Ông Elon Musk cảnh báo “Mỹ đang lao thẳng tới bờ vực phá sản” giữa lúc giá Bitcoin rớt mạnh

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh Cryptonews

Phát biểu của Musk được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent bất ngờ tuyên bố ủng hộ Bitcoin, khiến giới đầu tư tiền số sôi sục, theo Forbes.

“Không thể cứu Mỹ nếu không tăng trưởng thần tốc”

Trong cuộc trò chuyện kéo dài hơn ba giờ gần đây với người dẫn chương trình Joe Rogan, ông Musk nói thẳng: “Thành thật mà nói, trừ khi bạn có thể thực hiện những biện pháp siêu khắc nghiệt để cắt giảm lãng phí và gian lận – điều gần như không thể – thì chẳng có cách nào giải quyết được khủng hoảng nợ này".

Ông nhấn mạnh: “Tiền lãi phải trả cho khoản nợ quốc gia hiện lớn hơn toàn bộ ngân sách quốc phòng – và còn đang tăng nhanh. Thật điên rồ".

Musk cho rằng giải pháp duy nhất để tránh “phá sản” là tăng trưởng kinh tế vượt bậc nhờ AI và robot, cho phép Mỹ tạo ra giá trị đủ lớn để trả nợ.

“Ngay cả khi tiết kiệm tối đa, điều đó chỉ giúp trì hoãn ngày Mỹ phá sản mà thôi. Cách duy nhất để vượt qua khủng hoảng nợ là tăng trưởng nhanh đến mức có thể trả được nợ”, ông Musk nói.

Khoản nợ công của Mỹ đã tăng vọt trong những năm gần đây, do chi tiêu khổng lồ trong đại dịch Covid-19 cùng lãi suất tăng cao nhằm kiềm chế lạm phát.

Theo Musk, tình hình hiện nay “đã vượt quá khả năng tự điều chỉnh”: “Nếu không thể tạo ra một cuộc cách mạng tăng trưởng, Mỹ sẽ không tránh khỏi ‘ngày vỡ nợ’. Và khi điều đó xảy ra, Bitcoin có thể trở thành phao cứu sinh cuối cùng".

Bitcoin lao dốc, Musk và Tesla chịu ảnh hưởng nặng

Tesla hiện nắm giữ hơn 1 tỷ USD Bitcoin, trong khi SpaceX của ông Musk cũng từng được báo cáo sở hữu gần 370 triệu USD Bitcoin. Forbes cho biết, ông Musk đã chuyển một phần số Bitcoin này gần đây, động thái được xem như tín hiệu cảnh báo cho thị trường.

Trong 24 giờ qua, giá Bitcoin tiếp tục giảm mạnh, làm dấy lên lo ngại “cơn sập” mới của thị trường tiền số.

Bà Maria Carola – Giám đốc điều hành sàn StealthEX – cảnh báo: “Thị trường tiền điện tử vẫn rất mong manh. Những căng thẳng địa chính trị và cú sốc kinh tế bất ngờ có thể kích hoạt một đợt điều chỉnh mạnh bất cứ lúc nào".

Theo bà, thị trường tháng 10 đã chứng kiến hàng loạt cú sập nhanh không do yếu tố vĩ mô, mà từ “sự mất cân đối thanh khoản nội tại".

Elon Musk “thổi lửa” lại cho Dogecoin

Tuần này, tỷ phú Elon Musk một lần nữa làm dậy sóng thị trường tiền số khi đăng dòng trạng thái “It’s time” (“Đến lúc rồi”) trên X, khiến cộng đồng Dogecoin sôi sục tìm kiếm “kèo nóng”. Một “cá mập” thậm chí chi hơn 14.800 USD gom hàng triệu token.

Tuy nhiên, Dogecoin – đồng tiền từng được ông Musk gọi vui là “tiền số của người dân” hiện đã giảm nhẹ theo đà lao dốc chung của thị trường. Đến sáng 5/11, DOGE giảm gần 1%, giao dịch quanh mốc 0,16 USD, cùng chiều với Bitcoin và Ether trong bối cảnh tâm lý rủi ro suy yếu.

Tuy nhiên, sự chú ý nhanh chóng chuyển sang DOGE-1, một token ăn theo lấy cảm hứng từ sứ mệnh CubeSat cùng tên được SpaceX dự định phóng lên Mặt trăng – và được tài trợ bằng chính Dogecoin.

Theo dữ liệu on-chain do Lookonchain công bố, DOGE-1 từng tăng vọt 300% chỉ vài giờ sau bài đăng của ông Musk, trước khi rơi lại 17,4%, xuống còn khoảng 0,73 USD vào cuối phiên.

Dòng dữ liệu blockchain cho thấy một nhà giao dịch nổi tiếng với biệt danh god.sol – hay còn gọi là Mitch – đã chi khoảng 14.800 USD để mua 16,27 triệu DOGE-1. Ví của Mitch từng ghi nhận lợi nhuận khoảng 2,8 triệu USD từ các thương vụ meme coin trước đây, với chiến lược nắm giữ ngắn hạn và xoay vòng liên tục.



Tỷ phú Elon Musk từ lâu là “linh hồn” của Dogecoin và từng đùa rằng đây sẽ là “đồng tiền của sao Hỏa”, và thậm chí từng đổi tiểu sử trên X thành “Cựu CEO của Dogecoin”. Năm 2021, các dòng tweet của ông đã thổi bùng làn sóng đầu cơ, đẩy vốn hóa Dogecoin vượt 80 tỷ USD tại đỉnh điểm.

Nhưng lần này, bối cảnh khắc nghiệt hơn: sau tháng 10 đầy tổn thương, thị trường tiền số bước vào tháng 11 với tâm lý e dè, khối lượng thanh khoản mỏng và làn sóng bán tháo khiến Bitcoin giảm tới 10% chỉ trong một ngày.

Bên cạnh đó, các tín hiệu “diều hâu” từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng triển vọng kinh tế toàn cầu yếu kém càng khiến nhà đầu tư co cụm, rút vốn khỏi các tài sản biến động mạnh như meme coin. Hệ quả là Dogecoin đi xuống cùng nhóm “coin lớn”, trong khi DOGE-1 chỉ trở thành một cú “ăn nhanh” ngắn ngủi cho giới đầu cơ trước khi bị chốt lời hàng loạt. Các nhà phân tích cho rằng “hiệu ứng Musk” vẫn còn nhưng đã suy yếu đáng kể. Trong bối cảnh thanh khoản thấp, mỗi dòng tweet của ông chỉ tạo nên biến động ngắn hạn thay vì những cú tăng dài như năm 2021.