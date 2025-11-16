Ô tô cháy trơ khung trong chung cư ở phường An Khánh, TP.HCM





Ô tô cháy trơ khung tại nội khu chung cư Hoàng Anh River View, đường Nguyễn Văn Hưởng (phường An Khánh, TP.HCM). Ảnh: CH

Khoảng gần 11 giờ trưa nay, 11/6, chiếc ô tô Nissan 5 chỗ đang dừng đỗ tại khu vực nội khu chung cư Hoàng Anh River View, đường Nguyễn Văn Hưởng (phường An Khánh, TP.HCM) bất ngờ phát hỏa. Lửa được phát hiện bốc lên từ khu vực ca-pô của xe.

Hiện trường vụ cháy ô tô nội khu chung cư Hoàng Anh River View, đường Nguyễn Văn Hưởng (phường An Khánh). Clip: CH

Nhiều cư dân phát hiện khói lửa đã hô hoán, cùng ban quản lý dùng bình chữa cháy mini để khống chế nhưng bất thành do ngọn lửa bùng lên quá nhanh.

Sau vài phút, ngọn lửa bao trùm hoàn toàn chiếc ôtô 5 chỗ và cháy sém phần đuôi của một chiếc ô tô 7 chỗ đậu ngay phía trước.

Nhận tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã điều động xe chuyên dụng cùng gần chục chiến sĩ đến hiện trường. Lính cứu hỏa đã kéo vòi rồng, dập tắt đám cháy sau khoảng 5 phút.

Chiếc ô tô 5 chỗ bị cháy trơ khung, các cửa kính chắn gió và cửa sổ bị vỡ vụn. Ô tô 7 chỗ bị cháy lan, hư hỏng nặng phần đuôi xe.

Theo cảnh sát, chủ chiếc ô tô 5 chỗ là người lái xe công nghệ, đã để phương tiện tại đây để về nhà nghỉ ngơi. Nguyên nhân ban đầu của vụ hỏa hoạn được nhận định có thể do chập hệ thống điện bên trong xe.