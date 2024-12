Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Lương Quốc Đoàn tiếp xúc cử tri huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Tham dự Hội nghị còn có đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, lãnh đạo các ban, ngành tỉnh; Hội Nông dân tỉnh An Giang, lãnh đạo huyện Chợ Mới, cùng hơn 100 cử tri các xã An Thạnh Trung, Mỹ An, Long Kiến, Hòa Bình (huyện Chợ Mới).



Đồng chí Lương Quốc Đoàn và đồng chí Trần Thị Thanh Hương tiếp xúc cử tri tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, sáng 13/12. Ảnh: Hồng Cẩm

Thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh An Giang, bà Trần Thị Thanh Hương đã báo cáo kết tóm tắt quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp; hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025; tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2024 của Việt Nam, tình hình KT - XH năm 2024 tỉnh An Giang.

Sau khi nghe Trưởng đoàn ĐBQH báo cáo, cử tri huyện Chợ Mới rất phấn khởi, vui mừng với kết quả của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV; tình hình kinh tế - xã hội của đất nước cũng như tỉnh An Giang...

Bà Trần Thị Thanh Hương đã báo cáo kết tóm tắt quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp... đến cử tri Chợ Mới, tỉnh An Giang. Ảnh: Hồng Cẩm

Bên cạnh đó, cử tri huyện Chợ Mới cũng kiến nghị một số ý kiến, như: Vấn đề giải quyết thủ tục hành chính còn quá chậm, đặc biệt là liên quan việc cấp giấy CNQSDĐ các dự án trên địa bàn các xã kéo dài gần 5 năm qua nhưng vẫn chưa được Sở Tài nguyên và Môi trường và Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp, gây khó khăn lớn cho nhà đầu tư.

Liên quan đến BHYT cử tri ý kiến, tiền đóng BHYT tăng theo lương cơ bản nhưng đi khám bệnh các bệnh viện huyện, tỉnh đều cho toa thuốc ngoài danh mục, phải ra ngoài mua thuốc, gây khó khăn tốn kém cho người dân; Quốc hội xem xét vấn đề mua BHYT học sinh gắn với gia đình. Sớm chi trả trợ cấp đối với người có công theo quy định mới...

Hiện cán bộ không chuyên trách xã, khóm, ấp, mức lương quá thấp, không đủ sống, cử tri kiến nghị Quốc hội có quy định cụ thể cho tất cả những người làm việc được hưởng lương như nhau hoặc tăng mức đãi ngộ tương xứng để đội ngũ này an tâm công tác.

Cử tri Chợ Mới ý kiến liên quan việc giải quyết thủ tục hành chính còn quá chậm. Ảnh: Hồng Cẩm

Vấn đề an ninh viễn thông, thời gian gần đây lừa đảo tăng, cử tri kiến nghị cơ quan quản lý chặt việc đăng ký số điện thoại và có kênh thông tin để người dân cung cấp số điện thoại lừa đảo, xử lý nghiêm. Vấn đề ma túy diễn biến phức tạp, gây nguy hiểm cho cộng đồng; vấn đề mua bán hàng rong, vé số trên bến phà gây mất văn hoá...

Cử tri Chợ Mới kiến nghị đầu tư, mở rộng thêm nhà máy xử lý rác; xây dựng cầu Long Xuyên - Chợ Mới, xây dựng cao tốc Vĩnh Xương - Mỹ Thuận (Tiền Giang) để các huyện Cù Lao phát triển hơn.



Liên quan các ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền xử lý của địa phương, bà Lê Trần Minh Hiếu- Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới đã ghi nhận và trả lời các ý kiến của cử tri.

Thay mặt Đoàn ĐBQH, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, ĐBQH tỉnh An Giang đã ghi nhận toàn bộ ý kiến của cử tri Chợ Mới và Đoàn ĐBQH sẽ chuyển, thúc đẩy các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời sớm nhất.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Chợ Mới, sáng 13/12. Ảnh: Hồng Cẩm

Đồng chí Lương Quốc Đoàn cũng đề nghị chính quyền địa phương sớm giải quyết các ý kiến cử tri trong thẩm quyền. Đồng thời, đối với các ý kiến về vấn đề chính sách liên quan đến Quốc hội, Đảng, Nhà nước đồng chí Lương Quốc Đoàn cũng thông tin thêm đến bà con cử tri nắm rõ.

Chiều 13/12, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang sẽ tiếp xúc cử tri huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.