Ông Kim Ngọc Thái làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được khai mạc vào sáng 19/11 với chủ đề “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị, chung sức xây dựng tỉnh phát triển bền vững”.

Ông Kim Ngọc Thái giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: H.X

Đây là Đại hội lần đầu tiên sau khi hợp nhất 3 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre cũ. Trong nhiệm kỳ qua, toàn hệ thống đã tổ chức hơn 49.800 cuộc tuyên truyền, với hơn 1,23 triệu lượt người tham dự, góp phần lan tỏa sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến người dân.

Triển khai 121 nội dung giám sát và 201 cuộc phản biện xã hội, nhiều ý kiến, kiến nghị được các cấp chính quyền ghi nhận, tiếp thu.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được nhân dân đồng thuận, tích cực hưởng ứng, đặc biệt là phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đặc biệt, vận động Quỹ Vì người nghèo toàn tỉnh đạt trên 375 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa hơn 11.500 căn nhà Đại đoàn kết, giúp hàng chục ngàn hộ nghèo ổn định cuộc sống.

Công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại nhân dân được quan tâm, góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Đại hội đề ra các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới là 100% đảng viên, cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên (tỉnh, xã) được quán triệt, học tập, phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chương trình công tác Mặt trận.



Hằng năm có 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, có 80% khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội. Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh vận động thu đạt ít nhất 30 tỷ đồng, mỗi xã, phường vận động thu quỹ đạt ít nhất 300 triệu đồng.

Tập trung vận động các nguồn lực thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2030) duy trì mức giảm 1-1,5 điểm %/năm.

Hằng quý, 100% Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên báo cáo phản ánh kịp thời tình hình nhân dân và đề xuất giải pháp, hướng giải quyết. Cấp tỉnh và các xã, phường tổ chức phản biện xã hội 100% các dự thảo văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp yêu cầu...



Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: H.X

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Trần Văn Lâu - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhấn mạnh, MTTQ cần phát huy vai trò nòng cốt, thực hiện đại đoàn kết toàn dân, nâng cao nhận thức xã hội về tầm quan trọng của Mặt trận trong giai đoạn mới.

Cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động hướng về cơ sở, gần dân, đa dạng hóa hình thức tập hợp, khai thác tối đa nguồn lực, chăm lo người nghèo, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc trong xã hội.

MTTQ phải nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động tạo đồng thuận trong nhân dân, phát động thi đua sản xuất kinh doanh, triển khai các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, phong trào đoàn kết sáng tạo, biểu dương gương điển hình tiên tiến.

Đồng thời mở rộng công tác đối ngoại nhân dân, vận động kiều bào tham gia đầu tư, đào tạo cán bộ Mặt trận có năng lực, uy tín, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, giám sát xây dựng Đảng và chính quyền các cấp.

Theo ông Kim Ngọc Thái - Chủ tịch MTTQ tỉnh Vĩnh Long, Đại hội diễn ra trong bối cảnh tỉnh Vĩnh Long đang triển khai nhanh, vào cuộc sớm, đồng sức, đồng lòng, có nhiều giải pháp đồng bộ để nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, hướng tới mục tiêu "Xây dựng tỉnh Vĩnh Long trở thành địa phương phát triển nhanh và bền vững”, là trung tâm kinh tế biển, trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt với các địa phương và các đầu mối liên kết trong vùng đồng bằng sông Cửu Long”.

"Với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, tôi chắc rằng Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh" - ông Thái cho biết.

Trước đó, ngày 18/11, Đại hội đã tiến hành công tác nhân sự, hiệp thương cử 107 vị vào Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Long khóa I. Ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.