Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Kinh tế
Thứ năm, ngày 06/11/2025 06:27 GMT+7

Ông Elon Musk cảnh báo “Mỹ đang lao thẳng tới bờ vực phá sản” giữa lúc giá Bitcoin rớt mạnh

+ aA -
Phương Đăng (theo Forbes/Cryptonews/) Thứ năm, ngày 06/11/2025 06:27 GMT+7
Tỷ phú Elon Musk – người sáng lập Tesla và SpaceX, đồng thời là một trong những nhà đầu tư Bitcoin nổi bật nhất thế giới – vừa đưa ra cảnh báo nghiêm trọng rằng Mỹ đang “lao thẳng vào bờ vực phá sản”, khi khoản nợ công quốc gia đã chạm ngưỡng 38.000 tỷ USD.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Tỷ phú Elon Musk. Ảnh Cryptonews

Phát biểu của Musk được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent bất ngờ tuyên bố ủng hộ Bitcoin, khiến giới đầu tư tiền số sôi sục, theo Forbes.

“Không thể cứu Mỹ nếu không tăng trưởng thần tốc”

Trong cuộc trò chuyện kéo dài hơn ba giờ gần đây với người dẫn chương trình Joe Rogan, ông Musk nói thẳng: “Thành thật mà nói, trừ khi bạn có thể thực hiện những biện pháp siêu khắc nghiệt để cắt giảm lãng phí và gian lận – điều gần như không thể – thì chẳng có cách nào giải quyết được khủng hoảng nợ này".

Ông nhấn mạnh: “Tiền lãi phải trả cho khoản nợ quốc gia hiện lớn hơn toàn bộ ngân sách quốc phòng – và còn đang tăng nhanh. Thật điên rồ".

Musk cho rằng giải pháp duy nhất để tránh “phá sản” là tăng trưởng kinh tế vượt bậc nhờ AI và robot, cho phép Mỹ tạo ra giá trị đủ lớn để trả nợ.

“Ngay cả khi tiết kiệm tối đa, điều đó chỉ giúp trì hoãn ngày Mỹ phá sản mà thôi. Cách duy nhất để vượt qua khủng hoảng nợ là tăng trưởng nhanh đến mức có thể trả được nợ”, ông Musk nói.

Khoản nợ công của Mỹ đã tăng vọt trong những năm gần đây, do chi tiêu khổng lồ trong đại dịch Covid-19 cùng lãi suất tăng cao nhằm kiềm chế lạm phát.

Theo Musk, tình hình hiện nay “đã vượt quá khả năng tự điều chỉnh”: “Nếu không thể tạo ra một cuộc cách mạng tăng trưởng, Mỹ sẽ không tránh khỏi ‘ngày vỡ nợ’. Và khi điều đó xảy ra, Bitcoin có thể trở thành phao cứu sinh cuối cùng".

Bitcoin lao dốc, Musk và Tesla chịu ảnh hưởng nặng

Tesla hiện nắm giữ hơn 1 tỷ USD Bitcoin, trong khi SpaceX của ông Musk cũng từng được báo cáo sở hữu gần 370 triệu USD Bitcoin. Forbes cho biết, ông Musk đã chuyển một phần số Bitcoin này gần đây, động thái được xem như tín hiệu cảnh báo cho thị trường.

Trong 24 giờ qua, giá Bitcoin tiếp tục giảm mạnh, làm dấy lên lo ngại “cơn sập” mới của thị trường tiền số.

Bà Maria Carola – Giám đốc điều hành sàn StealthEX – cảnh báo: “Thị trường tiền điện tử vẫn rất mong manh. Những căng thẳng địa chính trị và cú sốc kinh tế bất ngờ có thể kích hoạt một đợt điều chỉnh mạnh bất cứ lúc nào".

Theo bà, thị trường tháng 10 đã chứng kiến hàng loạt cú sập nhanh không do yếu tố vĩ mô, mà từ “sự mất cân đối thanh khoản nội tại".

Elon Musk “thổi lửa” lại cho Dogecoin

Tuần này, tỷ phú Elon Musk một lần nữa làm dậy sóng thị trường tiền số khi đăng dòng trạng thái “It’s time” (“Đến lúc rồi”) trên X, khiến cộng đồng Dogecoin sôi sục tìm kiếm “kèo nóng”. Một “cá mập” thậm chí chi hơn 14.800 USD gom hàng triệu token.

Tuy nhiên, Dogecoin – đồng tiền từng được ông Musk gọi vui là “tiền số của người dân” hiện đã giảm nhẹ theo đà lao dốc chung của thị trường. Đến sáng 5/11, DOGE giảm gần 1%, giao dịch quanh mốc 0,16 USD, cùng chiều với Bitcoin và Ether trong bối cảnh tâm lý rủi ro suy yếu.

Tuy nhiên, sự chú ý nhanh chóng chuyển sang DOGE-1, một token ăn theo lấy cảm hứng từ sứ mệnh CubeSat cùng tên được SpaceX dự định phóng lên Mặt trăng – và được tài trợ bằng chính Dogecoin.

Theo dữ liệu on-chain do Lookonchain công bố, DOGE-1 từng tăng vọt 300% chỉ vài giờ sau bài đăng của ông Musk, trước khi rơi lại 17,4%, xuống còn khoảng 0,73 USD vào cuối phiên.

Dòng dữ liệu blockchain cho thấy một nhà giao dịch nổi tiếng với biệt danh god.sol – hay còn gọi là Mitch – đã chi khoảng 14.800 USD để mua 16,27 triệu DOGE-1. Ví của Mitch từng ghi nhận lợi nhuận khoảng 2,8 triệu USD từ các thương vụ meme coin trước đây, với chiến lược nắm giữ ngắn hạn và xoay vòng liên tục.

Tỷ phú Elon Musk từ lâu là “linh hồn” của Dogecoin và từng đùa rằng đây sẽ là “đồng tiền của sao Hỏa”, và thậm chí từng đổi tiểu sử trên X thành “Cựu CEO của Dogecoin”. Năm 2021, các dòng tweet của ông đã thổi bùng làn sóng đầu cơ, đẩy vốn hóa Dogecoin vượt 80 tỷ USD tại đỉnh điểm.

Nhưng lần này, bối cảnh khắc nghiệt hơn: sau tháng 10 đầy tổn thương, thị trường tiền số bước vào tháng 11 với tâm lý e dè, khối lượng thanh khoản mỏng và làn sóng bán tháo khiến Bitcoin giảm tới 10% chỉ trong một ngày.

Bên cạnh đó, các tín hiệu “diều hâu” từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng triển vọng kinh tế toàn cầu yếu kém càng khiến nhà đầu tư co cụm, rút vốn khỏi các tài sản biến động mạnh như meme coin. Hệ quả là Dogecoin đi xuống cùng nhóm “coin lớn”, trong khi DOGE-1 chỉ trở thành một cú “ăn nhanh” ngắn ngủi cho giới đầu cơ trước khi bị chốt lời hàng loạt. Các nhà phân tích cho rằng “hiệu ứng Musk” vẫn còn nhưng đã suy yếu đáng kể. Trong bối cảnh thanh khoản thấp, mỗi dòng tweet của ông chỉ tạo nên biến động ngắn hạn thay vì những cú tăng dài như năm 2021.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống
6

Tòa án Đức tuyên bố Vingroup/VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thắng một phần kiện trong vụ phỉ báng liên quan đến Lê Trung Khoa, người từng vu khống tập đoàn “đưa hối lộ” và gọi là “mafia.” Phán quyết buộc bị đơn gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai sự thật và đối mặt mức phạt 250.000 euro cho mỗi lần tái phạm.

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng "cháy hàng"
10

Thị trường
Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng 'cháy hàng'

Giá vàng hôm nay mới nhất (4/11) trên đà giảm sâu: Nhà vàng vừa mở cửa đã phải treo biển... hết hàng

Kinh tế
Giá vàng hôm nay mới nhất (4/11) trên đà giảm sâu: Nhà vàng vừa mở cửa đã phải treo biển... hết hàng

Giá vàng hôm nay (5/11): Rơi tự do sau quyết định "sốc" của Trung Quốc

Thị trường
Giá vàng hôm nay (5/11): Rơi tự do sau quyết định 'sốc' của Trung Quốc

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc nói về vụ kiện của Tập đoàn Vingroup với ông Lê Trung Khoa

Kinh tế
Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc nói về vụ kiện của Tập đoàn Vingroup với ông Lê Trung Khoa

Đọc thêm

Những “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt trong hành trình 80 năm ngành nông nghiệp môi trường
Nhà nông

Những “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt trong hành trình 80 năm ngành nông nghiệp môi trường

Nhà nông

Trong hành trình 80 năm phát triển của ngành nông nghiệp và môi trường, không thể thiếu dấu ấn của chủ trương, chính sách từ Đảng và Nhà nước, thể hiện sự tin tưởng của Đảng vào tinh thần và truyền thống cách mạng của ngành, khát vọng vươn lên của nông dân. Các chủ trương, chính sách phát triển ngành nông nghiệp và môi trường đã góp phần khẳng định sự lựa chọn đúng đắn: nông nghiệp luôn là trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế quốc gia.

4 ngày đã trị hết chứng biếng ăn khiến bé người Úc phải đeo ống xông 14 tháng
Xã hội

4 ngày đã trị hết chứng biếng ăn khiến bé người Úc phải đeo ống xông 14 tháng

Xã hội

Mắc chứng biếng ăn, bé gái đeo ống xông từ khi 4 tháng tuổi, suốt 14 tháng, về Việt Nam, chỉ 4 ngày điều trị, bé gái đã bỏ được ống xông, ăn tốt.

Sang Lào trồng cây gì mà doanh nghiệp Việt Nam bán 'vàng trắng', công nhân Lào 'đút túi' lương tốt?
Nhà nông

Sang Lào trồng cây gì mà doanh nghiệp Việt Nam bán "vàng trắng", công nhân Lào "đút túi" lương tốt?

Nhà nông

Những năm qua, dự án trồng cao su do doanh nghiệp Đắk Lắk đầu tư trồng cao su ở Lào đã cho thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Loại củ 'khổng lồ', bổ dưỡng trồng ở vùng lòng hồ Sông Đà, tỉnh Phú Thọ, trông thấy là 'xuống tiền' mua ngay
Nhà nông

Loại củ "khổng lồ", bổ dưỡng trồng ở vùng lòng hồ Sông Đà, tỉnh Phú Thọ, trông thấy là "xuống tiền" mua ngay

Nhà nông

Không chỉ là món ngon dân dã, khoai sọ Phúc Sạn đang từng bước trở thành thương hiệu nông sản đặc sản của vùng lòng hồ sông Đà. Với định hướng xây dựng sản phẩm OCOP, chính quyền và người dân Tân Mai (tỉnh Phú Thọ) đang khẳng định quyết tâm đưa giống khoai bản địa vươn xa, trở thành cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu nhập ổn định và mở ra hướng đi mới trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại vùng lòng hồ sông Đà.

9 con hổ to bự của gia đình ở Thanh Hóa được một công ty TP Hồ Chí Minh xin tiếp nhận
Nhà nông

9 con hổ to bự của gia đình ở Thanh Hóa được một công ty TP Hồ Chí Minh xin tiếp nhận

Nhà nông

9 con hổ to bự của một gia đình ở Thanh Hóa, một công ty ở TP Hồ Chí Minh xin tiếp nhận. Hiện đại diện của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đặng Vinh có địa chỉ ở xã Củ Chi, TP Hồ Chí Minh đã trực tiếp đến gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến ở xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa để làm việc xin được tiếp nhận 9 cá thể hổ của gia đình đang nuôi nhốt.

Làm mất dao có tính sát thương cao phải báo công an, nếu không sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng
Pháp luật

Làm mất dao có tính sát thương cao phải báo công an, nếu không sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng

Pháp luật

Theo quy định mới, người dân phải thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất việc mất dao có tính sát thương cao trong quá trình sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu hoặc vận chuyển; vi phạm sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng.

Thời mưa lũ, ở Nghệ An, đây là mặt hàng đang tăng giá tốt nhất, nhà nào có, cứ cắt bán là trúng 'tiền tươi'
Nhà nông

Thời mưa lũ, ở Nghệ An, đây là mặt hàng đang tăng giá tốt nhất, nhà nào có, cứ cắt bán là trúng "tiền tươi"

Nhà nông

Nguồn cung rau xanh, củ quả thực phẩm các loại khan hiếm đẩy giá rau xanh tăng gấp đôi, thậm chí có nơi ở Nghệ An, rau xanh tăng giá lên gấp ba so với trước. Trong khi thị trường tiêu dùng rau củ quả thực phẩm “thắt bụng”, tiểu thương xoay xở khó khăn, thì tại những vùng trồng rau ít bị ngập như Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An, nông dân trồng rau lại tất bật thu hoạch, phấn khởi vì rau được giá.

Cả làng này ở Hải Phòng làm nghề 'sểnh ra' là dính nước, ấy thế mà nhà nào cũng có của ăn của để, xây nhà to đẹp
Nhà nông

Cả làng này ở Hải Phòng làm nghề "sểnh ra" là dính nước, ấy thế mà nhà nào cũng có của ăn của để, xây nhà to đẹp

Nhà nông

Nhờ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, các hộ nuôi và ươm cá giống Hội Am-ương cá giống (xã Vĩnh Am, thành phố Hải Phòng) đã đưa làng nghề ươm cá giống vươn xa. Làng cá giống Hội Am là một trong những làng nghề ương cá giống lớn nhất miền Bắc. Nhiều nông dân có thu nhập hàng trăm triệu từ việc nuôi và ương cá giống.

Các chỉ huy Ukraine lo sợ về 'thất bại quân sự nghiêm trọng'
Điểm nóng

Các chỉ huy Ukraine lo sợ về 'thất bại quân sự nghiêm trọng'

Điểm nóng

Các chỉ huy Ukraine thừa nhận họ lo ngại về một thất bại nghiêm trọng tại các thành phố Kupyansk và Krasnoarmeysk, nơi đang bị lực lượng Nga bao vây, tờ Bild đưa tin. Kiev vẫn tiếp tục phủ nhận mức độ nghiêm trọng của tình hình tại hai thành phố này.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể bé trai trong túi bạt ven đường; bắt giữ chồng ca sĩ Đoàn Di Băng
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể bé trai trong túi bạt ven đường; bắt giữ chồng ca sĩ Đoàn Di Băng

Pháp luật

Phát hiện thi thể bé trai trong túi bạt ven đường; bắt giữ chồng ca sĩ Đoàn Di Băng; nam sinh lớp 8 hành hung, hất bạn xuống hồ nước rồi bỏ đi... là những tin nóng 24 giờ qua.

Nối dài giấc mơ no ấm từ những đồi chè xanh ở Thác Bà
Giảm nghèo đa chiều

Nối dài giấc mơ no ấm từ những đồi chè xanh ở Thác Bà

Giảm nghèo đa chiều

Trên những đồi chè xanh mướt ở xã Thác Bà (Lào Cai), người dân đang tiếp tục hành trình giảm nghèo bền vững nhờ đôi tay cần cù và tri thức mới. Hàng trăm hộ gia đình từng chật vật mưu sinh nay có thu nhập ổn định từ cây chè, được hỗ trợ kỹ thuật và công nghệ hiện đại, đời sống ngày càng khấm khá.

Vì sao giá nhà ở xã hội phía Bắc cao thường hơn khu vực phía Nam?
Nhà đất

Vì sao giá nhà ở xã hội phía Bắc cao thường hơn khu vực phía Nam?

Nhà đất

Sự chênh lệch giá giữa hai đầu đất nước đang cho thấy nghịch lý lớn của thị trường nhà ở xã hội, nơi lẽ ra phải phục vụ người thu nhập thấp nhưng ngày càng “xa tầm tay” của nhiều người dân, đặc biệt là ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Thaco thâu tóm 1,4 ha đất từ tay Geleximco để xây tòa nhà 35 tầng gần trụ sở Bộ Công an
Nhà đất

Thaco thâu tóm 1,4 ha đất từ tay Geleximco để xây tòa nhà 35 tầng gần trụ sở Bộ Công an

Nhà đất

UBND TP. Hà Nội vừa chấp thuận cho Geleximco chuyển nhượng hơn 1,4 ha thuộc dự án Ngôi sao An Bình 2 (An Bình City) cho Thaco Group, với tổng mức đầu tư phần dự án khoảng 2.850 tỷ đồng.

Loạt biệt thự, villa hàng trăm tỷ đồng của vợ chồng Đoàn Di Băng trước khi vướng vòng lao lý
Nhà đất

Loạt biệt thự, villa hàng trăm tỷ đồng của vợ chồng Đoàn Di Băng trước khi vướng vòng lao lý

Nhà đất

Từ hình ảnh “đại gia quận 7”, Đoàn Di Băng gây chú ý với loạt biệt thự trăm tỷ và thương vụ mua bán nhà bạc tỷ. Sau biến cố pháp lý của chồng, khối bất động sản đồ sộ của nữ doanh nhân tiếp tục thu hút dư luận.

Tin bão mới nhất: Bão số 13 (KALMAEGI) chỉ còn cách Quy Nhơn 450km, mạnh cấp 14, giật cấp 17, loạt tỉnh này mưa lớn
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 13 (KALMAEGI) chỉ còn cách Quy Nhơn 450km, mạnh cấp 14, giật cấp 17, loạt tỉnh này mưa lớn

Nhà nông

Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rạng sáng nay, cơn bão số 13 (KALMAEGI) chỉ còn cách Quy Nhơn, Gia Lai 450km, chiều tối nay sẽ áp sát đất liền, tác động trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Cây cảnh điềm lành, càng sương giá càng lộng lẫy, trồng ở ban công thu hút vượng khí và tiền tài
Gia đình

Cây cảnh điềm lành, càng sương giá càng lộng lẫy, trồng ở ban công thu hút vượng khí và tiền tài

Gia đình

Cây cảnh này là điểm nhấn nổi bật vẻ đẹp của ngôi nhà. Nó không chỉ đep mà còn có ý nghĩa phong thủy tốt lành, thu hút may mắn, chiêu tài, rước lộc.

Xem phim, tôi đã làm một hành động dũng cảm: Lần đầu tiên, tôi xin lỗi con gái trước mặt cả nhà
Gia đình

Xem phim, tôi đã làm một hành động dũng cảm: Lần đầu tiên, tôi xin lỗi con gái trước mặt cả nhà

Gia đình

Một việc đơn giản như thế nhưng lại là lần đầu tiên tôi làm vậy.

Người sinh ngày Âm lịch này sở hữu trí tuệ và sự khéo léo, cả đời tắm mình trong phúc lành, mơ ước thành sự thật
Gia đình

Người sinh ngày Âm lịch này sở hữu trí tuệ và sự khéo léo, cả đời tắm mình trong phúc lành, mơ ước thành sự thật

Gia đình

Người sinh ngày Âm lịch này bộc lộ giá trị thực sự của mình qua thử thách của thời gian, và sự giàu có và may mắn tự nhiên sẽ đến.

Hoàng đế nhà Minh được coi là “minh quân”, nhưng vẫn thảm bại tại Đại Việt
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế nhà Minh được coi là “minh quân”, nhưng vẫn thảm bại tại Đại Việt

Đông Tây - Kim Cổ

Chu Chiêm Cơ được hậu thế gọi là vị hoàng đế nhân từ, có tài năng và tâm hồn nghệ sĩ, song trong chính thâm cung ấy, đằng sau vẻ ôn nhu và đức hạnh, là một con người mang nhiều trăn trở – người vừa tạo nên một giai đoạn thái bình, vừa chứng kiến thất bại đau đớn tại Đại Việt, buộc phải rút lui và thừa nhận quyền độc lập của người Việt.

Trịnh Mỹ Anh làm gì trước khi đăng quang Hoa hậu Nước tại Miss Earth 2025?
Văn hóa - Giải trí

Trịnh Mỹ Anh làm gì trước khi đăng quang Hoa hậu Nước tại Miss Earth 2025?

Văn hóa - Giải trí

Trịnh Mỹ Anh, người đẹp Việt vừa giành ngôi vị Hoa hậu Nước Miss Earth 2025 từng chinh chiến tại một loạt cuộc thi nhan sắc trong nước.

Truy nhanh 2 kẻ vờ mua nhẫn vàng trị giá 140 triệu rồi cướp giật, lên xe máy tẩu thoát
Chuyển động Sài Gòn

Truy nhanh 2 kẻ vờ mua nhẫn vàng trị giá 140 triệu rồi cướp giật, lên xe máy tẩu thoát

Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM đã truy nhanh, bắt giữ 2 đối tượng vờ mua nhẫn vàng trị giá 140 triệu đồng rồi cướp, giật, lên xe máy tẩu thoát.

HLV Tây Ban Nha nhận xét về sao trẻ 2k7 của Ninh Bình FC
Thể thao

HLV Tây Ban Nha nhận xét về sao trẻ 2k7 của Ninh Bình FC

Thể thao

Trong trận đấu vòng 10 V.League 2025/2026, Ninh Bình FC đã rất vất vả giành 3 điểm trên sân nhà trước SLNA, với điểm nhấn là màn ra mắt của Nguyễn Lê Phát.

Nhiều binh sĩ tinh nhuệ Ukraine tử trận vì đòn tập kích của Nga khiến dư luận dậy sóng
Thế giới

Nhiều binh sĩ tinh nhuệ Ukraine tử trận vì đòn tập kích của Nga khiến dư luận dậy sóng

Thế giới

Một số binh sĩ tinh nhuệ của Ukraine đã thiệt mạng và bị thương khi tên lửa Nga tấn công một buổi lễ trao huân chương vào cuối tuần trước, làm dấy lên tranh luận về việc liệu quy trình cảnh báo phòng không và các biện pháp đảm bảo an toàn cho quân nhân có được tuân thủ đầy đủ hay không, theo The Telegraph.

Tin bão mới nhất: Bão số 13 - Kalmaegi còn cách Quy Nhơn 800km, từ mai khu vực này cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 13 - Kalmaegi còn cách Quy Nhơn 800km, từ mai khu vực này cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4

Nhà nông

Tin bão mới nhất, bão KALMAEGI (cơn bão số 13) còn cách Quy Nhơn 800km, vẫn di chuyển tốc độ nhanh. Dự báo từ tối mai, nhiều tỉnh thành đã chịu ảnh hưởng mạnh, cảnh báo rủi ro thiên tai đến cấp độ 4.

HLV Lê Huỳnh Đức nói gì sau chiến thắng nghẹt thở trước CLB SHB Đà Nẵng?
Thể thao

HLV Lê Huỳnh Đức nói gì sau chiến thắng nghẹt thở trước CLB SHB Đà Nẵng?

Thể thao

Sau chiến thắng tối thiểu nhưng đầy ý nghĩa trước SHB Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng 10 V.League 2025/2026, HLV trưởng CLB Công an TP.HCM Lê Huỳnh Đức đã có những chia sẻ thẳng thắn về màn trình diễn của các học trò và chặng đường sắp tới của đội.

Trịnh Mỹ Anh, người đẹp vừa giành vương miện Hoa hậu Nước tại Miss Earth 2025 là ai?
Văn hóa - Giải trí

Trịnh Mỹ Anh, người đẹp vừa giành vương miện Hoa hậu Nước tại Miss Earth 2025 là ai?

Văn hóa - Giải trí

Trịnh Mỹ Anh, Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025 tạo kỳ tích sau khi chủ động xin được tham dự Miss Earth 2025.

Tấn công bế tắc, Thép xanh Nam Định bại trận trước Gamba Osaka
Thể thao

Tấn công bế tắc, Thép xanh Nam Định bại trận trước Gamba Osaka

Thể thao

Trong cuộc tiếp đón Gamba Osaka tại lượt trận thứ 4 bảng F AFC Champions League Two 2025/26, Thép xanh Nam Định thi đấu lép vế và phản nhận thất bại 0-1.

Công an TP.HCM đánh bại SHB Đà Nẵng trong ngày HLV Lê Huỳnh Đức trở lại mái nhà xưa
Thể thao

Công an TP.HCM đánh bại SHB Đà Nẵng trong ngày HLV Lê Huỳnh Đức trở lại mái nhà xưa

Thể thao

Tối 5/11, trên sân Hòa Xuân, CLB Đà Nẵng tiếp đón CLB Công an TP.HCM trong khuôn khổ vòng 10 V.League 2025/2026. Dù thi đấu lép vế trong phần lớn thời gian, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức vẫn rời sân với 3 điểm trọn vẹn nhờ pha lập công duy nhất của Văn Bình ở phút cuối trận.

Video tiền tuyến tiết lộ đặc nhiệm tinh nhuệ Ukraine lái trực thăng Mỹ đột kích táo bạo cứu Pokrovsk
Thế giới

Video tiền tuyến tiết lộ đặc nhiệm tinh nhuệ Ukraine lái trực thăng Mỹ đột kích táo bạo cứu Pokrovsk

Thế giới

Quân đội Ukraine vừa công bố đoạn video hiếm hoi ghi lại cảnh biệt kích nước này thực hiện một cuộc đột kích táo bạo bằng trực thăng Black Hawk do Mỹ sản xuất vào thành phố Pokrovsk – nơi đang diễn ra những trận giao tranh ác liệt nhất hiện nay.

Trịnh Mỹ Anh giành vương miện Hoa hậu Nước tại Miss Earth 2025
Văn hóa - Giải trí

Trịnh Mỹ Anh giành vương miện Hoa hậu Nước tại Miss Earth 2025

Văn hóa - Giải trí

Trịnh Mỹ Anh, đại diện Việt Nam giành ngôi vị Hoa hậu Nước tại Chung kết Miss Earth 2025 sau màn thể hiện tự tin, giàu năng lượng.

Tin đọc nhiều

1

Châu Âu dội "gáo nước lạnh" vào Ukraine

Châu Âu dội 'gáo nước lạnh' vào Ukraine

2

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống
6

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống

3

Philippines chính thức gia hạn lệnh cấm liên quan đến lúa gạo, một thành phố của Việt Nam đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ

Philippines chính thức gia hạn lệnh cấm liên quan đến lúa gạo, một thành phố của Việt Nam đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng "cháy hàng"
10

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng 'cháy hàng'

5

Người nghệ sĩ chưa được công nhận Nghệ sĩ Nhân dân nhưng luôn ở vị trí sao hạng A, thu nhập cát xê tới 100 triệu đồng

Người nghệ sĩ chưa được công nhận Nghệ sĩ Nhân dân nhưng luôn ở vị trí sao hạng A, thu nhập cát xê tới 100 triệu đồng