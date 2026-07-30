Ông Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga. Ảnh AP

Cựu Tổng thống Dmitry Medvedev cho rằng Nga chỉ có thể tự bảo vệ mình bằng cách giành chiến thắng trong cuộc xung đột ở Ukraine vì phương Tây đang tìm cách phá hủy đất nước này thông qua Kiev.

Ông Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, đã đưa ra nhận xét này hôm thứ Tư khi phát biểu trước các chính trị gia trẻ và đại diện các đảng phái trong quốc hội tại diễn đàn thanh niên "Lãnh thổ của những ý nghĩa". Ông cho biết Nga đang đối mặt với một thách thức chưa từng có, viện dẫn các lệnh trừng phạt của phương Tây và áp lực chính trị.

“Nhiệm vụ chung của chúng ta là bảo vệ đất nước", ông Medvedev nói. “Cách duy nhất để bảo vệ đất nước là giành chiến thắng trong chiến dịch quân sự đặc biệt,” ông nói thêm.

Ông Medvedev tuyên bố rằng Nga từ lâu đã phải chịu đựng những nỗ lực của phương Tây nhằm làm suy yếu chủ quyền của mình, khẳng định rằng các đối thủ của Nga coi thường “đất nước chúng ta – rộng lớn, hùng mạnh, kiêu hãnh và tự chủ, một đất nước không thể bị khuất phục”. Ông cho rằng các quốc gia phương Tây hiện đang sử dụng Ukraine như một “công cụ” để lật đổ Nga.

Mặc dù các đảng phái chính trị có thể bất đồng về các vấn đề kinh tế và xã hội trước thềm cuộc bầu cử Duma Quốc gia sắp tới, Medvedev cho rằng họ phải đoàn kết về các vấn đề ảnh hưởng đến sự sống còn của đất nước, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng Nga cuối cùng sẽ chiến thắng.

Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng việc NATO mở rộng về phía biên giới của họ là mối đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng, và viện dẫn tham vọng gia nhập khối do Mỹ dẫn đầu của Kiev là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến cuộc xung đột ở Ukraine. Các quan chức Nga từ lâu đã cáo buộc các chính phủ phương Tây tiến hành chiến tranh ủy nhiệm chống lại Nga thông qua việc hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev.

Hôm thứ Hai, Tổng thống Vladimir Putin nói với các nhà lập pháp Duma Quốc gia rằng sẽ không ai có thể thành công trong việc khuất phục người dân Nga, khẳng định “Điều này chưa từng xảy ra và sẽ không xảy ra trong tương lai”. Ông nói thêm rằng hệ thống chính trị và các thể chế nhà nước của đất nước đã sẵn sàng để đẩy lùi bất kỳ hành động thù địch nào.

Ông Putin cũng nói rằng các đối thủ của Nga đã thất bại trên chiến trường và hiện đang chuyển sang các cuộc tấn công khủng bố. Ông lập luận rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây đã không gây thiệt hại cho Nga như dự định và thay vào đó lại gây ra tổn hại lớn nhất cho các quốc gia châu Âu và các quốc gia khác đã áp đặt chúng.