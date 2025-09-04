Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Thế giới
Thứ năm, ngày 04/09/2025 09:00 GMT+7

Ông Trump bất ngờ nổi giận nói về kế hoạch khiến Nga thiệt hại hàng trăm tỷ đô la nếu không đàm phán hoà bình Ukraine

+ aA -
PV (Theo RT) Thứ năm, ngày 04/09/2025 09:00 GMT+7
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã chuẩn bị sẵn "giai đoạn hai và giai đoạn ba" để đối phó với Nga trong trường hợp ông cho rằng tiến độ đàm phán nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine là không đủ.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh Getty

"Sao anh có thể nói rằng không có hành động nào khiến Nga thiệt hại hàng trăm tỷ đô la? Anh gọi đó là không hành động sao? Tôi vẫn chưa triển khai giai đoạn hai hay giai đoạn ba, nhưng nếu anh nói không hành động, tôi nghĩ anh nên tìm một công việc mới", ông Trump nói với một phóng viên tại Nhà Trắng, ám chỉ đến việc Mỹ đàn áp Ấn Độ vì mua dầu của Nga. Ông Trump cho biết ông sẽ không giảm 50% mức thuế nhập khẩu hiện đang áp dụng đối với New Delhi.

Như Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov đã lưu ý trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Kompas của Indonesia, Nga đánh giá cao việc Ấn Độ không khuất phục trước áp lực của Hoa Kỳ và vẫn cam kết với các nguyên tắc của thương mại tự do.

Trước đó hai ông Putin và Trump đã gặp nhau tại Căn cứ Không quân Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska vào ngày 15/8. Họ đã thảo luận về các biện pháp giải quyết xung đột Ukraine. Cả hai nhà lãnh đạo đều đánh giá cuộc gặp này là tích cực.

Sau cuộc hội đàm, hai bên ghi nhận quyết tâm của hai nước trong việc đạt được kết quả và nhiều lĩnh vực hợp tác chung. Hai nhà lãnh đạo cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ông Putin tuyên bố rằng có thể chấm dứt xung đột ở Ukraine và nhấn mạnh rằng Nga quan tâm đến việc giải quyết tình hình lâu dài.

Về phần mình, ông Trump nói thêm rằng ông và ông Putin đã đạt được thỏa thuận về "nhiều điểm" liên quan đến vấn đề Ukraine, nhưng vẫn chưa có thỏa thuận nào về một số vấn đề. Cùng ngày hôm đó, ông đã trả lời phỏng vấn Fox News, nhấn mạnh rằng khả năng đạt được thỏa thuận về Ukraine hiện phụ thuộc vào ông Zelensky.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Sáu loại tên lửa mới được trình làng tại cuộc duyệt binh quy mô lớn chưa từng có của Trung Quốc

Sáu loại tên lửa phòng không mới, bao gồm HQ-19, HQ-12 và HQ-29, đã được trình làng tại một cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít ở Trung Quốc.

Ukraine hòa bình cứu được nền kinh tế châu Âu nhưng giới lãnh đạo EU nghiện chiến tranh vẫn chọn đổ máu

Thế giới
Ukraine hòa bình cứu được nền kinh tế châu Âu nhưng giới lãnh đạo EU nghiện chiến tranh vẫn chọn đổ máu

Bản đồ phía sau vị tướng hàng đầu của Nga để lộ bí mật ở Ukraine

Thế giới
Bản đồ phía sau vị tướng hàng đầu của Nga để lộ bí mật ở Ukraine

Cựu sĩ quan tình báo Mỹ: Phương Tây sẵn sàng 'hy sinh' Ukraine để ngăn Mỹ xích lại gần Nga

Thế giới
Cựu sĩ quan tình báo Mỹ: Phương Tây sẵn sàng 'hy sinh' Ukraine để ngăn Mỹ xích lại gần Nga

Tình báo Hàn Quốc tiết lộ sốc về số binh sĩ Triều Tiên tử trận ở Nga

Thế giới
Tình báo Hàn Quốc tiết lộ sốc về số binh sĩ Triều Tiên tử trận ở Nga

Đọc thêm

Gia tăng tình trạng suy giảm nhận thức, quên từ việc cơ bản nhất, không phải lẫn do cao tuổi
Xã hội

Gia tăng tình trạng suy giảm nhận thức, quên từ việc cơ bản nhất, không phải lẫn do cao tuổi

Xã hội

Bác sĩ ghi nhận số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị vì các vấn đề liên quan đến suy giảm nhận thức đang tăng lên rõ rệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu làm rõ việc đục phá nhiều phần mộ liệt sĩ khiến thân nhân bức xúc
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu làm rõ việc đục phá nhiều phần mộ liệt sĩ khiến thân nhân bức xúc

Tin tức

Nhiều phần mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Đồng Xuân (xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) bị đục phá, tháo dỡ trong quá trình cải tạo nhưng thân nhân không hề được thông báo. Sự việc gây bức xúc, đau lòng cho nhiều gia đình, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo xử lý khẩn cấp.

Đổi lại biển số xe: Trường hợp nào bắt buộc phải thực hiện theo địa chỉ mới?
Bạn đọc

Đổi lại biển số xe: Trường hợp nào bắt buộc phải thực hiện theo địa chỉ mới?

Bạn đọc

Người dân phải đổi biển số xe trong các trường hợp như: biển số, giấy chứng nhận đăng ký bị mờ, hỏng; xe thay đổi màu sơn, hoặc đổi từ biển trắng sang biển vàng. Sau sáp nhập tỉnh, thành, Thông tư mới của Bộ Công an cũng quy định cụ thể về việc cấp đổi biển số xe.

Tai nạn cần cẩu đường Vành đai 3: Nạn nhân 25 tuổi phẫu thuật cấp cứu vì chấn thương nghiêm trọng
Chuyển động Sài Gòn

Tai nạn cần cẩu đường Vành đai 3: Nạn nhân 25 tuổi phẫu thuật cấp cứu vì chấn thương nghiêm trọng

Chuyển động Sài Gòn

Sáng 4/9, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức xác nhận một nam công nhân 25 tuổi, nạn nhân của vụ sập cần cẩu tại dự án Vành đai 3, đang được phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp.

Khánh Hòa: Giải cứu hai khách nước ngoài bị lạc trên núi Cô Tiên
Tin tức

Khánh Hòa: Giải cứu hai khách nước ngoài bị lạc trên núi Cô Tiên

Tin tức

Hai du khách người Nga bị lạc trên núi Cô Tiên, tỉnh Khánh Hòa vừa được lực lượng cứu hộ đưa xuống núi an toàn.

Giá USD hôm nay 4/9: 'Nóng' cùng giá vàng, loạt ngân hàng tăng giá mua vào
Kinh tế

Giá USD hôm nay 4/9: "Nóng" cùng giá vàng, loạt ngân hàng tăng giá mua vào

Kinh tế

Giá USD hôm nay 4/9 trong nước vẫn neo ở mức cao. Trong đó, thị trường tự do bán ra vẫn đứng ở 26.914 đồng/USD, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nam Em: 'Tôi không xứng đáng làm nghệ sĩ'
Văn hóa - Giải trí

Nam Em: "Tôi không xứng đáng làm nghệ sĩ"

Văn hóa - Giải trí

Nam Em cho biết sau những vấp ngã, cô chỉ muốn sống cuộc đời bình thường, không ồn ào. Cô cũng khẳng định bản thân không còn xứng đáng làm nghệ sĩ.

Một HTX ở Lâm Đồng có kiểu đuổi sâu bệnh độc lạ: Treo đèn lưu huỳnh, thả 20 loại thiên địch, ớt ra trái không kịp cản
Nhà nông

Một HTX ở Lâm Đồng có kiểu đuổi sâu bệnh độc lạ: Treo đèn lưu huỳnh, thả 20 loại thiên địch, ớt ra trái không kịp cản

Nhà nông

Một hợp tác xã (HTX) rau sạch ở tỉnh Lâm Đồng đang sản xuất những trái cà chua, ớt chuông sạch, với tiêu chuẩn bio - xanh cho cộng đồng.

Nhà thùng nước mắm Phú Quốc có 3 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao có gì đặc biệt?
Nhà nông

Nhà thùng nước mắm Phú Quốc có 3 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao có gì đặc biệt?

Nhà nông

Giữa lòng đảo ngọc, những nhà thùng nước mắm Phú Quốc vẫn miệt mài giữ gìn hồn cốt của biển cả qua từng giọt mắm thơm nồng. Tại nhà thùng nước mắm Huỳnh Khoa, một trong số ít đơn vị có 3 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao, câu chuyện về nghề truyền thống hơn 200 năm tuổi được tái hiện bằng sự nghiêm ngặt, tỉ mỉ và niềm tự hào của những người gìn giữ hương vị "quốc hồn quốc túy”.

Ông Putin tiết lộ thoả thuận khủng giữa Nga và Trung Quốc khiến Mỹ đứng ngồi không yên
Thế giới

Ông Putin tiết lộ thoả thuận khủng giữa Nga và Trung Quốc khiến Mỹ đứng ngồi không yên

Thế giới

Tổng thống Vladimir Putin cho biết giá cho hàng tỷ m3 khí đốt của Nga chảy qua đường ống Power of Siberia 2 tới Trung Quốc sẽ dựa trên các nguyên tắc thị trường, được thiết lập theo công thức khách quan chứ không phải chính trị.

Vì sao HLV Kim Sang-sik yêu cầu Viktor Lê tập luyện thể lực sau trận thắng U23 Bangladesh?
Thể thao

Vì sao HLV Kim Sang-sik yêu cầu Viktor Lê tập luyện thể lực sau trận thắng U23 Bangladesh?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik thể hiện kỷ luật thép với U23 Việt Nam. Ngay sau chiến thắng 2-0 trước U23 Bangladesh, Viktor Lê cùng một số cầu thủ dự bị vẫn phải chạy bổ sung thể lực.

AFC khen ngợi màn trình diễn của Viktor Lê
Thể thao

AFC khen ngợi màn trình diễn của Viktor Lê

Thể thao

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á mới đây đã dành lời ngợi khen với tiền vệ Viktor Lê sau những gì đã thể hiện trước U23 Bangladesh.

Quảng Ngãi mời đầu tư khu dân cư 10,3 ha, vốn gần 150 tỷ đồng
Nhà đất

Quảng Ngãi mời đầu tư khu dân cư 10,3 ha, vốn gần 150 tỷ đồng

Nhà đất

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và thông báo mời thầu dự án khu dân cư Đập Ban. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo diện mạo đô thị mới tại cửa ngõ phía Bắc tỉnh Quảng Ngãi.

Bộ Xây dựng đề xuất giao công an xã xác nhận thu nhập khi mua nhà ở xã hội
Nhà đất

Bộ Xây dựng đề xuất giao công an xã xác nhận thu nhập khi mua nhà ở xã hội

Nhà đất

Bộ Xây dựng đề xuất sửa nghị định 100, giao công an cấp xã xác nhận thu nhập mua nhà ở xã hội thay UBND, đồng thời hạ lãi suất vay còn 5,4%/năm để tăng khả năng tiếp cận.

Cổ vật, hiện vật cổ phát lộ qua 3 lần khai quật một di tích ở Bà Rịa-Vũng Tàu nhiều như thế này đây
Nhà nông

Cổ vật, hiện vật cổ phát lộ qua 3 lần khai quật một di tích ở Bà Rịa-Vũng Tàu nhiều như thế này đây

Nhà nông

Tiến sỹ Cao Thu Nga, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử-Văn hóa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đây là di tích quan trọng để lấp đầy khoảng trống lịch sử tiền sử Bà Rịa-Vũng Tàu.

Gia Lai tìm chủ đầu tư cho dự án nhà ở xã hội Long Vân 1 có vốn hơn nghìn tỷ đồng
Nhà đất

Gia Lai tìm chủ đầu tư cho dự án nhà ở xã hội Long Vân 1 có vốn hơn nghìn tỷ đồng

Nhà đất

UBND tỉnh Gia Lai kêu gọi đầu tư dự án nhà ở xã hội Long Vân 1 hơn 2 ha tại phường Quy Nhơn Bắc, gồm 1.265 căn hộ, dự kiến triển khai từ quý 4/2025 đến 2029, giá bán tối đa 14 triệu đồng/m2.

1 cây cảnh này 'chất' hơn 10 chậu lan chi, 'Rolls-Royce' trong giới thực vật, mang rừng nhiệt đới về nhà
Gia đình

1 cây cảnh này "chất" hơn 10 chậu lan chi, "Rolls-Royce" trong giới thực vật, mang rừng nhiệt đới về nhà

Gia đình

Cây cảnh giống như "Rolls-Royce" trong giới thực vật này, trông giống như cây dừa, mang lại cho bạn cảm giác như đang ở trong khu rừng nhiệt đới mát rượi.

Anh tiết lộ một kịch bản cho phép Ukraine tránh được thất bại
Thế giới

Anh tiết lộ một kịch bản cho phép Ukraine tránh được thất bại

Thế giới

Kịch bản tạm thời đóng băng xung đột Ukraine theo mô hình Hàn Quốc có thể giúp Kiev giành lại các vùng lãnh thổ đã mất trong tương lai, tờ báo Anh The Telegraph đưa tin.

Thép xanh Nam Định đón HLV từ Brazil
Thể thao

Thép xanh Nam Định đón HLV từ Brazil

Thể thao

Fanpage chính thức của Thép xanh Nam Định vừa thông báo về việc đội bóng thành Nam đã tuyển mộ thành công chuyên gia vật lý trị liệu người Brazil - Dilson Neto. Ông Dilson Neto chính là người đã tham gia điều trị, hỗ trợ hồi phục cho Nguyễn Xuân Son tại Brazil thời gian qua.

Dạy nghề để thoát nghèo: Giáo dục nghề nghiệp là cách làm căn cơ và bền vững (Bài cuối)
Xã hội

Dạy nghề để thoát nghèo: Giáo dục nghề nghiệp là cách làm căn cơ và bền vững (Bài cuối)

Xã hội

Giáo dục nghề nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm, tăng thu nhập và góp phần giảm nghèo bền vững ở Việt Nam. Trong những năm qua, giáo dục nghề nghiệp Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể, góp phần vào thành tựu giảm nghèo của đất nước.

Ở Lào Cai có ngôi làng trên mây đẹp nhất châu Á, đó làng nào vậy?
Nhà nông

Ở Lào Cai có ngôi làng trên mây đẹp nhất châu Á, đó làng nào vậy?

Nhà nông

Bước vào đầu tháng 8 hằng năm, khi những tia nắng hè chiếu rọi khắp núi rừng Lào Cai, cũng là lúc những thửa ruộng bậc thang ở xã Tả Van, tỉnh Lào Cai-trước đây xã Tả Van thuộc thị xã Sa Pa (có bản Tả Van, một trong sáu “làng trên mây” đẹp nhất châu Á) khoác lên mình màu xanh tươi mới, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước tới thưởng ngoạn.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Truy tố ông chủ Asanzo Phạm Văn Tam; chồng dùng dao tấn công vợ trọng thương rồi đi đầu thú
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Truy tố ông chủ Asanzo Phạm Văn Tam; chồng dùng dao tấn công vợ trọng thương rồi đi đầu thú

Pháp luật

Ông chủ Asanzo Phạm Văn Tam và em ruột bị truy tố tội buôn lậu và trốn thuế; chồng dùng dao tấn công vợ trọng thương rồi đi đầu thú; nữ TikToker 23 tuổi ở TP.HCM nhảy lầu tự tử khi đang livestream... là những tin nóng 24 giờ qua.

Ít nhất 15 người chết sau vụ tai nạn xe điện nổi tiếng thế giới ở Lisbon
Thế giới

Ít nhất 15 người chết sau vụ tai nạn xe điện nổi tiếng thế giới ở Lisbon

Thế giới

Người phát ngôn của dịch vụ y tế khẩn cấp cho biết ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 18 người khác bị thương khi một toa tàu trên tuyến đường sắt leo núi Gloria ở Lisbon bị trật bánh và rơi xuống vào thứ Tư.

Bộ Chính trị yêu cầu đưa vào vận hành điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 từ năm 2030-2035
Kinh tế

Bộ Chính trị yêu cầu đưa vào vận hành điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 từ năm 2030-2035

Kinh tế

Nghị quyết của Bộ Chính trị yêu cầu khẩn trương triển khai xây dựng các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, 2, sớm đưa vào vận hành trong giai đoạn 203-2035.

Quy định mới về ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ có hiệu lực từ 1/9
Bạn đọc

Quy định mới về ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ có hiệu lực từ 1/9

Bạn đọc

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 205/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/9/2025, với nhiều điểm mới nhằm thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, tập trung vào phát triển doanh nghiệp, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và hỗ trợ toàn diện về pháp lý, thị trường, môi trường.

Giá xăng dầu hôm nay 4/9: Dầu thô 'bay' gần 2 USD/thùng, xăng dầu trong nước “nín thở” trước phiên điều chỉnh
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 4/9: Dầu thô "bay" gần 2 USD/thùng, xăng dầu trong nước “nín thở” trước phiên điều chỉnh

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 4/9, thị trường dầu thô thế giới bất ngờ lao dốc kỷ lục sau hai phiên tăng mạnh, rạng sáng nay giá dầu thô đồng loạt lao dốc không phanh.

Vùng ngọt hóa Gò Công ở tỉnh Đồng Tháp nông dân đang trồng rau kiểu gì mà cắt bán hút hàng, thu lãi gấp 7 lần lúa?
Nhà nông

Vùng ngọt hóa Gò Công ở tỉnh Đồng Tháp nông dân đang trồng rau kiểu gì mà cắt bán hút hàng, thu lãi gấp 7 lần lúa?

Nhà nông

Theo khảo sát của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, trồng rau màu thích ứng biến đổi khí hậu vùng ngọt hóa Gò Công (trước sáp nhập 2 tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, vùng đất Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang) lợi nhuận cao gấp 2 đến 7 lần so với trồng lúa, tùy theo loại rau màu.

Xã Hưng Long, TPHCM chọn chuyển đổi số để tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp
Nhà nông

Xã Hưng Long, TPHCM chọn chuyển đổi số để tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp

Nhà nông

Xã Hưng Long, TPHCM - sáp nhập các xã Đa Phước, Qui Đức và Hưng Long, huyện Bình Chánh cũ - lựa chọn chuyển đổi số là cách làm tất yếu để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cho nông sản quê hương.

Tình trạng đáng lo ngại của Phước Sang
Văn hóa - Giải trí

Tình trạng đáng lo ngại của Phước Sang

Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn Trung Lùn chia sẻ về tình trạng sức khỏe đáng lo ngại của Phước Sang: "Sức khỏe giảm sút, trí nhớ không còn".

Tin đọc nhiều

1

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng lắp đặt mới hệ thống camera

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng lắp đặt mới hệ thống camera

2

Sáu loại tên lửa mới được trình làng tại cuộc duyệt binh quy mô lớn chưa từng có của Trung Quốc

Sáu loại tên lửa mới được trình làng tại cuộc duyệt binh quy mô lớn chưa từng có của Trung Quốc

3

Ukraine hòa bình cứu được nền kinh tế châu Âu nhưng giới lãnh đạo EU nghiện chiến tranh vẫn chọn đổ máu

Ukraine hòa bình cứu được nền kinh tế châu Âu nhưng giới lãnh đạo EU nghiện chiến tranh vẫn chọn đổ máu

4

Nuôi con đặc sản này ở Phú Yên ít vốn, chả tốn tiền mua thức ăn chăn nuôi, bán dễ như nhai kẹo

Nuôi con đặc sản này ở Phú Yên ít vốn, chả tốn tiền mua thức ăn chăn nuôi, bán dễ như nhai kẹo

5

Hình ảnh 800 chú chim bồ câu tung bay trên Quảng trường Ba Đình ngày Quốc khánh

Hình ảnh 800 chú chim bồ câu tung bay trên Quảng trường Ba Đình ngày Quốc khánh