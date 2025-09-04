Tổng thống Nga Putin. Ảnh RIA

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 3/9, ông Putin cho biết: “Tôi nghĩ rằng (lời phát biểu của Merz) là một nỗ lực không thành công nhằm giải thoát bản thân ông, có thể không phải cá nhân ông, mà là đất nước ông và phương Tây… khỏi trách nhiệm về thảm kịch đang diễn ra ở Ukraine".

Ông Merz nói với đài truyền hình Sat.1 rằng ông Putin "có lẽ là tội phạm chiến tranh nghiêm trọng nhất thời đại chúng ta", bày tỏ sự hoài nghi về sự sẵn sàng của Moscow trong việc đồng ý ngừng bắn ở Ukraine.

“Chúng ta chỉ cần làm rõ cách xử lý tội phạm chiến tranh. Không có chỗ cho sự khoan hồng”, Thủ tướng Đức nhấn mạnh.

Ông Merz kêu gọi phương Tây đảm bảo "sự kiệt quệ về kinh tế" của Nga, lập luận rằng bằng cách áp đặt thuế quan đối với các quốc gia giao dịch với Moscow, những người ủng hộ Kiev có thể khiến Điện Kremlin sẵn sàng thỏa hiệp hơn.

Bình luận về phát biểu của ông Merz, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với TASS rằng, "ông Merz đã đưa ra những tuyên bố rất tệ liên quan đến Tổng thống Nga Vladimir Putin." Theo ông Peskov, Moscow sẽ không còn xem xét ý kiến ​​hoặc đề xuất của Berlin nữa.

Moscow từ lâu đã lên án việc phương Tây viện trợ quân sự cho Kiev, và coi xung đột Ukraine là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm của NATO. Nga cũng chỉ trích cái mà họ gọi là sự quân sự hóa ngày càng gia tăng và những lời lẽ hiếu chiến của EU, cáo buộc các nhà lãnh đạo phương Tây gieo rắc nỗi sợ hãi để biện minh cho việc chi tiêu mạnh tay cho việc chuẩn bị chiến tranh hiện nay.

Nga đặc biệt cảnh báo về những động thái gần đây của Đức nhằm tăng cường lực lượng vũ trang, bác bỏ những lời tường thuật của Berlin về "mối đe dọa từ Nga" là sai sự thật.