"Ông lớn" bất động sản được thêm 23 tháng cho dự án 100ha phê duyệt từ năm 1996

Kết quả kinh doanh gần đây của DIC

Kết thúc năm 2024, DIC ghi nhận hơn 1.300 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 300 tỷ so với năm 2023. Hoạt động xây lắp đóng góp lớn nhất với gần 650 tỷ đồng nhưng doanh thu bất động sản chỉ đạt 412 tỷ đồng, giảm mạnh hàng trăm tỷ so với năm 2023. Dù doanh thu tăng, lợi nhuận lại giảm sâu khi lãi sau thuế chỉ đạt 102 tỷ đồng, giảm 38% so với năm 2023. So với mục tiêu doanh thu 2.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 760 tỷ đồng cho 2024, DIC đã không hoàn thành. Trong năm 2023, "ông lớn" bất động sản này chỉ thực hiện được 12% kế hoạch lợi nhuận.

DIC dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 vào tháng 4 tới tại Vũng Tàu.