"Ông chú" quyến rũ Hồ Ca bất ngờ xuống sắc, lộ tâm trạng bất ổn

Ngày 29/8, Hồ Ca khiến người hâm mộ bất ngờ khi đăng tải ảnh chụp cận mặt trên trang cá nhân. Trong loạt ảnh này, nam diễn viên điển trai một thời để râu, lộ gương mặt hốc hác, mệt mỏi. Hình ảnh này khiến khán giả yêu mến Hồ Ca lo lắng.

Hình ảnh mới nhất của Hồ Ca khiến fan bất ngờ (Ảnh: Sina).

Bên dưới loạt ảnh mới, nam diễn viên viết: "Tôi đã cố gắng hết sức, cố giữ bình tĩnh. Tôi xin lỗi nhiều người và hy vọng bản thân xứng đáng với cuộc đời ngắn ngủi".

Những chia sẻ tâm trạng và hình ảnh có phần xuống sắc của Hồ Ca khiến khán giả lo lắng, nghi ngờ anh gặp vấn đề tâm lý. Bên dưới bài đăng của Hồ Ca, nhiều người hâm mộ gửi lời hỏi thăm sức khỏe, động viên nam diễn viên sớm vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Trước lời khuyên nhủ của người hâm mộ, Hồ Ca tạm gỡ bỏ hình ảnh mệt mỏi và thay bằng những bức ảnh tươi vui hơn.

Theo một số khán giả theo dõi thường xuyên Hồ Ca, nam diễn viên có biểu hiện tâm lý bất thường thời gian qua. Anh nhiều lần đăng tải những dòng trạng thái tâm trạng.

Hồ Ca thừa nhận, anh là người sống nhạy cảm, khác với vẻ ngoài. Nam diễn viên nổi tiếng Trung Quốc từng tâm sự, anh hay rơi vào trạng thái buồn chán không rõ nguyên do. Khán giả động viên Hồ Ca mạnh mẽ và nên mở lòng với người thân để giải tỏa những vấn đề tâm lý.

Hồ Ca (SN 1982) là gương mặt nổi tiếng của điện ảnh Hoa ngữ qua các bộ phim như Tiên kiếm kỳ hiệp, Hiên viên kiếm - Thiên chi ngân, Thần thoại, Anh hùng xạ điêu (bản năm 2008), Lang Nha Bảng, Kẻ ngụy trang... Anh không chỉ sở hữu ngoại hình đẹp mà còn có khả năng diễn xuất đa dạng, lối sống lành mạnh.

Hồ Ca nổi tiếng với vẻ ngoài quyến rũ, điển trai (Ảnh: Sohu).

Tháng 2 vừa rồi, Hồ Ca gây sốc khi bất ngờ công khai việc đã kết hôn với bạn gái làm việc ngoài làng giải trí, và cặp đôi đã đón con gái đầu lòng. Trước khi lập gia đình ở tuổi ngoài tứ tuần, Hồ Ca được gọi là "thánh ế" hay "ông chú" độc thân quyến rũ của làng giải trí Hoa ngữ.

Nam diễn viên điển trai từng có thời gian hẹn hò nhiều đồng nghiệp nổi tiếng như Tiết Giai Ngưng, Giang Sơ Ảnh hay tiểu thư nhà giàu Lâm Hiểu nhưng các mối tình này đều dang dở.

Trong tâm thư gửi người hâm mộ, Hồ Ca cho biết, anh không muốn công khai thông tin về vợ con vì muốn bảo vệ cuộc sống gia đình. Theo trang 163, vợ của nam diễn viên tên là Hoàng Hi Ninh. Người đẹp kém chồng 9 tuổi và sở hữu ngoại hình không kém các ngôi sao trong làng giải trí.

Hoàng Hi Ninh sinh ra trong gia đình khá giả và có 3 chị em gái. Cha Hoàng Hi Ninh là thầu xây dựng và có công ty riêng. Năm 2016, Hoàng Hi Ninh làm trợ lý phục trang cho Hồ Ca. Đến năm 2019, cô trở thành người đại diện cho nam diễn viên.

Hồ Ca bất ngờ xác nhận kết hôn và lên chức bố hồi đầu năm 2023 (Ảnh: Sohu).

Hồ Ca và Hoàng Hi Ninh bí mật đăng ký kết hôn vào năm 2021. Hoàng Hi Ninh từng xuất hiện chung với chồng trong một số hình ảnh đăng tải trên mạng. Sau khi kết hôn, vợ chồng Hồ Ca sống tại một khu dân cư ở Thượng Hải (Trung Quốc).

Làm cha lần đầu khi đã ngoài tứ tuần, Hồ Ca rất hạnh phúc và chiều chuộng vợ con. Để vợ thoải mái, không bị truyền thông làm phiền trong thời gian mang thai và sinh con, Hồ Ca đã chi khoản tiền lớn để sử dụng dịch vụ cao cấp, đảm bảo an ninh nghiêm ngặt.

Tài tử Trung Quốc đăng ký dịch vụ sinh cao cấp và tốn kém nhất ở một bệnh viện tư nhân ở Thượng Hải dành cho vợ. Theo QQ, phí cơ bản cho một ca sinh ở đây là 70.000 NDT (hơn 243 triệu đồng). Chi phí phòng nghỉ sau sinh cho mẹ và bé khoảng 69.000-100.000 NDT (240 triệu đồng-348 triệu đồng).