Ông Trần Hồng Quân và hệ sinh thái nhiều tầng phía sau những thỏi nhôm đầu tiên của Việt Nam

Những thỏi nhôm đầu tiên độ tinh khiết 99,71% chính thức ra lò

Ngày 26/7, tại Nhà máy Điện phân Nhôm Đắk Nông (Khu công nghiệp Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng), Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân chính thức công bố những thỏi nhôm thương phẩm đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam.

Dự án được khởi động từ năm 2015 và mất hơn 11 năm để hoàn thiện. Trong quá trình triển khai, dự án gặp nhiều trở ngại do điều kiện thời tiết tại khu vực Tây Nguyên, tác động của đại dịch Covid-19 cùng những vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách.

Đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp đã hoàn tất lắp đặt thiết bị và đưa Phân kỳ 1 của nhà máy vào vận hành với công suất 150.000 tấn mỗi năm.



Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với tổng thầu NFC để triển khai Phân kỳ 2, nâng công suất thêm 300.000 tấn mỗi năm.

Dự kiến đến quý I/2027, toàn bộ dự án sẽ đạt công suất thiết kế 450.000 tấn nhôm/năm, đồng thời bảo đảm vận hành ổn định, an toàn và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Một trong những điểm đáng chú ý của dự án là việc ứng dụng công nghệ điện phân nhôm sử dụng dòng điện 500kA - công nghệ hiện đại đang được áp dụng tại nhiều nhà máy sản xuất nhôm trên thế giới.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, lô nhôm thỏi đầu tiên đạt độ tinh khiết 99,71%, đáp ứng yêu cầu nguyên liệu cho nhiều lĩnh vực công nghiệp chế tạo.

Hệ sinh thái doanh nghiệp xoay quanh ông Trần Hồng Quân có gì thú vị?

Nhìn vào quá trình thay đổi cơ cấu cổ đông của Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân có thể thấy, doanh nghiệp này nằm trong mạng lưới các pháp nhân có mối liên hệ chặt chẽ về sở hữu và quản trị với ông Trần Hồng Quân.

Các cổ đông chủ yếu xuyên suốt nhiều năm gồm: Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân, Công ty TNHH Dầu khí Trần Hồng Quân, Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings, cùng hai cá nhân là ông Trần Hồng Quân và bà Nguyễn Thị Bích Thảo.

Cụ thể, Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân được thành lập tháng 4/2013, có trụ sở tại Khu công nghiệp Nhân Cơ, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.

Ngành nghề chính là sản xuất kim loại màu và kim loại quý. Doanh nghiệp do ông Trần Hồng Quân (SN 1975) làm đại diện pháp luật kiêm Giám đốc.

Dân Việt tổng hợp.

Doanh nghiệp nhiều lần tăng vốn điều lệ. Tháng 1/2018, vốn điều lệ tăng từ 500 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng. Cổ đông góp vốn gồm: Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân nắm 95%, bà Nguyễn Thị Bích Thảo nắm 2% và ông Trần Hồng Quân nắm 3%.

Đến tháng 12/2018, doanh nghiệp tiếp tục tăng vốn lên 750 tỷ đồng, cơ cấu sở hữu không thay đổi.

Tháng 12/2019, vốn điều lệ tăng lên 850 tỷ đồng. Lúc này xuất hiện thêm Công ty TNHH Dầu khí Trần Hồng Quân nắm 85% vốn, Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân giảm còn 10%, bà Nguyễn Thị Bích Thảo và ông Trần Hồng Quân lần lượt sở hữu 2% và 3%.

Đáng chú ý, từ cuối năm 2020, Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings trở thành cổ đông chi phối của Luyện kim Trần Hồng Quân.

Tại tháng 12/2020, cơ cấu cổ đông tiếp tục thay đổi khi Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings nắm giữ 95% vốn. Phần vốn của bà Nguyễn Thị Bích Thảo và ông Trần Hồng Quân không thay đổi.

Tại thời điểm ngày 26/6/2026, Trần Hồng Quân Holdings nắm giữ 95,46% vốn điều lệ của Luyện kim Trần Hồng Quân, trong khi ông Trần Hồng Quân và bà Nguyễn Thị Bích Thảo lần lượt sở hữu 2,72% và 1,82%.

Ông Trần Hồng Quân đồng thời được Trần Hồng Quân Holdings ủy quyền đại diện toàn bộ phần vốn góp tại doanh nghiệp luyện kim.

Dân Việt tổng hợp. Ảnh: AI

Ở chiều ngược lại, cơ cấu sở hữu của Công ty Trần Hồng Quân Holdings cũng cho thấy mối liên kết chặt chẽ giữa các pháp nhân trong hệ sinh thái.

Tính đến tháng 6/2026, Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân nắm 57,79% vốn, Công ty TNHH Dầu khí Trần Hồng Quân sở hữu 29,63%, ông Trần Hồng Quân nắm 10,89% và bà Nguyễn Thị Bích Thảo nắm 1,69%.

Đáng lưu ý, ông Trần Hồng Quân được cả Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân và Công ty TNHH Dầu khí Trần Hồng Quân ủy quyền đại diện toàn bộ phần vốn góp tại Holdings.

Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân được thành lập vào tháng 9/2000. Theo giới thiệu, trong 2 năm đầu mới thành lập, công ty kinh doanh và lắp ráp xe gắn máy với quy mô tầm trung.

Từ năm 2002, công ty hoạt động trong 2 lĩnh vực chính là kinh doanh khí đốt hóa lỏng và dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Về lĩnh vực thứ nhất, công ty tiến hành nhập khẩu, tồn trữ, sản xuất vỏ bình gas, chiết nạp LPG, dẫn đầu thị phần gas dân dụng tại miền bắc, là một trong những thương hiệu gas lớn nhất cả nước.

Công ty sở hữu đồng bộ cơ sở vật chất ngành gas bao gồm 1 tổng kho tồn trữ tại KCN Đình Vũ (Hải Phòng), 1 nhà máy chế tạo vỏ bình gas tại KCN Phố Nối (Hưng Yên), hệ thống 6 nhà máy chiết nạp gas trải khắp các đô thị miền bắc và hệ thống phân phối với hàng nghìn đại lý bán lẻ trải rộng khắp các đô thị và nông thôn, trung du phía bắc.

Đối với lĩnh vực thứ 2, công ty là chủ đầu tư của tổ hợp khách sạn 5 sao và căn hộ cao cấp Crowne Plaza West Hà Nội tại 36 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Hà Nội.

Đây là khách sạn 5 sao quốc tế với 393 phòng và căn hộ dịch vụ cao cấp gồm 136 căn, từng được khai thác và vận hành kinh doanh với thương hiệu Crowne Plaza của tập đoàn quản lý khách sạn InterContinental Hotels Groups (IHG). Hiện nay, khách sạn này đã đổi tên thành Sheraton Hanoi West.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân tại lần thay đổi gần nhất vào tháng 10/2025 có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó ông Trần Hồng Quân sở hữu 80% và bà Nguyễn Thị Bích Thảo sở hữu 20%. Ông Quân đồng thời là người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc doanh nghiệp.

Tương tự, tại Công ty TNHH Dầu khí Trần Hồng Quân, vốn điều lệ đến tháng 10/2025 đạt 548 tỷ đồng. Cơ cấu góp vốn gồm ông Trần Hồng Quân nắm 80% và bà Nguyễn Thị Bích Thảo nắm 20%.

Như vậy, mặc dù tỷ lệ sở hữu trực tiếp của ông Trần Hồng Quân tại Luyện kim Trần Hồng Quân không lớn, quyền chi phối doanh nghiệp vẫn chủ yếu tập trung thông qua mô hình sở hữu nhiều tầng và cơ chế ủy quyền giữa các pháp nhân trong hệ sinh thái.

Ngoài các doanh nghiệp kể trên, ông Trần Hồng Quân còn tiếp tục mở rộng mạng lưới hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp.

Ngày 14/7/2026, ông trở thành người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Phân nhôm Vĩnh Hải THQ. Doanh nghiệp có trụ sở tại Khu công nghiệp Nhân Cơ, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kim loại và kim loại màu, với vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

Trong đó, ông Trần Hồng Quân góp 80% vốn, ông Trần Hồng Hải góp 20%.

Cùng ngày, Công ty TNHH Nhiệt điện Vĩnh Hải THQ cũng được thành lập tại địa chỉ trên. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, trong đó ông Trần Hồng Quân góp 80% và ông Trần Hồng Hải góp 20%; ông Quân đồng thời giữ vai trò người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc.

Chỉ tính theo tỷ lệ sở hữu trực tiếp, ông Trần Hồng Quân hiện góp hơn 1.295 tỷ đồng tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Bích Thảo cũng trực tiếp sở hữu khoảng 313,5 tỷ đồng vốn góp tại các pháp nhân này.

