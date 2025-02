Ô tô bị ném đá trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

Clip do tài khoản Đào Như Trang cung cấp với PV Dân Việt.

Mới đây, trên mạng xã hội, facebook có tên Đào Như Trang chia sẻ thông tin anh bị ném đá khi đang lái xe trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu.

"Lúc 13 giờ ngày 9/2/2015, gia đình tôi đang di chuyển đến Km419 cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu thì bị một bạn nhỏ đứng trên cầu vượt cầm đá ném xuống. Rất may trượt, chứ trúng không biết sẽ nguy hiểm như thế nào. Mọi người đi qua khu vực này chú ý", thông tin được chia sẻ.

PV Dân Việt đã liên hệ với tài khoản mạng xã hội trên và người này đã cung cấp toàn bộ video sự việc.

Phía dưới, nhiều bạn đọc đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý răn đe để khỏi gây nguy cơ tai nạn giao thông.

Trả lời Dân Việt, Đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng phòng Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông – Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị nắm vấn đề và phối hợp với công an địa phương để kiểm tra, xử lý.

Hình ảnh do camera hành trình ghi lại.

Trước đó, nhiều vụ ném đá xảy ra trên nhiều tuyến cao tốc tại Việt Nam.

Cụ thể, khoảng 19 giờ ngày 8/1/2024, các tài xế đang lưu thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (đoạn thuộc xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, Tiền Giang) tá hoả khi một nhóm thanh niên liên tục ném đá vào xe đang chạy. Một người trên xe đã bị thương.

Tối 15/2/2023, anh TA (ngụ tỉnh Thái Nguyên) lái ô tô đi trên cao tốc Hà Nội - Ninh Bình (hướng từ Ninh Bình về Hà Nội), với tốc độ 100 km/h. Khi đến Km 226, xe bị hòn đá nặng khoảng 1 kg rơi trúng làm vỡ kính xe, nghi bị người lạ ném đá từ trên cầu vượt trúng ô tô.

Rạng sáng 21/11/2019, tài xế ô tô tải biển số 34C-24298 tới trạm thu phí BOT trên đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn trình báo việc bị ném đá khi lưu thông trên cao tốc này.