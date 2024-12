Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội NDVN tiếp xúc cử tri An Giang sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Lương Quốc Đoàn tiếp xúc cử tri An Giang sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Chiều 12/12, tại xã Lê Chánh, TX Tân Châu (tỉnh An Giang), đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam, ĐBQH tỉnh An Giang và bà Trần Thị Thanh Hương, Trưởng đoàn ĐBQH, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV.