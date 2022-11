Thị trường chứng khoán phiên sáng nay 22/11. Nguồn: Vietstock

"Ông lớn" Novaland bất ngờ được giải cứu

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (22/11), chỉ số VN-Index và VN30-Index đã gặp áp lực điều chỉnh do áp lực chốt lời ngắn hạn với trạng thái giằng co mạnh giữa cung và cầu. Ngoại trừ một vài mã bất động sản tăng trần thì các cổ phiếu nhìn chung đều trong trạng thái giằng co.

Thời điểm 9h30 sáng, chỉ số chính có thời điểm rơi về sát mốc 950 điểm nhưng lực cầu chủ động gia nhập đã khiến VN-Index ổn định trở lại.

Tính đến 11h, VN-Index bất ngờ đảo chiều tăng 16,74 điểm (1,74%) lên 977,39 điểm, VN30-Index tăng 18,62 điểm (1,95%) đạt 975,51 điểm.

Động lực tăng xuất hiện về giữa phiên sáng nhờ nỗ lực đảo chiều của nhóm vốn hóa lớn. Tín hiệu hồi phục từ mã NVL của "ông lớn" Novaland sau nhiều ngày giảm sàn mất thanh khoản đã lan tỏa sang các mã còn lại trong nhóm vốn hóa lớn.

Cụ thể, chỉ trong vòng 20 phút, hơn 80 triệu cổ phiếu giá sàn NVL đã được mua sạch. Tính tới lúc 11h, cổ phiếu NVL đã quay đầu tăng 3,67% lên 28.000 đồng/CP. Khối lượng giao dịch lên hơn 100 triệu CP.

Nhóm cổ phiếu bất động sản phục hồi mạnh thời điểm 11h. Ảnh: Vietstock

Trong khi đó, mã PDR có tới 130 triệu cổ phiếu đang bị chất bán giá sàn. Số lượng cổ phiếu này tương đương 20% cổ phiếu của doanh nghiệp. Thời điểm gần giữa phiên, mã này cũng đang có dấu hiệu dòng tiền hấp thụ, tuy nhiên mã này vẫn chưa được "giải cứu" khi vẫn nằm sàn.

Một thông tin mới nhất phát ra từ Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt cho biết, ngày 21/11, doanh nghiệp này đã tất toán khoản vay vốn lưu động từ Mirae Asset, với giá trị 120 tỷ đồng. Đây là khoản vay được bảo đảm bằng cổ phiếu PDR.

Trước đó, vào ngày 25/10, Phát Đạt cũng đã tất toán 100 tỷ đồng một khoản vay tương tự cho Tập đoàn tài chính Hàn Quốc này.

Từ đầu tháng 11, cổ phiếu PDR chứng kiến những phiên giảm giá mạnh. Nguyên nhân được công ty giải trình là do yếu tố tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những bất ổn của nền kinh tế và cổ đông của Phát Đạt đang có vay ký quỹ tại các công ty chứng khoán bị ép bán (force sell).

Các mã chứng khoán ảnh hưởng đến chỉ số VN-Index sáng nay 22/11. Nguồn: Vietstock

Trở lại phiên giao dịch sáng nay, đến thời điểm tạm kết phiên sáng, chỉ số VN-Index lùi về mốc 961,90 điểm, chỉ tăng nhẹ 1,25 điểm (tương ứng 0,13%); HNX-Index đạt 196,31 điểm, tăng 3,9 điểm (2,03%) và UPCoM-Index đạt 68,56 điểm, tăng nhẹ 0,92 (1,36%).

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 10.721 tỷ đồng.