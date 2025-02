Ông Trump gây choáng váng với quyết định mới cho Elon Musk

Ông Trump lắng nghe khi Elon Musk phát biểu tại Nhà Trắng, cùng ở đó là con trai X Æ A-Xii của nhà tỷ phú. Ảnh: Gi.

Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp yêu cầu các cơ quan liên bang Mỹ thực hiện các biện pháp cắt giảm lực lượng lao động và hiệu quả do Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) do Elon Musk đứng đầu vạch ra.



Sắc lệnh ngày 11/2 chỉ đạo các cơ quan hạn chế tuyển dụng vào các vị trí thiết yếu và hợp tác với DOGE để xác định các lĩnh vực cần cắt giảm nhân sự đáng kể và loại bỏ các cơ quan tiềm năng.

Xuất hiện cùng ông Trump tại Phòng Bầu dục vào thứ Ba, Musk đã bảo vệ sáng kiến này, tuyên bố rằng người dân Mỹ "đã bỏ phiếu cho một cuộc cải cách chính phủ lớn và đó là những gì họ sẽ nhận được".

"Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc cắt giảm chi tiêu liên bang – đó là điều cần thiết. Điều cần thiết là nước Mỹ phải duy trì khả năng thanh toán như một quốc gia" - Musk cho biết.

"Chúng ta có nhánh chính phủ thứ tư không được bầu, vi hiến – bộ máy quan liêu – mà theo nhiều cách, hiện nắm giữ nhiều quyền lực hơn bất kỳ đại diện được bầu nào", ông nói thêm. "Nó không phản ánh ý chí của người dân. Vì vậy, đó là điều chúng ta phải sửa chữa".

"Và chúng ta cũng phải giải quyết thâm hụt – thâm hụt 2 nghìn tỷ USD. Nếu chúng ta không làm gì đó về vấn đề này, đất nước sẽ phá sản. Ý tôi là, thật đáng kinh ngạc khi chỉ riêng khoản thanh toán lãi suất cho khoản nợ quốc gia đã vượt quá ngân sách của Bộ Quốc phòng" - Musk lưu ý.

Sắc lệnh hành pháp của ông Trump thiết lập tỷ lệ tuyển dụng trong đó các cơ quan chỉ được tuyển dụng 1 nhân viên cho mỗi 4 người nghỉ việc, với các ngoại lệ đối với các vai trò liên quan đến an toàn công cộng, thực thi luật nhập cư và thực thi pháp luật.

Người đứng đầu cơ quan phải xây dựng các kế hoạch dựa trên dữ liệu, tham khảo ý kiến của nhóm trưởng DOGE, để đảm bảo những người mới được tuyển dụng được phân bổ vào các lĩnh vực có nhu cầu cao.

Sắc lệnh này cũng yêu cầu người đứng đầu cơ quan phải nộp báo cáo trong vòng 30 ngày, đánh giá xem các phòng ban hoặc cơ quan phụ của họ có thể bị xóa bỏ hay hợp nhất hay không.

Sắc lệnh này không áp dụng cho quân nhân và người đứng đầu cơ quan có thể miễn trừ "bất kỳ vị trí nào mà họ cho là cần thiết để đáp ứng các trách nhiệm về an ninh quốc gia, an ninh nội địa hoặc an toàn công cộng".

Những người chỉ trích đã nêu lên mối lo ngại về tác động tiềm tàng của các biện pháp này đối với các dịch vụ công và sự tập trung quyền lực trong DOGE, với các phóng viên gây sức ép với Musk về các xung đột lợi ích tiềm tàng.

Động thái mới nhất của ông Trump nhằm cắt giảm lực lượng lao động liên bang trên diện rộng diễn ra sau những nỗ lực trước đây của chính quyền ông nhằm hợp lý hóa các hoạt động của chính phủ, bao gồm viện trợ nước ngoài và đóng băng tuyển dụng.

DOGE đã được trao quyền hạn mở rộng để giám sát các đợt cắt giảm này, nhằm xác định và loại bỏ các khoản chi tiêu lãng phí trong chính phủ liên bang.