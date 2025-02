Ông Trump công bố mức áp thuế mới với nhôm, thép nhập khẩu

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh Defense

Ông cho biết: “Chúng tôi cũng sẽ công bố mức thuế thép vào thứ Hai (10/2)”, đồng thời nói thêm, “bất kỳ loại thép, nhôm nào nhập khẩu vào Mỹ sẽ phải chịu mức thuế 25%”.

Ông Trump cũng cho biết ông có kế hoạch tổ chức một cuộc họp báo riêng vào thứ Ba hoặc thứ Tư để công bố mức thuế quan tương hỗ mới, có thể tương đương với mức thuế của các nước khác đối với hàng hóa của Mỹ tính theo đô la đổi đô la.

“Rất đơn giản, nếu họ buộc tội chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ buộc tội họ", ông Trump nói.

Ông không cung cấp nhiều chi tiết về mức thuế mới sẽ mở rộng như thế nào hoặc khi nào chúng có thể có hiệu lực. Không rõ liệu thuế thép và nhôm mới có được áp dụng trên mức thuế hiện đang áp dụng đối với hàng xuất khẩu từ các quốc gia như Trung Quốc hay không.

Vào năm 2018, ông Trump cũng đã công bố mức thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm, mặc dù năm sau ông đã dỡ bỏ mức thuế này đối với Mexico và Canada.

Tuần trước, ông Trump đã áp thuế 10% đối với tất cả hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ ngoài tất cả các mức thuế hiện hành đã áp dụng đối với Trung Quốc. Sau khi các mức thuế đó có hiệu lực vào thứ Ba, Trung Quốc đã nhanh chóng trả đũa bằng cách áp thuế đối với một số loại chip và kim loại, bắt đầu điều tra Google và đưa nhà sản xuất các thương hiệu Calvin Klein và Tommy Hilfiger vào danh sách các thực thể không đáng tin cậy.

Nhưng ông Trump đã bắt đầu giảm bớt các mức thuế quan đó, tạm dừng đánh thuế đối với bất kỳ hàng hóa nào có giá trị 800 đô la trở xuống được nhập khẩu vào Mỹ cho đến khi Bộ Thương mại có thể xây dựng một hệ thống để áp dụng các mặt hàng khó theo dõi đó. Ông Trump cũng tạm dừng mức thuế quan 25% trên toàn diện đối với hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada cho đến ít nhất là ngày 1/3.

Mặc dù Mỹ không còn là nền kinh tế tập trung vào sản xuất như trước đây, nhưng nước này vẫn tiêu thụ hàng chục triệu tấn thép và nhôm mỗi năm, cung cấp cho các ngành công nghiệp như sản xuất ô tô, hàng không vũ trụ, sản xuất dầu, xây dựng và cơ sở hạ tầng, chẳng hạn như đường bộ và cầu. Thuế quan sẽ làm tăng chi phí sản xuất trong các ngành công nghiệp đó vì chi phí thép nhập khẩu tăng và vì các nhà sản xuất thép và nhôm trong nước có thể tăng giá sản phẩm của họ do cạnh tranh giảm từ hàng nhập khẩu giá rẻ.

Canada và Mexico lần lượt là nước xuất khẩu thép lớn nhất và lớn thứ ba sang Mỹ. Canada hiện chiếm gần 1/4 lượng thép nhập khẩu của các doanh nghiệp Mỹ theo trọng lượng, trong khi Mexico chiếm khoảng 12%, theo dữ liệu của chính phủ do Viện Sắt và Thép Mỹ, một nhóm thương mại trong ngành cung cấp.

Nhìn chung, thép nhập khẩu của các doanh nghiệp Mỹ đã giảm 27% trong giai đoạn từ năm 2017, năm trước khi có thuế quan, đến năm 2019, năm đầu tiên áp dụng thuế quan, mặc dù một phần trong mức giảm đó là do lượng tiêu thụ thép giảm. Sản lượng thép trong nước tăng trong cùng kỳ nhưng chỉ bằng khoảng 2/3 mức giảm nhập khẩu. Mặc dù ngành thép trong nước đã có sự nâng cao sức cạnh tranh nhờ thuế quan, sản lượng trong nước đã giảm khoảng 2% vào năm ngoái so với năm 2023 và giảm gần 10% so với mức của một thập kỷ trước.

Phản ứng với lệnh áp thuế mới của ông Trump, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump không nên gây hại cho nền kinh tế EU bằng cách đe dọa áp thuế vì điều đó không đáp ứng lợi ích của Mỹ.

"Châu Âu là đồng minh của các bạn. Nếu các bạn muốn châu Âu đầu tư nhiều hơn vào an ninh và quốc phòng, nếu các bạn muốn phát triển, mà tôi nghĩ là vì lợi ích của Mỹ, thì các bạn không nên gây tổn hại đến nền kinh tế châu Âu bằng cách đe dọa áp thuế", ông Macron phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với CNN. Theo ông, việc áp thuế đối với EU sẽ dẫn đến lạm phát và tăng giá ở Mỹ. Ông Marcon lưu ý rằng “vấn đề” chính đối với Washington không phải là EU mà là Trung Quốc.