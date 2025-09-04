Ông Trump bất ngờ nổi giận nói về kế hoạch khiến Nga thiệt hại hàng trăm tỷ đô la nếu không đàm phán hoà bình Ukraine

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh Getty

"Sao anh có thể nói rằng không có hành động nào khiến Nga thiệt hại hàng trăm tỷ đô la? Anh gọi đó là không hành động sao? Tôi vẫn chưa triển khai giai đoạn hai hay giai đoạn ba, nhưng nếu anh nói không hành động, tôi nghĩ anh nên tìm một công việc mới", ông Trump nói với một phóng viên tại Nhà Trắng, ám chỉ đến việc Mỹ đàn áp Ấn Độ vì mua dầu của Nga. Ông Trump cho biết ông sẽ không giảm 50% mức thuế nhập khẩu hiện đang áp dụng đối với New Delhi.

Như Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov đã lưu ý trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Kompas của Indonesia, Nga đánh giá cao việc Ấn Độ không khuất phục trước áp lực của Hoa Kỳ và vẫn cam kết với các nguyên tắc của thương mại tự do.

Trước đó hai ông Putin và Trump đã gặp nhau tại Căn cứ Không quân Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska vào ngày 15/8. Họ đã thảo luận về các biện pháp giải quyết xung đột Ukraine. Cả hai nhà lãnh đạo đều đánh giá cuộc gặp này là tích cực.

Sau cuộc hội đàm, hai bên ghi nhận quyết tâm của hai nước trong việc đạt được kết quả và nhiều lĩnh vực hợp tác chung. Hai nhà lãnh đạo cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ông Putin tuyên bố rằng có thể chấm dứt xung đột ở Ukraine và nhấn mạnh rằng Nga quan tâm đến việc giải quyết tình hình lâu dài.

Về phần mình, ông Trump nói thêm rằng ông và ông Putin đã đạt được thỏa thuận về "nhiều điểm" liên quan đến vấn đề Ukraine, nhưng vẫn chưa có thỏa thuận nào về một số vấn đề. Cùng ngày hôm đó, ông đã trả lời phỏng vấn Fox News, nhấn mạnh rằng khả năng đạt được thỏa thuận về Ukraine hiện phụ thuộc vào ông Zelensky.