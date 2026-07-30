Chủ đề nóng

Đưa Nghị quyết 57 vào cuộc sống
ASEAN Cup 2026
Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
Vụ điểm 10 môn Toán bất thường tại Tuyên Quang
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm
Cuộc thi viết “Kể câu chuyện Việt Nam”
50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
40 năm đổi mới - những tác phẩm đánh thức cả dân tộc
Sáp nhập thôn, tổ dân phố toàn quốc
Điểm nóng
Thứ năm, ngày 30/07/2026 07:51 GMT+7

Ông Medvedev bất ngờ tuyên bố Nga không thể tồn tại nếu không giành chiến thắng ở Ukraine

+ aA -
PV (Theo RT) Thứ năm, ngày 30/07/2026 07:51 GMT+7
Cựu tổng thống Nga Medvedev cho rằng phương Tây đang sử dụng Ukraine như một "công cụ tấn công" nhằm vào Nga.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Ông Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga. Ảnh AP

Cựu Tổng thống Dmitry Medvedev cho rằng Nga chỉ có thể tự bảo vệ mình bằng cách giành chiến thắng trong cuộc xung đột ở Ukraine vì phương Tây đang tìm cách phá hủy đất nước này thông qua Kiev.

Ông Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, đã đưa ra nhận xét này hôm thứ Tư khi phát biểu trước các chính trị gia trẻ và đại diện các đảng phái trong quốc hội tại diễn đàn thanh niên "Lãnh thổ của những ý nghĩa". Ông cho biết Nga đang đối mặt với một thách thức chưa từng có, viện dẫn các lệnh trừng phạt của phương Tây và áp lực chính trị.

“Nhiệm vụ chung của chúng ta là bảo vệ đất nước", ông Medvedev nói. “Cách duy nhất để bảo vệ đất nước là giành chiến thắng trong chiến dịch quân sự đặc biệt,” ông nói thêm.

Ông Medvedev tuyên bố rằng Nga từ lâu đã phải chịu đựng những nỗ lực của phương Tây nhằm làm suy yếu chủ quyền của mình, khẳng định rằng các đối thủ của Nga coi thường “đất nước chúng ta – rộng lớn, hùng mạnh, kiêu hãnh và tự chủ, một đất nước không thể bị khuất phục”. Ông cho rằng các quốc gia phương Tây hiện đang sử dụng Ukraine như một “công cụ” để lật đổ Nga.

Mặc dù các đảng phái chính trị có thể bất đồng về các vấn đề kinh tế và xã hội trước thềm cuộc bầu cử Duma Quốc gia sắp tới, Medvedev cho rằng họ phải đoàn kết về các vấn đề ảnh hưởng đến sự sống còn của đất nước, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng Nga cuối cùng sẽ chiến thắng.

Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng việc NATO mở rộng về phía biên giới của họ là mối đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng, và viện dẫn tham vọng gia nhập khối do Mỹ dẫn đầu của Kiev là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến cuộc xung đột ở Ukraine. Các quan chức Nga từ lâu đã cáo buộc các chính phủ phương Tây tiến hành chiến tranh ủy nhiệm chống lại Nga thông qua việc hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev.

Hôm thứ Hai, Tổng thống Vladimir Putin nói với các nhà lập pháp Duma Quốc gia rằng sẽ không ai có thể thành công trong việc khuất phục người dân Nga, khẳng định “Điều này chưa từng xảy ra và sẽ không xảy ra trong tương lai”. Ông nói thêm rằng hệ thống chính trị và các thể chế nhà nước của đất nước đã sẵn sàng để đẩy lùi bất kỳ hành động thù địch nào.

Ông Putin cũng nói rằng các đối thủ của Nga đã thất bại trên chiến trường và hiện đang chuyển sang các cuộc tấn công khủng bố. Ông lập luận rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây đã không gây thiệt hại cho Nga như dự định và thay vào đó lại gây ra tổn hại lớn nhất cho các quốc gia châu Âu và các quốc gia khác đã áp đặt chúng.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Đọc thêm

Tin showbiz 24h: MC Quyền Linh nhắn gửi con gái điều hệ trọng, Quang Lê hoảng hồn vì bị mạo danh
Văn hóa - Giải trí

Tin showbiz 24h: MC Quyền Linh nhắn gửi con gái điều hệ trọng, Quang Lê hoảng hồn vì bị mạo danh

Văn hóa - Giải trí

MC Quyền Linh nhắn gửi con gái điều hệ trọng, Quang Lê hoảng hồn vì bị mạo danh… là những thông tin mới nhất của đời sống showbiz 24h qua.

Giá xăng dầu hôm nay 30/7: Lao dốc phiên thứ 3, dầu thô xuống dưới 90 USD/thùng
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 30/7: Lao dốc phiên thứ 3, dầu thô xuống dưới 90 USD/thùng

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 30/7, dầu thô thế giới tiếp tục lao dốc trong rạng sáng nay.

Sắp xếp trường học Hà Nội 2026: Có nơi giảm 14 hiệu trưởng, 8 hiệu phó, chuyên gia cho biết cần 'minh bạch phương án'
Xã hội

Sắp xếp trường học Hà Nội 2026: Có nơi giảm 14 hiệu trưởng, 8 hiệu phó, chuyên gia cho biết cần "minh bạch phương án"

Xã hội

Hàng loạt xã tại Hà Nội như Hạ Bằng, Dương Hòa, Thạch Thất đang hoàn thiện phương án sắp xếp hệ thống trường mầm non, tiểu học và THCS theo mô hình một trường nhiều cơ sở, giảm từ 50-70% đầu mối quản lý.

3 cây cảnh đổi vận, đổi sắc cho ngôi nhà, trồng trong vườn hái quả ngọt, đón niềm vui, chiêu tài, rước lộc
Gia đình

3 cây cảnh đổi vận, đổi sắc cho ngôi nhà, trồng trong vườn hái quả ngọt, đón niềm vui, chiêu tài, rước lộc

Gia đình

Trồng 3 cây cảnh nà, khu vườn sẽ không chỉ là vườn, mà là một cuốn lịch bốn mùa, là nơi chứa đựng lộc tài, bình an và những niềm vui hái lượm giản dị.

Một xã ven biển tỉnh Lâm Đồng, các tuyến đường đẹp tinh tươm thế này đây
Nhà nông

Một xã ven biển tỉnh Lâm Đồng, các tuyến đường đẹp tinh tươm thế này đây

Nhà nông

Ông Trần Ngọc Mỹ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng (địa phận huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, phong trào vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và giữ cho cây xanh tươi tốt trên các tuyến đường giao thông nông thôn, thời gian qua được Hội phát động thường xuyên, được nhiều người nhiệt tình ủng hộ…

Trung vệ người Brazil cao 1m90 của Bắc Ninh FC: Thích ăn phở, thần tượng Neymar, đề cao tính kỷ luật
Thể thao

Trung vệ người Brazil cao 1m90 của Bắc Ninh FC: Thích ăn phở, thần tượng Neymar, đề cao tính kỷ luật

Thể thao

Trung vệ người Brazil mới đầu quân cho Bắc Ninh FC là Rafael Santos de Souza vừa bật mí khá nhiều điểm thú vị về bản thân trên trang chủ của đội bóng.

Bất ngờ thấy 2 con động vật quý hiếm bò vào vườn, trong đó có con trăn gấm, người dân Khánh Hòa trình báo công an
Nhà nông

Bất ngờ thấy 2 con động vật quý hiếm bò vào vườn, trong đó có con trăn gấm, người dân Khánh Hòa trình báo công an

Nhà nông

Ngày 30/7, Công an xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa (địa phận huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận cũ) cho biết, vừa tiếp nhận 2 con động vật quý hiếm nằm trong sách Đỏ do người dân mang đến giao nộp và đang phối hợp với ngành chức năng để thả 2 con động vật quý hiếm này về môi trường tự nhiên.

Tin mưa dông Hà Nội mới nhất, Hà Nội mưa dông rải rác, miền Bắc có nơi mưa to trên 60mm
Nhà nông

Tin mưa dông Hà Nội mới nhất, Hà Nội mưa dông rải rác, miền Bắc có nơi mưa to trên 60mm

Nhà nông

Tin mưa dông Hà Nội mới nhất, sau đợt mưa lớn kéo dài, Hà Nội hôm nay (30/7) dự báo có mưa rào và dông rải rác, miền Bắc có nơi mưa to trên 60mm.

Cơ cấu Ban Chỉ huy quân sự cấp xã năm 2026 có gì mới, gồm những chức danh nào?
Bạn đọc

Cơ cấu Ban Chỉ huy quân sự cấp xã năm 2026 có gì mới, gồm những chức danh nào?

Bạn đọc

 Theo quy định mới, Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu được tổ chức thống nhất, trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản và trụ sở riêng. Đáng chú ý, Bộ Quốc phòng đang đề xuất lần đầu tiên đưa sĩ quan quân đội chính quy về đảm nhiệm các chức danh tại cấp xã.

Giá vàng hôm nay (30/7): Bất ngờ tăng 'dựng đứng'
Kinh tế

Giá vàng hôm nay (30/7): Bất ngờ tăng "dựng đứng"

Kinh tế

Giá vàng hôm nay 30/7, vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng trở lại so với trưa ngày hôm qua. Trong khi, giá vàng thế giới cũng tăng vọt, vượt mức 4.100 USD/ounce sau khi Fed giữ nguyên lãi suất.

Iran đã hủy bỏ cuộc tấn công tên lửa vào các cảng của Ukraine sau khi ông Sybiga xin lỗi
Thế giới

Iran đã hủy bỏ cuộc tấn công tên lửa vào các cảng của Ukraine sau khi ông Sybiga xin lỗi

Thế giới

Vụ bê bối quốc tế xoay quanh vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào một tàu của Iran suýt dẫn đến một cuộc đụng độ tên lửa trực tiếp giữa Tehran và Kiev.

Nghệ sĩ Ưu tú Bảo Quốc từ Mỹ trở về bất ngờ làm điều đặc biệt với Nghệ sĩ Nhân dân Minh Vương tại TP.HCM
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Bảo Quốc từ Mỹ trở về bất ngờ làm điều đặc biệt với Nghệ sĩ Nhân dân Minh Vương tại TP.HCM

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Bảo Quốc từ Mỹ về nước, bất ngờ hội ngộ Nghệ sĩ Nhân dân Minh Vương tại TP.HCM, cùng nhau trải qua những giây phút vui vẻ.

Bài dự thi Kể câu chuyện Việt Nam: Nửa thế kỷ phá vây và khát vọng 'quẫy đuôi rồng' của một Việt Nam tự cường
Thời sự

Bài dự thi Kể câu chuyện Việt Nam: Nửa thế kỷ phá vây và khát vọng "quẫy đuôi rồng" của một Việt Nam tự cường

Thời sự

Hôm nay, Việt Nam đang tự tin "quẫy đuôi rồng", hiên ngang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với tư thế độc lập, tự cường. Di sản cha ông để lại luôn là ngọn đuốc rực cháy, soi đường cho một hành trình nhân văn và thịnh vượng vững bền của cả một dân tộc luôn mang khát khao cháy bỏng, tự tin nhìn thẳng về phía trước để bứt phá cất cánh. Đó chính là Câu chuyện Việt Nam mà tôi muốn gửi tới tất cả chúng ta.

Lạng Sơn: Trồng thử 50 cây nho hạ đen, không ngờ mở ra mô hình sinh thái “hái ra tiền”
Media

Lạng Sơn: Trồng thử 50 cây nho hạ đen, không ngờ mở ra mô hình sinh thái “hái ra tiền”

Media

Chỉ từ 50 cây nho hạ đen trồng thử nghiệm bằng nguồn vốn vay ưu đãi, anh Hoàng Văn Thơm ở xã Hữu Lũng, Lạng Sơn đã từng bước gây dựng mô hình nông nghiệp sinh thái rộng 8 sào. Vườn nho không chỉ mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi vụ mà còn trở thành điểm check-in, trải nghiệm hút hàng trăm du khách mỗi ngày, mở thêm hướng làm giàu bền vững trên chính mảnh đất quê hương.

Bàn tay sưng vù, đỏ rực, nổi mụn nước sau khi tự nhuộm tóc tại nhà
Xã hội

Bàn tay sưng vù, đỏ rực, nổi mụn nước sau khi tự nhuộm tóc tại nhà

Xã hội

Bệnh nhân xuất hiện tình trạng hai bàn tay sưng nề, đỏ da, ngứa rát và nổi mụn nước sau khi tự nhuộm tóc tại nhà.

Hàng nghìn tỷ đồng bất động sản thế chấp được ngân hàng đưa lên sàn đấu giá
Nhà đất

Hàng nghìn tỷ đồng bất động sản thế chấp được ngân hàng đưa lên sàn đấu giá

Nhà đất

Danh mục bất động sản phát mại tại nhiều ngân hàng ngày càng dày lên, từ nhà phố, đất ở đến tài sản doanh nghiệp, cho thấy hoạt động xử lý nợ xấu đang được đẩy mạnh.

Giá nhà leo thang, Hà Nội tăng tốc phát triển hơn 4.300 căn hộ cho thuê
Nhà đất

Giá nhà leo thang, Hà Nội tăng tốc phát triển hơn 4.300 căn hộ cho thuê

Nhà đất

Giữa bối cảnh giá căn hộ liên tục lập mặt bằng cao, Hà Nội lên kế hoạch triển khai 3 dự án nhà ở cho thuê với hơn 4.300 căn hộ, hướng tới người lao động và nhóm thu nhập thấp.

Thượng tá Hoa Việt Thắng làm Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội
Thời sự

Thượng tá Hoa Việt Thắng làm Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội

Thời sự

Thượng tá Hoa Việt Thắng, Phó Trưởng phòng An ninh điều tra được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội.

Đây là loại nấm ngon, giàu protein, một kỹ sư ở Huế trồng thành công theo kiểu này thu đều 30-40 triệu/tháng
Nhà nông

Đây là loại nấm ngon, giàu protein, một kỹ sư ở Huế trồng thành công theo kiểu này thu đều 30-40 triệu/tháng

Nhà nông

Áp dụng công nghệ sinh học và tận dụng mùn cưa keo tràm, kỹ sư 9X Đinh Văn Hào ở TP Huế đã thành công với mô hình trồng nấm bào ngư xám-loại nấm ngon ngọt, giàu protein, thu đều 30-40 triệu đồng/tháng.

Nguyên nhân Mazda CX-5 tăng ưu đãi giảm giá không “phanh”, rẻ như Hyundai Creta
Khoa học Công nghệ

Nguyên nhân Mazda CX-5 tăng ưu đãi giảm giá không “phanh”, rẻ như Hyundai Creta

Khoa học Công nghệ

Mazda CX-5 được thương hiệu Nhật tăng ưu đãi với lựa chọn trả góp hoặc trừ thẳng tiền mặt 69 triệu đồng giúp giá xe rẻ hơn Hyundai Creta.

HAGL đón 2 ngôi sao từ CLB CAHN?
Thể thao

HAGL đón 2 ngôi sao từ CLB CAHN?

Thể thao

Do không thể cạnh tranh được suất đá chính trong màu áo CLB CAHN nên tiền vệ Brandon Ly và trung vệ Phạm Lý Đức có thể gia nhập HAGL theo dạng cho mượn ở mùa giải 2026/2027.

Tuyên bố của ông Putin về át chủ bài của Nga gây xôn xao ở Mỹ
Thế giới

Tuyên bố của ông Putin về át chủ bài của Nga gây xôn xao ở Mỹ

Thế giới

Theo tạp chí Military Watch của Mỹ, thông báo của Tổng thống Vladimir Putin về việc cải tiến tên lửa siêu thanh Zircon đã gửi một tín hiệu tới các đối thủ tiềm năng của Nga.

Võ sư Đoàn Bảo Châu bị xét xử vắng mặt, đối diện bao nhiêu năm tù?
Pháp luật

Võ sư Đoàn Bảo Châu bị xét xử vắng mặt, đối diện bao nhiêu năm tù?

Pháp luật

Viện kiểm sát cho rằng bị cáo Đoàn Bảo Châu không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đang phạm tội theo điểm b, khoản 1, Điều 117 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 5 đến 12 năm tù.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Tạm giữ hình sự cha dượng đánh con riêng 3 tuổi của vợ; cháy nhà, 4 người nhập viện
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Tạm giữ hình sự cha dượng đánh con riêng 3 tuổi của vợ; cháy nhà, 4 người nhập viện

Pháp luật

Tạm giữ hình sự cha dượng đánh con riêng 3 tuổi của vợ; cháy nhà, 4 người nhập viện; bắt giam nam thanh niên nhiều lần quan hệ tình dục với một bé gái... là những tin nóng 24 giờ qua.

Từng chỉ là bãi bồi ven sông, nay nơi này ở Hải Phòng đông khách nhờ một vườn nho đặc biệt
Nhà nông

Từng chỉ là bãi bồi ven sông, nay nơi này ở Hải Phòng đông khách nhờ một vườn nho đặc biệt

Nhà nông

Giữa vùng bãi bồi ven sông Luộc, thuộc xã Vĩnh Thuận, TP Hải Phòng, một vườn nho với 2.000 gốc nho mẫu đơn Hàn Quốc đang sai trĩu quả. Vườn được chăm sóc theo mô hình canh tác sạch, thân thiện với môi trường. Chủ trang trại đang từng bước biến lợi thế nông nghiệp thành sản phẩm du lịch trải nghiệm mới.

Con số may mắn hôm nay 30/7: Sửu tài lộc dồi dào, Ngọ chăm chỉ nhận thưởng, Dần nhiều việc trắc trở
Gia đình

Con số may mắn hôm nay 30/7: Sửu tài lộc dồi dào, Ngọ chăm chỉ nhận thưởng, Dần nhiều việc trắc trở

Gia đình

Theo con số may mắn hôm nay 30/7, con giáp tuổi Sửu tinh thần vui vẻ, nhẹ nhõm, làm gì cũng suôn sẻ, được cấp trên quý, có cơ hội thăng tiến.

Sáp nhập thôn mới nhất, xã Vĩnh An, tỉnh An Giang (địa phận huyện Châu Thành cũ) trao quyết định công tác cán bộ
Nhà nông

Sáp nhập thôn mới nhất, xã Vĩnh An, tỉnh An Giang (địa phận huyện Châu Thành cũ) trao quyết định công tác cán bộ

Nhà nông

Thành lập mới, sắp xếp, tổ chức lại các ấp dân cư trên địa bàn thành công, Đảng ủy xã Vĩnh An, tỉnh An Giang (địa phận huyện Châu Thành cũ) tổ chức trao quyết định công tác cán bộ, trong đó có cán bộ không chuyên trách ở các ấp.

Mới lạ mô hình cán bộ dân cử cùng uống trà nghe dân nói ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên (địa phận tỉnh Thái Bình cũ)
Nhà nông

Mới lạ mô hình cán bộ dân cử cùng uống trà nghe dân nói ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên (địa phận tỉnh Thái Bình cũ)

Nhà nông

Sáng ngày 13/7 vừa qua, Tổ đại biểu HĐND số 2, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ) đã tổ chức mô hình “Đại biểu HĐND – Uống trà nghe dân nói” tại Giáo xứ Nguyệt Lãng, thôn Hồng Phong.

Sáp nhập thôn mới nhất ở Ninh Bình, xã Nam Ninh giảm từ 41 trưởng thôn xuống còn 19 (địa phận tỉnh Nam Định cũ)
Nhà nông

Sáp nhập thôn mới nhất ở Ninh Bình, xã Nam Ninh giảm từ 41 trưởng thôn xuống còn 19 (địa phận tỉnh Nam Định cũ)

Nhà nông

Sau khi sắp xếp, sáp nhập thôn thành công, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình (địa phận huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cũ) giảm từ 41 thôn xuống còn 19 thôn (tương đương giảm từ 41 trưởng thôn trước đây xuống còn 19 trưởng thôn hiện nay và sau này).

Danh sách mới nhất các xã có thể phải sáp nhập xã phường tiếp ở Tây Ninh (gồm địa phận Long An cũ) do thiếu diện tích
Nhà nông

Danh sách mới nhất các xã có thể phải sáp nhập xã phường tiếp ở Tây Ninh (gồm địa phận Long An cũ) do thiếu diện tích

Nhà nông

Sáp nhập xã phường 2025 thành công ở tỉnh Tây Ninh (gồm địa phận tỉnh Long An cũ), đối chiếu với quy định tại Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 ngày 24/12/2025 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thì tỉnh Tây Ninh có ít nhất 4 xã chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích (còn thiếu diện tích tối thiểu), có thể phải tiếp tục sáp nhập xã phường trong thời gian tới.

Tin đọc nhiều

1

Viếng “Chú bé Lượm” trong tác phẩm của nhà thơ Tố Hữu giữa vùng nắng gió Khánh Hòa

Viếng “Chú bé Lượm” trong tác phẩm của nhà thơ Tố Hữu giữa vùng nắng gió Khánh Hòa

2

Thua lỗ tiền ảo, bác sĩ trẻ ở Huế trộm trang sức trị giá hơn 5 tỷ đồng
13

Thua lỗ tiền ảo, bác sĩ trẻ ở Huế trộm trang sức trị giá hơn 5 tỷ đồng

3

Giá vàng hôm nay mới nhất (29/7) tiếp đà giảm mạnh: Cửa hàng "thừa vàng" bán ra do khách mua "mất hút"

Giá vàng hôm nay mới nhất (29/7) tiếp đà giảm mạnh: Cửa hàng 'thừa vàng' bán ra do khách mua 'mất hút'

4

Người Khiết Đan từng khiến nhà Tống khiếp sợ, nay là dân tộc nào?

Người Khiết Đan từng khiến nhà Tống khiếp sợ, nay là dân tộc nào?

5

Danh sách các xã, phường có thể phải sáp nhập tiếp tục ở Cần Thơ do chưa đạt tiêu chuẩn gì?

Danh sách các xã, phường có thể phải sáp nhập tiếp tục ở Cần Thơ do chưa đạt tiêu chuẩn gì?