"Ở Việt Nam chưa thực sự có thị trường tranh…"

Một tác phẩm được mua với giá kỷ lục, lại do một người Việt mua, cho thấy ngày càng có nhiều nhà sưu tập Việt thực sự đam mê hội họa Việt, hay đây chỉ là chuyện kinh doanh? Liệu sau bức "Chân dung cô Phương", hội họa Việt sẽ tiếp tục đón thêm những kỷ lục mới?



- Việt Nam đang có những bước phát triển mạnh mẽ về nhiều lĩnh vực từ văn hóa đến kinh tế. Ngày càng có nhiều người giàu và sự xuất hiện nhiều nhà sưu tập nghệ thuật là điều tất yếu. Họ thu mua, sưu tầm các tác phẩm của người Việt, để nâng tầm giá trị cho bản thân khẳng định thêm sự thành công của mình.

Trong hoàn cảnh hiện tại, việc đầu tư vào các tác phẩm nghệ thuật là một trong những đầu tư vừa an toàn vừa đẳng cấp và còn rất nhiều những lợi ích sau đó. Chắc chắn trong tương lai sẽ còn nhiều tác phẩm giá trị cao hơn nữa được các nhà sưu tập mang về Việt Nam.

"Chân dung cô Phương" của họa sĩ Mai Trung Thứ vừa đạt mức giá kỷ lục 3,1 triệu USD. Ảnh: Sotheby's

Cho đến giờ, 2 bức tranh giá công khai cao nhất của hội họa Việt Nam đều thuộc về các danh họa đã mất (Lê Phổ, Mai Trung Thứ) và họ đều học ở trường Mỹ thuật Đông Dương, có một lý giải nào của riêng anh?

- Người Pháp thành lập trường Mỹ thuật Đông Dương là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam, bởi lần đầu tiên ở Đông Dương có những hoạ sỹ, nhà điêu khắc được đào tạo chuyên nghiệp nghệ thuật. Các tác giả họa sĩ trong giai đoạn này được giới sưu tập đánh giá một trong những thế hệ đặc biệt và cũng là đặt dấu ấn quan trọng để quyết định cho sự phát triển một nền mỹ thuật Việt Nam.

Họ là thế hệ đi đầu trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam, là các hoạ sĩ xa xứ sống ở nước ngoài (chịu ảnh hưởng của 2 dòng văn hoá Á-Âu, chịu ảnh hưởng trực tiếp của đoạn cuối hội hoạ hậu ấn tượng) nên những sáng tác chủ yếu là hoài niệm về cố hương. Những gì đẹp đẽ, mơ mộng, lãng mạn hơi u buồn của quê hương với sắc màu sang chảnh phương Tây tạo nên nét độc đáo riêng cho các tác giả này. Họ là những giá trị được khẳng định và đảm bảo cho nhà sưu tập yên tâm trong việc giao dịch.

Thành công của một số danh họa Việt Nam trên trường quốc tế có đem lại động lực nào lớn lao cho anh? Và bản thân anh có tự đặt ra cho mình những mục tiêu lớn lao?

- Mỗi họa sĩ đều có một con đường và hướng đi riêng của mình. Tôi đặt mục tiêu những sáng tác của mình luôn đạt được tính thẩm mỹ, mới mẻ, mang tính đột phá về mọi mặt. Mục đích muốn đưa những tác phẩm này đến với công chúng thưởng thức trong và ngoài nước, góp phần vào việc đưa nghệ thuật Việt đến gần hơn với nghệ thuật thế giới.

Tôi luôn có mục tiêu cao nên tôi cũng không lấy việc các họa sĩ Việt giai đoạn trước đạt các ngưỡng giá cao như hiện tại làm động lực phát triển. Mà tôi luôn có suy nghĩ các tác phẩm của những nghệ sĩ đương đại chúng tôi trong tương lai sẽ có những tác phẩm gặt hái những mốc giá còn cao hơn nhiều những ngưỡng giá mà như hội hoạ Việt Nam vừa đạt được.

Một họa sĩ vừa được các nhà phê bình đánh giá cao vừa bán được tranh với giá rất cao trên thị trường như anh thực sự là hiếm hoi. Vì sao anh có thể làm được điều đó? Sự may mắn đóng bao nhiêu phần trăm bên cạnh tài năng không thể phủ nhận của anh?

- Người nghệ sĩ làm việc sáng tạo và yêu nghề như tình yêu của cả cuộc đời. Yêu hết mình và cống hiến hết mình cho tình yêu thì cũng sẽ được đáp trả lại bằng tình yêu đó là quy luật tất yếu. Vấn đề là mỗi người sẽ nhận lại tình yêu của cuộc đời mình như nào mà thôi Tôi chỉ luôn cố gắng làm mọi thứ tốt nhất trong những tác phẩm của mình mỗi khi đưa đến công chúng yêu nghệ thuật.

Tôi không biết bản thân có thực sự tài năng không, chỉ biết là yêu nghệ thuật hết mình. Nhiều nhà sưu tập nghệ thuật đương đại cũng nhận thấy điều đó trong các tác phẩm của tôi nên họ cũng yêu thích chúng. Vì luôn tự đòi hỏi cao, nên tôi thường không làm được nhiều những tác phẩm. Có lẽ vì tính "độc" của từng tác phẩm nên khi tác phẩm của tôi được thu mua nhà sưu tập cũng không tiếc tay để tri trả cho tác phẩm mà họ yêu thích.

Từ trước đến nay, tôi bán tác phẩm cho nhiều nhà sưu tập, trong nhà họ luôn có nhiều những tác phẩm của các tác giả nổi tiếng thế giới. Không biết có phải tôi may mắn hay không nhưng cái tôi biết chắc là những tình yêu mà tôi dành cho các sáng tác đã được đền đáp xứng đáng. Tất nhiên, trong tất cả những thành công của mỗi chúng ta, "thiên thời, địa lợi, nhân hoà" và may mắn luôn là các yếu tố quan trọng quyết định đến thành bại cho nhiều người. Hiện tại, tôi cũng cũng vừa đủ đam mê,chăm chỉ, quyết liệt vừa may mắn...

Thị trường tranh ở Việt Nam, có ý kiến cho rằng nó còn chưa rõ ràng, thậm chí tù mù, "tranh tối tranh sáng"?

- Những ý kiến này cũng không có sai nhưng không có đúng hoàn toàn. Bởi ở ta chưa thực sự có thị trường tranh. Cơ bản mới chỉ có một số người yêu nghệ thuật mua tranh còn thực sự yêu tranh hay đầu cơ thì tôi không rõ nhưng đó vẫn là việc săn đón mua những tác giả trong vòng an toàn.

Hai là chưa tạo ra được việc giao dịch trao đổi, mua bán các tác phẩm đi ra với thế giới mà mới chỉ dừng lại ở việc các đại gia Việt gom mua về. Vậy chỉ mới là người Việt tự mua cho người Việt. Để nâng tầm thực sự cho nghệ thuật Việt thì còn quá nhiều việc phải làm. Và phải thúc đẩy được việc mua bán các tác phẩm của các tác giả còn đang sống sáng tác, đưa họ ra với thế giới đến với các nhà sưu tập, các bảo tàng quốc tế thì mới hy vọng vào một thị trường nghệ thuật đúng nghĩa trong tương lai.

Cảm ơn họa sĩ Bùi Thanh Tâm!