cao đẳng chất lượng cao.

Đặc biệt, trường sẽ phát triển các ngành học mũi nhọn, tập trung nguồn lực để phát triển các ngành nghề trọng điểm, có tiềm năng lớn đáp ứng xu thế phát triển, có nhu cầu cao của thị trường lao động như, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, logistic, ô tô điện,… để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các trung tâm bán dẫn, công nghệ của thành phố Đà Nẵng.

“Ngoài ra, nhà trường còn thiết lập quan hệ hợp tác, liên kết với các đối tác nước ngoài, hợp tác, liên kết với các trường, các tổ chức trong khu vực và trên thế giới trong hoạt động đào tạo và trao đổi người học nhằm nâng cao vị thế của trường và năng lực người học.

Hợp tác liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở nước ngoài, tiếp nhận chuyển giao chương trình, giáo trình, học liệu, phương pháp giảng dạy và tranh thủ nguồn vốn tài trợ từ các tổ chức nước ngoài.

Trong thời gian tới mong muốn thông qua các vị đại sứ Azerbaijan, Kazakstan, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ có kết nối để tạo điều kiện cho nhà trường trong viêc nâng cao năng lực cho giảng viên về trình độ chuyên môn và trình độ ngoại ngữ.

Đối với lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng hỗ trợ tạo điều kiện để việc phối hợp giữa hai bên trong viêc đưa sinh viên đi thực tập sinh, làm viêc tại Nhật Bản được thuận lợi và đạt hiệu quả...”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam nhấn mạnh.

