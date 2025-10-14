Ở trong nước, ĐT Nepal phải chơi bóng trong điều kiện khắc nghiệt thế nào?

Cả làng ăn mừng vì bàn thắng vào lưới ĐT Việt Nam

Không có bất ngờ nào cho ĐT Nepal trước ĐT Việt Nam tại lượt 3 vòng loại Asian Cup 2027. Có thể, một thất bại tương tự cũng sẽ đến khi hai đội gặp lại nhau trên sân Thống Nhất vào ngày hôm nay (14/10). Không sao cả. Thầy trò HLV Matt Ross đã lường trước những thất bại có thể xảy ra. Thậm chí, ông cũng biết được, một bộ phận truyền thông cực đoan của ĐT Nepal sẽ nhằm vào mình cùng các học trò như thế nào.

Nghị lực phi thường của cầu thủ Nepal - Ảnh: Anh Khoa

Nhưng với Matt Ross, ĐT Nepal đã chơi kiên cường trước ĐT Việt Nam. Quan trọng hơn, ngoài lối đá phòng ngự đầy kỷ luật để ngăn “Những chiến binh sao vàng” ghi bàn, cầu thủ của ông còn ghi được bàn thắng. “Chúng tôi đã chọc thủng lưới ĐT Việt Nam. Đó là điều mà trước đây ĐT Nepal chưa từng làm được”, HLV Matt Ross nói với FPT Play. “Sanish Shrestha đã ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển. Cả làng của cậu ấy xem trên tivi đã ăn mừng vì khoảnh khắc đáng nhớ ấy. Một cầu thủ trẻ khác cũng có lần đầu ra mắt ĐT Nepal. Gia đình và người thân của cầu thủ hạnh phúc vì kỷ niệm đó”.

Bàn thắng ý nghĩa của ĐT Nepal vào lưới ĐT Việt Nam - Ảnh: Anh Khoa

Hành trình tập luyện bóng đá của ĐT Nepal khắc nghiệt như cách mà HLV Matt Ross đã chia sẻ kể trên. Việc di chuyển đến Việt Nam cũng đầy gian nan. 10 cầu thủ bay từ Bangladesh đã phải mất tới 40 giờ mới đến nơi vì bị chia nhiều chuyến. “Hai người thậm chí bị tụ máu ở chân, không thể thi đấu. ĐT Nepal lại không có chuyên gia vật lý trị liệu. Chúng tôi cũng chẳng có thực phẩm dinh dưỡng như thanh protein. Thậm chí, đội còn chẳng có đá làm mát. Ở Kathmandu, chúng tôi còn chẳng có tiền mua đá. Ít người biết sự thực ấy. ĐT Nepal thực sự chẳng có gì cả”.

Được chơi bóng là niềm hạnh phúc

Xót xa hơn, hai buổi tập ở Bình Dương và lần thi đấu trước ĐT Việt Nam tại lượt 3 là dịp hiếm hoi Nepal chơi bóng trên… sân cỏ tự nhiên. Ở quê nhà, đội tuyển này chỉ tập trên sân nhân tạo đã có tuổi đời… 20 năm. “Nền sân cứng như bê tông”, HLV Matt Ross nói. “Sau mỗi buổi tập, ai cũng kêu đau lưng, mỏi cơ. Tôi không thể tập nặng hơn vì họ cũng chẳng có chuyên gia thể lực hay vật lý trị liệu để hỗ trợ hồi phục”.

Không nhiều người biết những gì mà ĐT Nepal phải trải qua. Nhưng HLV Matt Ross tin rằng mỗi ngày cầu thủ tiến bộ đã là một chiến thắng. “ĐT Nepal có thể thua nhiều hơn hẳn. Tỷ lệ đánh bại Việt Nam cũng có lẽ chỉ ở mức… 5%. Nhưng chúng tôi vẫn nỗ lực để rút ngắn khoảng cách chênh lệch ấy. Chúng tôi tin rằng mình đi đúng hướng, dù có thể chậm hơn so với nhiều đội tuyển trên thế giới.

Cầu thủ ĐT Nepal hạnh phúc khi được chơi bóng đá - Ảnh: Anh Khoa

Với HLV Matt Ross, cầu thủ Nepal được chơi bóng đã là niềm hạnh phúc. Ông luôn muốn họ được tự do sáng tạo trong khuôn khổ: “Bóng đá nên là vậy. Giống như Brazil, các ngôi sao chơi theo bản năng nhưng vẫn là đội tuyển mạnh”. ĐT Nepal đang có những ngày tháng được ăn tập, thi đấu ở môi trường có đẳng cấp cao hơn so với quê nhà. Những cầu thủ cũng vì thế mà được phát huy khả năng, tôi luyện bản lĩnh.

Như đã phân tích, ĐT Nepal khó lòng thắng ĐT Việt Nam ở lượt tái đấu. Nhưng với HLV Matt Ross, quan trọng là các cầu thủ được chơi bóng bằng tất cả niềm đam mê và hứng khởi…

