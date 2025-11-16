"Mặc áo" OCOP, cốm thơm bản địa tự tin ra chợ xa

Tại thôn Già Hạ (xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai), nghề làm cốm từ giống lúa nếp bản địa của đồng bào Tày đã có từ lâu đời. Nhận thấy tiềm năng thị trường, chị Bàn Thị Ngọn đã quyết tâm đưa sản phẩm cốm quê hương vượt ra khỏi lũy tre làng.

"Tôi thấy sản phẩm cốm làm từ giống lúa nếp bản địa có hương vị khác biệt, được khách hàng ưa chuộng. Tôi nảy sinh ý định sẽ kinh doanh và phát triển sản phẩm này bài bản hơn", chị Ngọn chia sẻ.

Chị Bàn Thị Ngọn (áo xanh) học hỏi làm cốm từ người già trong thôn Già Hạ, xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Kim Thoa.

Nghĩ là làm, từ năm 2021, chị Ngọn mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất, chuẩn hóa quy trình sản xuất, kết hợp giữa phương pháp thủ công truyền thống (học từ các cụ cao niên) và máy móc hỗ trợ.

Sau gần 3 năm kiên trì, vượt qua nhiều thất bại, chị đã làm chủ kỹ thuật, đồng thời hoàn thiện mẫu mã, bao bì. Thương hiệu Cốm Việt Đan ra đời và nhanh chóng đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Đây là bước ngoặt lớn, giúp sản phẩm khẳng định vị thế trên thị trường.

"Trước đây, khi chưa có OCOP, mỗi lần đi bán chỉ được 200 – 300kg. Từ khi được công nhận 3 sao, sản lượng tăng vọt, có ngày cơ sở bán được 300 – 400kg", chị Ngọn phấn khởi nói.

Để đảm bảo vùng nguyên liệu, chị Ngọn đã liên kết với 10 hộ trong thôn để trồng lúa cốm và tham gia sản xuất. Cơ sở của chị đứng ra thu mua lúa nếp, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương. Hiện, Cốm Việt Đan có giá bán từ 60.000 – 100.000 đồng/kg, mang lại nguồn thu ổn định.

Chị Bàn Thị Ngọn gói cốm trước khi đưa ra thị trường. Ảnh: Kim Thoa.

Bà Nguyễn Thị Liệu, người gắn bó nhiều năm với nghề làm cốm ở thôn Già Hạ, vui mừng chia sẻ: “Trước đây, cốm làm ra chỉ bán được ít, nhưng từ khi sản phẩm được công nhận OCOP, thương hiệu lan tỏa rộng rãi, khách hàng tìm mua nhiều hơn, nhờ đó thu nhập của chúng tôi cũng khá lên rõ rệt".

Toàn xã Phúc Khánh hiện có gần 20 ha lúa nếp chuyên canh phục vụ sản xuất cốm. Ông Đoàn Trần Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh, cho biết: "Địa phương xác định cốm là sản phẩm chủ lực.

Xã tổ chức lễ hội cốm thường niên để quảng bá, đồng thời phát triển thêm các sản phẩm phái sinh như bánh cốm, gạo cốm. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng lúa cốm, khuyến khích thêm nhiều hộ gia đình tham gia chương trình OCOP".

Phát huy vai trò Tổ hợp tác, giữ "lửa" nghề làm cốm truyền thống

Tại xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai, những ngày thu cũng là thời điểm Tổ sản xuất Hương cốm Hợp Thành tất bật vào vụ. Tiếng máy tuốt lúa, tiếng giã cốm hòa cùng tiếng cười nói, tạo nên không khí lao động khẩn trương.

Người dân xã Hợp Thành hái lúa làm cốm. Ảnh: Kim Thoa.

Bà Lương Thị Phiểu (thôn Cáng 2), với hơn 40 năm kinh nghiệm, được xem là "người giữ lửa" của nghề. Bà nắm rõ kỹ thuật chọn lúa, bà chia sẻ: "Bông lúa cúi xuống, hạt đầu bông vẫn còn nước thì làm cốm là ngon nhất. Hái về phải chọn bông mẩy, bỏ bông lép, đem tuốt, đãi rồi mới rang".

Chị Phạm Thị Bền, Tổ trưởng Tổ sản xuất Hương cốm Hợp Thành, cho hay, rang cốm là khâu khó và quan trọng nhất.

Người làm cốm giỏi phải biết điều tiết bếp lửa cho phù hợp để hạt nếp chín đều, không bị cứng, không dính bết khi giã. Cốm rang đủ độ dẻo thì khi giã sẽ dóc vỏ, cho ra những hạt cốm xanh mướt, tròn trịa, dẻo thơm.

"Công đoạn đảo cốm phải làm bằng tay trên chảo gang to, mất cả tiếng đồng hồ. Lửa phải điều tiết chuẩn, lúc đầu to, sau giảm dần. Khi hạt cốm vừa dẻo thơm, không dính tay là đạt", chị Bền chia sẻ.

Theo chị Phạm Thị Bền, Tổ trưởng Tổ sản xuất Hương cốm Hợp Thành, trong làm cốm thì khâu rang cốm là khâu khó và quan trọng nhất. Công đoạn đảo cốm phải làm bằng tay trên chảo gang to, mất cả tiếng đồng hồ. Lửa phải điều tiết chuẩn, lúc đầu to, sau giảm dần. Khi hạt cốm vừa dẻo thơm, không dính tay là đạt. Ảnh: Kim Thoa.

Từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ, phục vụ gia đình, nghề làm cốm Hợp Thành nay đã phát triển thành hàng hóa nhờ mô hình Tổ sản xuất. Tổ hiện có 36 thành viên ( trong đó có 12 thành viên nòng cốt) cùng nhau sản xuất và tiêu thụ.

Khi sản phẩm "Hương cốm Hợp Thành" được chứng nhận 3 sao OCOP, vị thế trên thị trường càng thêm vững chắc. Đơn hàng tăng nhanh, sản phẩm được tiêu thụ mạnh qua các kênh mạng xã hội, điện thoại và bán trực tiếp cho khách du lịch.



Bà Nông Thị Thu Hà, Trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội xã Hợp Thành, thông tin: "Hiện xã Hợp Thành duy trì 135 ha ruộng cấy lúa nếp phục vụ sản xuất cốm. Xã đã thành lập tổ liên kết sản xuất cốm và sản phẩm đã đạt 3 sao OCOP. Hàng năm xã đều tổ chức lễ hội cốm để quảng bá, thu hút du khách, thúc đẩy tiêu thụ".

Nghề làm cốm không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân, mà còn góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Ảnh: Kim Thoa.

Từ những hạt lúa nếp ngậm sữa giữa đồng xanh, qua đôi tay khéo léo của người phụ nữ Tày, từng hạt cốm xanh dẻo ra đời, kết tinh hương lúa, vị nắng, trở thành đặc sản quê hương.

Giữa nhịp sống hiện đại, nghề làm cốm không chỉ lưu giữ hồn quê trong từng mẻ cốm mới, mà còn mở hướng phát triển kinh tế bền vững, giúp người dân nâng cao thu nhập, đồng thời gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc.