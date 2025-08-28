Ô tô đang lưu thông bất ngờ "sụp hố" trên phố Hà Nội

Hiện trường vụ việc sáng 28/8. Ảnh người dân cung cấp.

Một người dân chứng kiến vụ việc kể lại với PV: “Vụ việc xảy ra khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, khi chiếc ô tô đang lưu thông đến trước cửa nhà số 245 phố Đội Cấn thì bất ngờ bị "sụp hố", rồi bị lún dần và không thể di chuyển. Ít phút sau, tài xế chiếc ô tô gặp nạn cùng người dân và công nhân Xí nghiệp thoát nước hỗ trợ dỡ hàng hóa từ trên xe xuống hè đường và đẩy chiếc xe ra khỏi hố sụt. Sau đó, chiếc xe di chuyển đi nơi khác để đảm bảo giao thông không bị ùn tắc”.

Theo một số công nhân Xí nghiệp thoát nước số 1 (chi nhánh - Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) có mặt tại hiện trường, có thể do hôm trước xảy ra mưa lớn kéo dài khiến đất bị sụt lún; hoặc cũng có thể do việc hoàn trả mặt đường từ các công trình ngầm (điện, viễn thông, nước) không đảm bảo kết hợp với mưa lớn tạo nên hố sụt.

Sau khi xảy ra vụ việc, đường Đội Cấn không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng, các phương tiện chỉ di chuyển chậm. Ảnh: V.A

Các công nhân Xí nghiệp thoát nước số 1 (chi nhánh - Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) cùng đội dân phòng (phường Ngọc Hà) đã đặt biển cảnh báo và phối hợp điều tiết giao thông. Đường Đội Cấn không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng, các phương tiện chỉ di chuyển chậm.