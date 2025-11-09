Ông Trump bất ngờ tuyên bố tẩy chay Hội nghị G20 ở Nam Phi

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Florida ngày 5/11. Ảnh: REUTERS

Chính quyền Trump lặp lại cáo buộc “ngược đãi người da trắng”

Trước đó, ông Trump đã thông báo ông sẽ không tham dự Hội nghị G20, sự kiện thường niên quy tụ lãnh đạo các nền kinh tế hàng đầu và mới nổi trên thế giới. Phó Tổng thống JD Vance, người được chỉ định thay mặt ông tham dự, cũng hủy kế hoạch đến Nam Phi, theo một nguồn tin thân cận tiết lộ.

Tiết lộ lý do tẩy chay Hội nghị G20 ở Nam Phi, ông Trump viết trên nền tảng mạng xã hội của mình cáo buộc nước chủ nhà có các hành vi “lạm dụng và tước đoạt đất đai của người Afrikaner”, bao gồm bạo lực và giết hại nông dân da trắng.



Chính quyền Trump từ lâu đã chỉ trích chính phủ Nam Phi vì “để mặc cho người Afrikaner thiểu số bị tấn công và ngược đãi".

Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump từng hạn chế số người tị nạn được tiếp nhận vào Mỹ xuống còn 7.500 người mỗi năm, đồng thời ưu tiên cấp quy chế cho người Nam Phi da trắng, với lập luận rằng họ “đang bị phân biệt đối xử và đe dọa bạo lực” ở quê nhà.

Tuy nhiên, chính phủ Nam Phi bác bỏ hoàn toàn những cáo buộc này, cho rằng người da trắng hiện vẫn có mức sống cao hơn nhiều so với người da đen - hơn ba thập niên sau khi chế độ phân biệt chủng tộc apartheid kết thúc.

Tổng thống Cyril Ramaphosa cho biết ông từng nói thẳng với ông Trump rằng các thông tin về “ngược đãi người Afrikaner” là hoàn toàn sai sự thật.

Ông Trump muốn loại Nam Phi khỏi G20

Bất chấp phản ứng từ Pretoria, ông Trump vẫn duy trì quan điểm cứng rắn. Trong một bài phát biểu kinh tế tại Miami hồi đầu tuần, ông tuyên bố Nam Phi “nên bị loại khỏi G20”, cho rằng nước này “không xứng đáng đại diện cho các nền kinh tế phát triển”.

Đây là lần thứ hai trong năm một quan chức cấp cao trong chính quyền Trump tẩy chay các cuộc họp G20. Hồi đầu năm 2025, Ngoại trưởng Marco Rubio đã không tham dự hội nghị ngoại trưởng G20 vì chương trình nghị sự “tập trung quá nhiều vào các chủ đề đa dạng, hòa nhập và biến đổi khí hậu” - mà ông gọi là “phi thực tế".



Động thái tẩy chay G20 của ông Trump dự kiến sẽ gây căng thẳng ngoại giao nghiêm trọng giữa Washington và Pretoria, trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng tại châu Phi để đối trọng với Trung Quốc và Nga.

Việc ông Trump tiếp tục xoáy sâu vào vấn đề chủng tộc ở Nam Phi được xem là thông điệp hướng đến cử tri bảo thủ da trắng trong nước, những người từng ủng hộ ông trong chiến dịch tranh cử trước đây.

Trong khi đó, giới quan sát cho rằng hành động này làm suy yếu vai trò quốc tế của Mỹ, bởi G20 là diễn đàn kinh tế lớn nhất thế giới - nơi bàn thảo chính sách toàn cầu về tài chính, năng lượng, và khí hậu.