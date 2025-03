Ở Việt Nam giá lợn hơi lại vừa lập đỉnh mới, liệu có vượt 90.000 đồng/kg so với thời điểm "nóng sốt" nhất?

Giá lợn hơi lập tiếp đỉnh mới...

Giá lợn hơi hôm nay 02/03/2025, tiếp tục tăng. Miền Bắc tăng 1 giá tại Thái Bình và Bắc Giang - đạt 75.000 đồng/kg, Hà Nam và Phú Thọ tăng lần lượt đạt 73.000 - 74.000 đồng/kg.

Thị trường miền Trung với tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận chạm giá 80.000 đồng/kg; Quảng Trị lên 1 giá đạt 73.000 đồng/kg.

Miền Nam lập đỉnh mới 81.000 đồng/kg tại thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai, trung bình vùng giao dịch ở mức cao 79.400 đồng/kg.

Giá lợn hơi bình quân cả nước tăng lên 75.800 đồng/kg, cao hơn nhiều so với mức giá lợn của công ty CP Việt Nam là 72.000 đồng/kg tại miền Nam và 73.000 đồng/kg tại miền Bắc.

Vào thời điểm này, nhiều người chăn nuôi nghĩ tới chu kỳ sốt giá xảy ra hơn 5 năm trước (khoảng đầu năm 2020). Thời điểm đó giá lợn hơi vượt mốc 90.000 đồng/kg, cá biệt một số địa phương đến gần 100.000 đồng/kg.

Đợt tăng giá lợn hơi lần này chưa biết khi nào dừng, đã kéo giá lợn giống tăng mạnh. Ở thị trường miền Bắc tăng thêm 50.000 đồng và đạt tới 2,05 triệu đồng/con, miền Trung tăng 100.000 đồng lên 1,85 triệu đồng/con và miền Nam tăng 50.000 đồng lên 1,88 triệu đồng/con.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tình hình chăn nuôi duy trì ổn định trong tháng 2, chăn nuôi lợn và gia cầm phát triển tốt, thị trường tiêu thụ ổn định. Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được tăng cường, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát.

Chăn nuôi lợn: Tổng số lợn của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 2/2025 ước đạt 26.802,2 nghìn con, tăng 3,2% so với cùng thời điểm năm 2024.

Giá lợn hơi vẫn tiếp tục tăng ở nhiều địa phương khắp cả nước. Miền Nam đã lập đỉnh mới 81.000 đồng/kg tại Đồng Nai.

Giá lợn hơi vẫn tiếp tục tăng ở nhiều địa phương khắp cả nước. Miền Nam đã lập đỉnh mới 81.000 đồng/kg tại Đồng Nai.

Giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi tháng 2/2025 ước đạt 32,7 triệu USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi 2 tháng đầu năm 2025 đạt 72,2 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, ước giá trị xuất khẩu 2 sản phẩm chăn nuôi chính giảm: sữa và sản phẩm sữa đạt 11,9 triệu USD, giảm 41,7%; xuất khẩu thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật đạt 21,9 triệu USD, giảm 8,8%.

Giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi tháng 2/2025 ước đạt 373,5 triệu USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi 2 tháng đầu năm 2025 đạt 734,3 triệu USD, tăng 50,3% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa đạt 214 triệu USD, tăng 46,7%; nhập khẩu thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật đạt 323,9 triệu USD, tăng 40,5%.

Bệnh dịch tả lợn châu Phi: Trong tháng 02 (tính đến ngày 24/02/2025), phát sinh 15 ổ dịch tại 12 huyện của 09 tỉnh, thành phố; số lợn mắc bệnh là 1.793 con, số lợn chết và tiêu hủy là 1.794 con.

Từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 45 ổ dịch (giảm 66,7% so với cùng kỳ năm trước) tại 18 tỉnh, thành phố; số lợn mắc bệnh là 4.331 con (tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước), số lợn chết và tiêu hủy là 4.393 con (tăng 1,78% so với cùng kỳ năm trước).

Hiện nay, cả nước có 26 ổ dịch tại 17 huyện của 11 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày; số lợn mắc bệnh là 4.002 con, số lợn chết, hủy là 3.999 con.

Giá thịt lợn tại các chợ dân sinh cũng tăng vọt

Về giá lợn hơi tháng 2, báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, giá lợn hơi tiếp tục tăng khi nguồn cung đang hạn chế, bình quân cả nước lên đến 70.000 đồng/kg trong tháng 2 (hiện đã cao hơn nữa).

Tại thị trường phía Bắc, giá lợn hơi tăng liên tục, cứ 'một giá một' theo nhiều đợt ở nhiều địa phương. Cụ thể, giá lợn hơi tại Hà Nội, Bắc Giang và Thái Bình lên 71.000 đồng/kg; Yên Bái và Ninh Bình 71.000 đồng/kg trong tháng 2. Giá lợn hơi tại miền Bắc dao động từ 70.000 - 71.000 đồng/kg, trong đó Lào Cai và Nam Định 70.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực tháng vừa qua.

Tại khu vực miền Trung - Tây nguyên, giá lợn hơi cũng ghi nhận đi lên ở hầu hết các tỉnh, thành. Thương lái tại khu vực này thu mua lợn hơi trong khoảng 70.000 - 72.000 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng là địa phương đạt mức giá thu mua 72.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Thấp hơn một giá là Đắk Lắk và Bình Thuận, cùng 71.000 đồng/kg.

Thị trường lợn hơi ở các tỉnh thành phía Nam ở tháng 2 cũng trên đà tăng phi mã, giá lợn hơi bình quân trong tháng 2 ở mức 70.000 - 71.000 đồng/kg, tuy nhiên tính đến thời điểm những tuần cuối tháng, giá lợn hơi tại một số tỉnh thành đã chạm đỉnh mới với mức 72.000 đồng/kg ở Bến Tre. Giá lợn hơi tại hầu hết các tỉnh, thành phố lân cận cũng tăng trong xu hướng chung. Đây hiện là khu vực có giá lợn hơi cao nhất cả nước, bình quân tháng trong khoảng 70.000 - 71.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường lợn hơi tháng 2 tiếp đà tăng nhanh trên cả nước. Theo khảo sát trên toàn quốc, giá lợn hơi được giao dịch trong khoảng 70.000 - 72.000 đồng/kg, bình quân tháng ở mức 70.000 đồng/kg.

Được biết, giá lợn hơi tăng cũng đẩy giá thịt thương phẩm tại các chợ, cửa hàng thực phẩm tăng theo.

Giá lợn hơi đến hôm nay trên cả nước đang cao hơn gần 20.000 đồng/kg so với các nước khác trong khu vực, kích thích nhu cầu tái đàn tăng lên ở các nông hộ. Tuy nhiên, theo ghi nhận ở một số địa phương, tình hình dịch tả lợn châu Phi vẫn đang xảy ra.

Cơ quan thú y khuyến cáo người chăn nuôi khi tái đàn cần tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi an toàn sinh học. Môi trường chăn nuôi phải là nơi khô ráo, sạch sẽ, thông thoáng, mát mẻ. Hằng ngày, phải quét dọn, vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài chuồng nuôi; vệ sinh máng ăn, máng uống, các dụng cụ chăn nuôi.

Người nuôi chủ động phòng bệnh bằng vaccine: tiêm phòng đầy đủ, đúng lịch, đúng quy trình các bệnh nguy hiểm, phổ biến mà cơ quan thú y khuyến cáo như: dịch tả, tai xanh, cúm, tụ huyết trùng, hô hấp mãn tính, E.coli, thương hàn…

Được biết, giá lợn hơi tăng cũng đẩy giá thịt thương phẩm tại các chợ, cửa hàng thực phẩm tăng theo.

Theo khảo sát, đến thời điểm này, giá thịt lợn tại các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội dao động từ 130.000 đến 160.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá thịt lợn tại các cửa hàng thực phẩm sạch, siêu thị dao động từ 170.000 đến 200.000 đồng/kg.

Nhiều người buôn bán tại các chợ cho biết, tại thời điểm Tết Nguyên đán, giá lợn hơi tăng nhẹ, quanh mức 66.000 - 68.000 đồng/kg. Thông thường, đây là thời điểm nhu cầu tiêu thụ thịt lợn tăng cao khiến giá tăng, qua Tết nhu cầu giảm, giá thịt lợn trở lại bình thường.

Tuy nhiên, năm nay từ sau Tết Nguyên đán, giá lợn hơi xuất chuồng liên tục tăng. Hiện nay, thương lái mua lợn hơi tại chuồng nuôi của nông dân với giá lên đến 74.000 đồng/kg. Theo đó, mỗi ki lô gam lợn hơi đã tăng thêm 8.000 - 10.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Nếu không tăng giá bán tại chợ thì người buôn sẽ lỗ...