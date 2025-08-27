Ông Lê Huyền được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà

Sáng 27/8, tại kỳ họp, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Huyền - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Ông Lê Huyền sinh ngày 2/6/1972; dân tộc Kinh; quê quán: Phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai; trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai, Cử nhân Hành chính, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trước sáp nhập tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận, ông Lê Huyền là Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng ông Lê Huyền

Trước khi được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông từng kinh qua nhiều vị trí công tác tại tỉnh Ninh Thuận như: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trước thời điểm ông Lê Huyền được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hòa có 1 Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch. Ông Trần Quốc Nam là Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch gồm các ông: Trần Hòa Nam, Trịnh Minh Hoàng, Nguyễn Long Biên.