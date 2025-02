Ông Phan Thanh Hùng: "Tôi khá bất ngờ về tấm thẻ đỏ của HLV Lê Đức Tuấn"

SHB Đà Nẵng hòa tiếc nuối

Trận hòa 1-1 giữa hai đội khiến Thể Công Viettel bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với nhóm dẫn đầu trong cuộc đua vô địch. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng tiếp tục chuỗi trận khởi sắc dưới thời HLV Lê Đức Tuấn, qua đó duy trì sự tự tin cho chặng đường sắp tới.

Trả lời họp báo sau trận đấu, ông Phan Thanh Hùng - Giám đốc kỹ thuật CLB SHB Đà Nẵng cho biết, trong giai đoạn vừa qua CLB đã có nhiều thay đổi, đội bóng đã trình diễn lối chơi với tinh thần tốt hơn. "Ở trận đấu này, chúng tôi đã chơi tốt đến phút 90+5, nhưng vì một tình huống mất tập trung dẫn đến bị gỡ hòa đáng tiếc", ông Hùng chia sẻ.

Ông Phan Thanh Hùng - Giám đốc kỹ thuật CLB SHB Đà Nẵng trả lời họp báo sau trận đấu. Ảnh: Viết Niệm

Khi được hỏi về tình huống dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp của HLV trưởng Lê Đức Tuấn, ông Hùng cho hay: "Tôi khá bất ngờ khi tình huống đó trọng tài lại rút thẻ đỏ với HLV Lê Đức Tuấn. Tôi là người đứng cạnh đó và anh ấy không hề có va chạm hay những lời nói xúc phạm đến trọng tài. Trường hợp này, theo tôi nếu có lỗi thì cũng chỉ là thẻ vàng vì lỗi phản ứng của HLV Lê Đức Tuấn".

Nói về màn thể hiện của các tân binh, ông Phan Thanh Hùng cho biết: "Các cầu thủ mới hòa nhập khá nhanh và thi đấu khá tốt. Họ đều phù hợp và thích nghi với lối chơi của đội bóng, đấy cũng là tín hiệu vui với CLB".

Về phía HLV Nguyễn Đức Thắng của CLB Thể Công Viettel, ông cho biết các cầu thủ đã thi đấu một cách nổ lực, dù bị dẫn trước nhưng đã tận dụng được cơ hội vào những phút cuối, qua đó mang về 1 điểm quý giá.

Ông Nguyễn Đức Thắng - HLV trưởng CLB Thể Công Viettel trả lời họp báo sau trận đấu. Ảnh: Viết Niệm

"Đà Nẵng đang cho thấy rằng họ có sự thay đổi rất lớn và chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp cận với khung thành. Việc chúng tôi bị dẫn trước và nhiều cơ hội bị từ chối cũng là sự đáng tiếc. Có những thời điểm trận đấu diễn ra rất nóng, tuy nhiên một bàn thắng cuối trận cũng là đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực của chúng tôi", HLV Nguyễn Đức Thắng nhận định.

Trả lời về việc để chia điểm trên sân Tam Kỳ có phải do CLB Thể Công Viettel chơi dưới sức, ông Nguyễn Đức Thắng cho hay: "Chúng tôi đã tạo ra thế trận cũng như kiểm soát bóng tốt. Tuy nhiên, Đà Nẵng chủ động chơi phòng ngự, chờ những cơ hội phản công và may mắn có bàn thắng dẫn trước. Còn về phía Thể Công Viettel, không thể nói chúng tôi đá dưới sức được, chỉ là chúng tôi không có may mắn để có được nhiều bàn thắng hơn".

"Mặc dù phải đi làm khách, phải di chuyển chặng đường dài và thời tiết không thuận lợi, nhưng đó không phải là lý do để chúng tôi gặp khó khăn. Đối với chúng tôi, sân nhà hay sân khách đều như nhau, đội bóng nào cũng như nhau", ông Thắng cho biết thêm.