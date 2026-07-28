Ông Lương Tuấn Hùng được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Cao Bằng đã tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền. Theo đó, HĐND tỉnh đã bầu bổ sung ông Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

HĐND tỉnh Cao Bằng bầu bổ sung đối với ông Lương Tuấn Hùng. Ảnh: CH

Ông Lương Tuấn Hùng sinh năm 1978, quê tại xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng. Ông Hùng có trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn là Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hùng từng trải qua nhiều vị trí công tác như: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng (cũ); Bí thư Thành ủy Cao Bằng (cũ); Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng; Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng.

Ông Lương Tuấn Hùng (người thứ 2 từ trái sang) nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng. Ảnh: CH

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Cao Bằng đã miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Vũ Đình Quang do được điều động, phân công công tác khác. Đồng thời, phê chuẩn việc cho thôi giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh đối với các ông, bà: Lưu Công Hữu (nguyên Giám đốc Sở Tài chính), Nguyễn Ngọc Thư (nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT), Phạm Xuân Tùng (nguyên Giám đốc Sở Công Thương), Hà Ngọc Tú (nguyên Chánh Thanh tra tỉnh) do chuyển công tác khác.

HĐND tỉnh cũng bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với 4 đồng chí: Nguyễn Thế Hoàn (Giám đốc Sở Tài chính), Lê Văn Giang (Chánh Thanh tra tỉnh), Lê Văn Định (Giám đốc Sở Công Thương) và Đàm Thị Trung Thu (Giám đốc Sở GD&ĐT).

Ông Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng và thành công của Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh. Ảnh: CH

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Phan Thăng An đã chúc mừng các đồng chí vừa được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ mới. Đồng chí nhấn mạnh đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn; đồng thời tin tưởng các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, năng lực, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, cùng tập thể UBND tỉnh lãnh đạo, điều hành hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Bên cạnh công tác nhân sự, Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Cao Bằng đã xem xét, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Trong đó có việc phân bổ hơn 172,3 tỷ đồng vốn đầu tư thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, kéo dài sang năm 2026, cho 53 xã; thông qua nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng đến năm 2030; giao 2.985 biên chế cán bộ, công chức cho các cơ quan HĐND, UBND cấp tỉnh và cấp xã năm 2026; phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035; hỗ trợ 100 triệu đồng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Cao Bằng lần thứ V, nhiệm kỳ 2026-2031.