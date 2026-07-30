Ông Nguyễn Khắc Toàn được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP Đà Nẵng

Chiều 30/7, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đoàn Duy Tân công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định ông Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang cho biết, việc kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố không chỉ nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy, mà còn tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan tham mưu chiến lược của Thành ủy trong giai đoạn thành phố đang bước vào thời kỳ phát triển mới với yêu cầu rất cao về năng lực lãnh đạo, năng lực quản trị và chất lượng tổ chức thực hiện.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang cho rằng, ông Nguyễn Khắc Toàn là cán bộ được Bộ Chính trị tin tưởng điều động, phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng; có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm thực tiễn và đã trải qua nhiều cương vị công tác quan trọng.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Khắc Toàn. Ảnh: B.X

Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng, ông Toàn sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng Đảng bộ đoàn kết, thống nhất; tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng lãnh đạo, năng lực tham mưu và hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng trực thuộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố giữ vững đoàn kết, thống nhất; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; chăm lo xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Đồng thời, nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu chiến lược; chuyển mạnh từ tham mưu xử lý công việc sang tham mưu hoạch định, dự báo và kiến tạo phát triển; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động các cơ quan Đảng.

Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố chủ động nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện về tổ chức, cán bộ và phương thức hoạt động để sẵn sàng triển khai các chủ trương mới của Trung ương.

Trong đó nhấn mạnh, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Quy định số 208-QĐ/TW ngày 26/7/2026 về thi hành Điều lệ Đảng đã xác định nhiều định hướng mới về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy cần theo dõi sát các văn bản hướng dẫn, chủ động xây dựng phương án thực hiện, bảo đảm khi có quyết định chính thức sẽ triển khai đồng bộ, thông suốt.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy đã tin tưởng giao nhiệm vụ; đồng thời nhấn mạnh đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn đối với cá nhân trong bối cảnh thành phố đang triển khai nhiều nhiệm vụ, đề án, chương trình trọng tâm, chiến lược và cấp thiết.

Trên cương vị được phân công, ông Nguyễn Khắc Toàn cho biết sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Đồng thời kế thừa và phát huy những kết quả, truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, cũng như năng lực tham mưu của các cơ quan Đảng thành phố.