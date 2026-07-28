Ông Putin đích thân yêu cầu Armenia chọn giữa EU và EAS

Tổng thống Putin và Thủ tướng Pashinyan trong một cuộc gặp trước đây tại Moscow. Ảnh: Strana.

Hôm 27/7, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin kể từ cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng Sáu.

Theo thông cáo báo chí của chính phủ Armenia, ông Pashinyan đã kêu gọi Moscow hành động chống lại các hạn chế nhập khẩu sản phẩm của Armenia từ Nga. Yerevan cho rằng các biện pháp này trái với các thỏa thuận song phương và các quy tắc của Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU).

Đáp lại, Điện Kremlin tuyên bố rằng Tổng thống Putin tái khẳng định cam kết của mình đối với Tuyên bố chung được các nhà lãnh đạo Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Nga thông qua tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh Kinh tế Á Âu ở Astana ngày 29/5 liên quan đến nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu của Cộng hòa Armenia.

Đặc biệt tuyên bố nhấn mạnh "sự cần thiết phải tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc ở Armenia càng sớm càng tốt về việc gia nhập Liên minh châu Âu hay tiếp tục là thành viên của Liên minh Kinh tế Á Âu".

Theo thông báo từ bộ phận báo chí của Nội các Armenia, ông Pashinyan đã nói với ông Putin rằng một cuộc trưng cầu dân ý có thể diễn ra, nhưng chỉ sau khi nước này chính thức nộp đơn xin gia nhập EU.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói về những hậu quả của việc Armenia gia nhập Liên minh châu Âu và đề cập Ukraine.

"Chúng ta đang hoàn toàn bàn về các vấn đề kinh tế ở đây. Cuộc khủng hoảng ở Ukraine bắt đầu từ điều này" - tổng thống Nga nói, khi bình luận về khả năng Armenia xích lại gần hơn với Liên minh châu Âu.

Theo Putin, ông đã cảnh báo giới lãnh đạo Armenia về những tổn thất kinh tế có thể xảy ra nếu nước này tiếp tục hội nhập sâu hơn vào châu Âu.

Điện Kremlin, cuộc điện đàm nói trên được thực hiện theo yêu cầu của phía Armenia.

Armenia chưa nộp đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu lên Brussels. Quốc hội nước này đã thông qua một đạo luật khởi động quá trình gia nhập vào ngày 26/3/2025, có hiệu lực vào tháng sau đó, và Chính phủ Armenia cho biết văn bản này không phải là một đơn xin gia nhập chính thức.

Trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước leo thang, cơ quan giám sát nông nghiệp Nga Rosselkhoznadzor đã hạn chế ngày càng nhiều mặt hàng của Armenia kể từ mùa xuân, bắt đầu từ nước khoáng Jermuk và mở rộng sang rượu, hoa cắt cành, trái cây và rau quả. Từ ngày 12/6, cơ quan này đã cấm gần như tất cả các sản phẩm thực vật của Armenia và việc vận chuyển chúng đến các quốc gia khác thuộc Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU).

Moscow đã viện dẫn các vi phạm về kiểm dịch thực vật và việc liên tục phát hiện sâu bệnh. Các quan chức ở Yerevan và Brussels mô tả các biện pháp này là do động cơ chính trị.