Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan với niềm trăn trở không thể “ngủ quên trên chiến thắng” về nông thôn mới

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới trung ương, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến tháng 1-2025, cả nước đã có 6.250/8.014 xã (78%) đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 9,8% so với cuối năm 2021 và đạt 97,5% mục tiêu giai đoạn 2021-2025); trong đó, có 2.275 xã (36,4%) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (tăng 1.172 xã so với cuối năm 2021, đạt 91% mục tiêu giai đoạn 2021-2025) và 550 xã (8,8%) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (tăng 507 xã so với cuối năm 2021, đạt 88% mục tiêu giai đoạn 2021-2025).