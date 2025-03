Ông nội kể giây phút đối mặt với kẻ cầm dao vào nhà uy hiếp, khống chế cháu bé trên nóc nhà ở Bắc Ninh

Sáng 27/3, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ Phan Văn Tuấn (42 tuổi) quê ở xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, giải cứu an toàn bé Tr. (9 tuổi) ở phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh bị đối tượng Tuấn bắt giữ làm con tin gần 5 giờ đồng hồ.

Người nhà đưa tiền, mong đối tượng thả bé Tr. ra nhưng không thành

Trao đổi với phóng viên Dân Việt chiều 27/3, ông Trần Đức Đoan ở phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh - ông nội của Tr. cho biết, đối tượng Tuấn đỗ xe trước cửa nhà, rồi cầm hai con dao đi vào trong nhà ông khi ông cùng con dâu và nhân công đang làm bánh mì để bán trong buổi sáng.

CLP: Ông Trần Đức Đoan - ông nội cháu Tr. ở phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh kể về giây phút đối mặt với kẻ cầm dao vào nhà, uy hiếp cháu nội và thời điểm công an giải cứu cháu nội thành công.

Đối mặt với đối tượng cầm dao đi vào trong nhà ngồi, ông nhẹ nhàng hỏi han về về công ăn việc làm thì đối tượng Tuấn cho biết: "Cháu chẳng có công ăn việc làm gì". Nghe vậy, ông khuyên nhủ: "Đêm hôm mày cứ đi thế này cho vất vả, về nhà với vợ, với con có phải đoàng hoàng không thì nó cũng chẳng bảo gì cả".

Khi ông bảo đối tượng Tuấn ngồi ra phía cho thoáng để ông nướng bánh mì và có chỗ đưa bánh ra, ngồi đó sẽ bị bỏng thì đối tượng đi ra ngoài một lúc rồi lại vào. Một lúc sau, đối tượng Tuấn lân la vào trong nhà, bảo thế nào cũng không chịu ra. Vợ ông Đoan nói điện cho công an vào thì Tuấn bất ngờ chốt cửa kính lại, ngăn không cho ông và mọi người vào nhà.

Hơn 4h sáng 27/3, đối tượng Phan Văn Tuấn (42 tuổi) quê ở xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng đã chốt cửa kính, rồi đi lên tầng 2, khống chế bé Tr. tại ban công tầng 2, rồi đưa cháu sang nóc nhà bên cạnh. Ảnh chụp màn hình

Khi vào nhà, đối tượng bật đèn ở các phòng của tầng 1 ngôi nhà nhưng không thấy có ai, nên đi lên tầng 2. Thấy đối tượng cầm dao manh động đi lên tầng 2, chị Nguyễn Thị Oanh (40 tuổi) - bác ruột của cháu Tr. hốt hoảng gọi điện cho chồng, con dậy thoát ra ngoài an toàn.

Khi ông Đoan và con trai leo qua mái tôn lên tầng 2 định tiếp cận đối tượng thì thấy Tuấn đã kề dao, khống chế bé Tr. đưa lên cố thủ tại ban công tầng 2, rồi đưa cháu sang nóc nhà bên cạnh. Thấy tình huống nguy hiểm, hai người đành đi xuống và báo tin cho công an đến, lên phương án giải cứu cháu bé.

Kể với hàng xóm về vụ việc buổi sáng, bà Đặng Thị Hường - bà nội cháu Tr. cho biết, khi biết đối tượng đã khống chế cháu gái, bà đã lục tìm số tiền dành dụm để dưới gối đưa cho con dâu tìm cách tiếp cận, thuyết phục đối tượng Tuấn cầm tiền và thả cháu Tr. ra. Tuy nhiên, đối tượng Tuấn đã không đồng ý.

Căng thẳng giải cứu cháu bé khỏi kẻ "ngáo đá"

Ngay sau khi nhận được tin báo, trực tiếp Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an phường Phượng Mao và Công an các phường lân cận triển khai kế hoạch giải cứu cháu bé và bắt giữ đối tượng.

Với phương châm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho cháu bé, lực lượng công an đã phối hợp với chính quyền, đoàn thể kiên trì vận động, thuyết phục đối tượng; đồng thời huy động cán bộ chiến sỹ chia làm nhiều mũi để khống chế, vây bắt đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng công an gặp nhiều khó khăn do đối tượng đưa ra nhiều yêu sách, manh động luôn kề dao vào cổ uy hiếp cháu bé.

Hàng xóm láng giềng và cơ quan chức năng phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ đến thăm hỏi, động viên cháu Tr và gia đình. Ảnh: K. Lực

Thượng tá Phạm Văn Ngư - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh chia sẻ, đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gây án nghiện ma túy, dẫn tới "ngáo đá", phê ma túy; nạn nhân là trẻ nhỏ. "Trên tay đối tượng cầm hai con dao dạng thái thịt, khống chế cháu bé trên tầng 2 đòi yêu sách cung cấp xe máy và tiền nhằm mục đích bỏ trốn" - ông Ngư nói.

Sau 4 tiếng 30 phút đàm thoại, trao đổi, lực lượng công an đã mưu mẹo, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ bằng việc cung cấp xe máy, cung cấp tiền cho đối tượng để đối tượng dịch chuyển từ trên tầng 2 đi xuống. Trong quá trình dịch chuyển, Tuấn luôn luôn kề dao vào cổ cháu bé nhằm mục đích đưa cháu bé lên trên xe để tẩu thoát.

Lực lượng cảnh sát đã mưu trí, tiếp tục đàm thoại để phân tán tư tưởng đối tượng, khi tiếp cận đến xe thì đối tượng đã có dịch chuyển con dao ra khỏi cổ cháu bé. Lợi dụng sơ hở này, lực lượng công an ập vào bắt giữ, đã giải thoát cháu bé thành công, đảm bảo tuyệt đối tính mạng, an toàn cho cháu và bắt giữ đối tượng, thu giữ bằng chứng.

"Đến khi công an bắt được rồi, tôi mới ra với cháu. Nó chạy ra ôm lấy bố, tôi kéo cháu vào thôi đưa con vào, lúc đó tôi mới bật ra khóc được. Tôi không khóc nổi lúc đêm, tôi rất là phải kìm nén suốt từ đêm đến sáng" - ông Đoan nói về giây phút cháu nội được lực lượng chức năng giải cứu an toàn.

Chị Phạm Trà My, mẹ cháu Tr cho biết, chị biết tin con gái bị đối tượng Tuấn dùng dao khống chế trên nóc nhà khi mọi người đăng trên facebook. "Lúc đó tôi òa khóc luôn, không dám xem nhiều" - chị My nói và cho biết thời điểm đó chị đang ở Ninh Bình. Ngay sau đó, người mẹ di chuyển về Bắc Ninh. Suốt quãng đường hơn 100km trên xe, nước mắt chị không ngừng rơi.

Khi tới nơi, chị My như được giải thoát khi thấy con gái mình đã được giải cứu bình an. Từ lúc về, chị luôn ngồi cạnh để an ủi, động viên con gái. Trong buổi chiều, nhiều hàng xóm láng giềng, rồi các cơ quan chức năng ở phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ đã đến chơi, thăm cháu Tr. và gửi lời động viên tinh thần tới gia đình.