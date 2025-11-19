Chủ đề nóng

Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Giá vàng biến động mạnh
Đại đoàn kết dân tộc
Thứ tư, ngày 19/11/2025 12:56 GMT+7

Ông Kim Ngọc Thái làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long

+ aA -
Huỳnh Xây Thứ tư, ngày 19/11/2025 12:56 GMT+7
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hiệp thương nhân sự, ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được khai mạc vào sáng 19/11 với chủ đề “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị, chung sức xây dựng tỉnh phát triển bền vững”.

Ông Kim Ngọc Thái giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: H.X

Đây là Đại hội lần đầu tiên sau khi hợp nhất 3 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre cũ. Trong nhiệm kỳ qua, toàn hệ thống đã tổ chức hơn 49.800 cuộc tuyên truyền, với hơn 1,23 triệu lượt người tham dự, góp phần lan tỏa sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến người dân.

Triển khai 121 nội dung giám sát và 201 cuộc phản biện xã hội, nhiều ý kiến, kiến nghị được các cấp chính quyền ghi nhận, tiếp thu.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được nhân dân đồng thuận, tích cực hưởng ứng, đặc biệt là phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đặc biệt, vận động Quỹ Vì người nghèo toàn tỉnh đạt trên 375 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa hơn 11.500 căn nhà Đại đoàn kết, giúp hàng chục ngàn hộ nghèo ổn định cuộc sống.

Công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại nhân dân được quan tâm, góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Đại hội đề ra các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới là 100% đảng viên, cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên (tỉnh, xã) được quán triệt, học tập, phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chương trình công tác Mặt trận.

Hằng năm có 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, có 80% khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội. Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh vận động thu đạt ít nhất 30 tỷ đồng, mỗi xã, phường vận động thu quỹ đạt ít nhất 300 triệu đồng.

Tập trung vận động các nguồn lực thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2030) duy trì mức giảm 1-1,5 điểm %/năm.

Hằng quý, 100% Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên báo cáo phản ánh kịp thời tình hình nhân dân và đề xuất giải pháp, hướng giải quyết. Cấp tỉnh và các xã, phường tổ chức phản biện xã hội 100% các dự thảo văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp yêu cầu...

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: H.X

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Trần Văn Lâu - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhấn mạnh, MTTQ cần phát huy vai trò nòng cốt, thực hiện đại đoàn kết toàn dân, nâng cao nhận thức xã hội về tầm quan trọng của Mặt trận trong giai đoạn mới.

Cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động hướng về cơ sở, gần dân, đa dạng hóa hình thức tập hợp, khai thác tối đa nguồn lực, chăm lo người nghèo, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc trong xã hội.

MTTQ phải nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động tạo đồng thuận trong nhân dân, phát động thi đua sản xuất kinh doanh, triển khai các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, phong trào đoàn kết sáng tạo, biểu dương gương điển hình tiên tiến.

Đồng thời mở rộng công tác đối ngoại nhân dân, vận động kiều bào tham gia đầu tư, đào tạo cán bộ Mặt trận có năng lực, uy tín, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, giám sát xây dựng Đảng và chính quyền các cấp.

Theo ông Kim Ngọc Thái - Chủ tịch MTTQ tỉnh Vĩnh Long, Đại hội diễn ra trong bối cảnh tỉnh Vĩnh Long đang triển khai nhanh, vào cuộc sớm, đồng sức, đồng lòng, có nhiều giải pháp đồng bộ để nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, hướng tới mục tiêu "Xây dựng tỉnh Vĩnh Long trở thành địa phương phát triển nhanh và bền vững”, là trung tâm kinh tế biển, trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt với các địa phương và các đầu mối liên kết trong vùng đồng bằng sông Cửu Long”.

"Với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, tôi chắc rằng Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh" - ông Thái cho biết.

Trước đó, ngày 18/11, Đại hội đã tiến hành công tác nhân sự, hiệp thương cử 107 vị vào Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Long khóa I. Ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Bà Hồ Thị Cẩm Đào giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ

Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hiệp thương nhân sự. Theo đó, bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ.

Đọc thêm

Đoàn Văn Hậu đếm ngược ngày trở lại V.League
Thể thao

Đoàn Văn Hậu đếm ngược ngày trở lại V.League

Thể thao

Trang chủ CLB CAHN xác nhận Đoàn Văn Hậu được đăng ký cho giai đoạn lượt về của mùa giải V.League 2025/2026.

Những lưu ý quan trọng khi chuyển đổi đất trồng lúa sang đất ở
Bạn đọc

Những lưu ý quan trọng khi chuyển đổi đất trồng lúa sang đất ở

Bạn đọc

 Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh đã đưa ra lưu ý quan trọng trong trường hợp người dân có nhu cầu thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất ở.

'Con không kịp cứu mẹ. Mẹ ơi…' - tiếng kêu xé lòng giữa lũ dữ Gia Lai
Tin tức

"Con không kịp cứu mẹ. Mẹ ơi…" - tiếng kêu xé lòng giữa lũ dữ Gia Lai

Tin tức

"Chỉ cứu được ba. Tìm thấy mẹ, thì mẹ mất rồi", "Con không kịp cứu mẹ, mẹ ơi…", "Cứu gia đình tôi với!", "Con ơi, bà ơi… đang ở đâu", "Đứa con bại liệt của tôi mất theo dòng lũ", "Không có các chú, tôi đã mất con rồi!". Những tiếng kêu ấy, hòa vào tiếng mưa xối xả và dòng nước cuồn cuộn ở Gia Lai, trở thành những âm thanh xé lòng nhất mà phóng viên Dân Việt từng nghe.

Một ông nông dân ở Ninh Bình 'liều' thuê 5 mẫu đất, nuôi loài đặc sản, hễ đến tuổi sinh đẻ cản chả kịp, bán hút hàng
Nhà nông

Một ông nông dân ở Ninh Bình "liều" thuê 5 mẫu đất, nuôi loài đặc sản, hễ đến tuổi sinh đẻ cản chả kịp, bán hút hàng

Nhà nông

Suốt nhiều năm nuôi cá chép, nuôi cá lóc, ít ai ngờ ông Nguyễn Văn Năm, phường Nguyễn Uý, tỉnh Ninh Bình (địa phận Kim Bảng, tỉnh Hà Nam trước đây) lại bén duyên, đổi nghề rồi dựng nên mô hình nuôi ốc nhồi (ốc bươu đen) quy mô hàng mẫu. Con đặc sản bình dân này hễ đến tuổi sinh đẻ là cản chả kịp, mang lại thu nhập tốt và gia đình ông Năm trở thành đầu mối cung cấp ốc thương phẩm cho nhiều địa phương.

Thủ Thiêm kéo sóng đầu tư trở lại trung tâm TP.HCM: Chung cư hạng sang bước vào chu kỳ tăng giá mới
Chuyển động Sài Gòn

Thủ Thiêm kéo sóng đầu tư trở lại trung tâm TP.HCM: Chung cư hạng sang bước vào chu kỳ tăng giá mới

Chuyển động Sài Gòn

Sự dịch chuyển trọng tâm phát triển về phía Đông TP.HCM đang mở ra một chu kỳ tái cơ cấu không gian đô thị mới. Khu vực Thủ Thiêm trở thành tâm điểm nhờ vai trò trung tâm tài chính mới, kéo theo sự tăng nhiệt của phân khúc bất động sản cao cấp.

Ukraine, các đồng minh châu Âu đang ở trong thời khắc nguy hiểm
Thế giới

Ukraine, các đồng minh châu Âu đang ở trong thời khắc nguy hiểm

Thế giới

Một kế hoạch hòa bình Mỹ–Nga yêu cầu những nhượng bộ lớn từ Ukraine đã khiến Kiev và các đồng minh chao đảo, buộc phải tổ chức họp khẩn cấp phút chót tại Geneva với hy vọng thuyết phục Washington thay đổi lập trường.

Thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị cán bộ cần tăng cường đi cơ sở
Kinh tế

Thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị cán bộ cần tăng cường đi cơ sở

Kinh tế

Làm việc với Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu, ngoài làm tốt công tác chuyên môn, các lãnh đạo, cán bộ cần tăng cường đi cơ sở nắm bắt tình hình, hướng dẫn chuyên môn đối với cán bộ xã, phường.

Sắp sửa vận hành sàn giao dịch thịt heo ở thành phố lớn nhất nước
Chuyển động Sài Gòn

Sắp sửa vận hành sàn giao dịch thịt heo ở thành phố lớn nhất nước

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM sẽ thí điểm vận hành sàn giao dịch thịt heo trong tháng 12/2025 và chính thức hoạt động vào khoảng cuối quý I năm sau. Sàn giao dịch thịt heo của TP.HCM hướng đến minh bạch giá, an tâm về chất lượng cho người tiêu dùng.

Ông lão bí ẩn khiến Long Vương cũng phải kinh sợ trong Tây du ký là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Ông lão bí ẩn khiến Long Vương cũng phải kinh sợ trong Tây du ký là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong Tây du ký, Viên Thủ Thành là một phàm nhân nhưng tài năng của ông khiến cả Long Vương cũng phải khiếp sợ.

“Giữ hồn” bản sắc văn hóa: Cách người Mai Hạ ở Phú Thọ nâng tầm nghề truyền thống
Văn hóa - Giải trí

“Giữ hồn” bản sắc văn hóa: Cách người Mai Hạ ở Phú Thọ nâng tầm nghề truyền thống

Văn hóa - Giải trí

Từ những khung cửi nằm bên nếp nhà sàn hay bí quyết nấu rượu gia truyền, người dân xã Mai Hạ (tỉnh Phú Thọ) đã biết cách “thổi hồn” vào sản phẩm, gắn kết với du lịch và xuất khẩu. Hướng đi này không chỉ giúp bảo tồn văn hóa dân tộc Thái mà còn mang lại thu nhập ổn định cho lao động nông thôn.

Ca sĩ Nhật Kim Anh hạnh phúc bình yên bên mẹ cùng hai con, hé lộ về con gái lai Tây
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Nhật Kim Anh hạnh phúc bình yên bên mẹ cùng hai con, hé lộ về con gái lai Tây

Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên, ca sĩ Nhật Kim Anh khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa với những khoảnh khắc ngọt ngào bên mẹ cùng 2 con.

Huế lấy ý kiến về bảng giá đất áp dụng từ năm 2026: Khu trung tâm có thể lên đến gần 100 triệu đồng/m²
Nhà đất

Huế lấy ý kiến về bảng giá đất áp dụng từ năm 2026: Khu trung tâm có thể lên đến gần 100 triệu đồng/m²
9

Nhà đất

Theo dự thảo nghị quyết quy định bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ năm 2026 ở Huế, nhiều tuyến đường trung tâm có giá vị trí 1 gần 100 triệu đồng/m²

Đông người đến viếng tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi ở Quảng Trị
Tin tức

Đông người đến viếng tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi ở Quảng Trị

Tin tức

Đông người dân đã đến viếng tài xế N.V.Th (phường Ba Đồn, Quảng Trị) sau khi thi thể ông được tìm thấy cách nơi bị lũ cuốn trôi 32km và được đưa về gia đình để tổ chức mai táng.

Phần đất vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp có được công nhận không?
Bạn đọc

Phần đất vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp có được công nhận không?

Bạn đọc

Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh cho biết: Người dân cần lưu ý, nếu phần đất chuyển nhượng vượt hạn mức, phần diện tích vượt có thể không được công nhận quyền sử dụng.

Thủ môn Quan Văn Chuẩn nhận thưởng từ Hà Nội FC
Thể thao

Thủ môn Quan Văn Chuẩn nhận thưởng từ Hà Nội FC

Thể thao

Thủ môn Quan Văn Chuẩn hoàn tất gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC, kéo dài hành trình cùng đội bóng Thủ đô đến năm 2030.

CLB Công an TP.HCM vs CLB TP.HCM: Trận derby lệch kèo
Thể thao

CLB Công an TP.HCM vs CLB TP.HCM: Trận derby lệch kèo

Thể thao

Trận đấu giữa CLB Công an TP.HCM và CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất ở vòng 1/8 Cúp quốc gia là trận derby lệch kèo giữa hai đội bóng cùng thành phố.

Loại thực phẩm rẻ hơn rau, bổ ngang thịt, siêu vitamin, làm món này vừa dễ vừa hao cơm
Gia đình

Loại thực phẩm rẻ hơn rau, bổ ngang thịt, siêu vitamin, làm món này vừa dễ vừa hao cơm

Gia đình

Hàm lượng dinh dưỡng loại thực phẩm thanh đạm này cao, siêu giàu vitamin, có thể thay thế được thịt trong mỗi bữa ăn mà giá thành vô cùng rẻ.

Cơn lũ lịch sử đi qua, người dân Khánh Hòa 'trắng tay'
Xã hội

Cơn lũ lịch sử đi qua, người dân Khánh Hòa "trắng tay"

Xã hội

Cơn lũ lịch sử chưa từng có ở Khánh Hòa đã cướp đi nhiều sinh mạng, hàng ngàn ngôi nhà bị nhấn chìm và nhiều tài sản của người dân trôi theo dòng nước dữ.

Ra mắt Cẩm nang “Điểm đến sản xuất phim”, TP.HCM mời gọi nhà làm phim quốc tế
Chuyển động Sài Gòn

Ra mắt Cẩm nang “Điểm đến sản xuất phim”, TP.HCM mời gọi nhà làm phim quốc tế

Chuyển động Sài Gòn

Sáng 23/11, TP.HCM ra mắt Cẩm nang “Điểm đến sản xuất phim”, hỗ trợ đoàn phim quốc tế tiếp cận bối cảnh, dịch vụ, hạ tầng và thủ tục quay phim.

Xuất hiện băng giá trên đỉnh Fansipan
Xã hội

Xuất hiện băng giá trên đỉnh Fansipan

Xã hội

Vào sáng sớm nay (23/11), khu vực đỉnh Fansipan, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, nhiệt độ xuống rất thấp, xuất hiện lớp băng mỏng.

Hai lần đánh đề đều trúng, nạn nhân bị lừa mất 1,4 tỷ đồng
Pháp luật

Hai lần đánh đề đều trúng, nạn nhân bị lừa mất 1,4 tỷ đồng

Pháp luật

Hai lần đánh đề đều trúng theo số do đối tượng lừa đảo cung cấp, một người đàn ông ở Đà Nẵng sau đó bị lừa chuyển 1,4 tỷ đồng.

TP.HCM thông xe cầu Bình Triệu 1 sau chín tháng thi công: Hoàn thành nâng tĩnh không bằng công nghệ lần đầu áp dụng
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM thông xe cầu Bình Triệu 1 sau chín tháng thi công: Hoàn thành nâng tĩnh không bằng công nghệ lần đầu áp dụng

Chuyển động Sài Gòn

Cầu Bình Triệu 1 đã chính thức thông xe sau hơn 9 tháng thi công nâng tĩnh không. Công trình trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng này không chỉ giải quyết điểm nghẽn giao thông đường thủy mà còn mở ra hướng đi mới cho việc cải tạo các cây cầu cũ tại Việt Nam bằng giải pháp kỹ thuật cao.

Châu Âu đang bàn mưu làm hỏng kế hoạch của ông Trump
Điểm nóng

Châu Âu đang bàn mưu làm hỏng kế hoạch của ông Trump

Điểm nóng

Những người ủng hộ Kiev tại EU đang tìm cách viết lại phần lớn kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump dành cho Ukraine, Bloomberg đưa tin, trích dẫn nguồn tin thân cận.

Hỗ trợ thêm 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ
Tin tức

Hỗ trợ thêm 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Tin tức

Thủ tướng quyết định hỗ trợ 1.100 tỷ đồng cho 4 địa phương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Người phụ nữ mang thai 36 tuần bị đâm khi đang bán bánh mì: Em bé trong bụng bị thương, giờ sức khỏe ra sao?
Xã hội

Người phụ nữ mang thai 36 tuần bị đâm khi đang bán bánh mì: Em bé trong bụng bị thương, giờ sức khỏe ra sao?

Xã hội

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, người phụ nữ mang thai 36 tuần ở xã Phong Điền, TP.Cần Thơ bị người đàn ông dùng dao đâm thủng bụng hiện sức khỏe đã ổn định. Trước đó, nữ bệnh nhân đã bị đâm thủng ruột non, thủng tử cung.

Gia Lai tìm chủ đầu tư thực hiện dự án hơn 48.000 tỷ đồng
Nhà đất

Gia Lai tìm chủ đầu tư thực hiện dự án hơn 48.000 tỷ đồng

Nhà đất

Dự án điện gió Hòn Trâu giai đoạn 1 vừa được Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư, mở đường cho tổ hợp 750 MW chuẩn bị triển khai.

Căn biệt thự “kín ngoài - mở trong” gây ấn tượng với lớp vỏ kín và không gian nghỉ dưỡng mở đằng sau
Nhà đất

Căn biệt thự “kín ngoài - mở trong” gây ấn tượng với lớp vỏ kín và không gian nghỉ dưỡng mở đằng sau

Nhà đất

Căn biệt thự được “bọc” kín bằng mảng tường nâu, những hệ lam và cây xanh bao quanh. Với thiết kế phá cách, độc đáo, không gian nghỉ dưỡng phóng khoáng mang đến những điều bất ngờ khi đặt chân vào ngôi nhà.

Xã Hướng Hùng (Quảng Trị): Đường vào bản bị lũ tàn phá, sản phụ đi đẻ cả đoàn phải khiêng võng vượt sông
Bạn đọc

Xã Hướng Hùng (Quảng Trị): Đường vào bản bị lũ tàn phá, sản phụ đi đẻ cả đoàn phải khiêng võng vượt sông

Bạn đọc

Tuyến đường nối quốc lộ 9 vào 2 bản (thôn) Cát, Trỉa, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị nhiều năm qua bị lũ lụt tàn phá gây chia cắt, trở thành nỗi ám ảnh của người dân. Người dân nơi đây gặp khó khăn trăm bề, nhất là mỗi khi có người ốm đau, trở dạ cần đến bệnh viện.

Arsenal vs Tottenham (23h30 ngày 23/11): Cơ hội bứt phá cho “Pháo thủ”
Thể thao

Arsenal vs Tottenham (23h30 ngày 23/11): Cơ hội bứt phá cho “Pháo thủ”

Thể thao

Arsenal vs Tottenham là trận đấu thuộc vòng 12 Premier League 2025/2026 và đây là dịp tốt để thầy trò HLV Mikel Arteta củng cố vững chắc hơn nữa ngôi đầu bảng.

Vĩnh biệt PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, người khai sinh Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Chuyển động Sài Gòn

Vĩnh biệt PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, người khai sinh Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Chuyển động Sài Gòn

Cố Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, người đặt nền móng và dẫn dắt ngôi trường từ một trung tâm dạy nghề lên đại học, đã từ trần ở tuổi 74.

Tin đọc nhiều

1

Trung Quốc, Nhật Bản còn đang nghiên cứu, Việt Nam sản xuất thành công loài cá quý, luyện cho ăn thức ăn công nghiệp

Trung Quốc, Nhật Bản còn đang nghiên cứu, Việt Nam sản xuất thành công loài cá quý, luyện cho ăn thức ăn công nghiệp

2

Nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam vừa có tuyên bố mới về lúa gạo với các thương nhân bán gạo để làm gì?

Nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam vừa có tuyên bố mới về lúa gạo với các thương nhân bán gạo để làm gì?

3

Châu Âu đang điêu đứng vì Nga

Châu Âu đang điêu đứng vì Nga

4

Người phụ nữ Trung Quốc lên tiếng vì bị cho là nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

Người phụ nữ Trung Quốc lên tiếng vì bị cho là nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

5

Giá vàng hôm nay (22/11): Đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng hôm nay (22/11): Đồng loạt giảm mạnh