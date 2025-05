Ngày 16/5, Tổng thống Donald Trump gây chú ý với chia sẻ: “Có ai để ý kể từ khi tôi nói, ‘Tôi ghét Taylor Swift’, cô ấy không còn nổi tiếng nữa không?”.

Ông Trump chưa bao giờ phủ nhận sự thù địch dành cho chủ nhân hit Look What You Made Me Do. Người đứng đầu nước Mỹ nhiều lần chủ động gây chiến với siêu sao nhạc pop sinh năm 1989.

Tổng thống Donald Trump mỉa mai Taylor hết nổi tiếng. Ảnh: Reuters.

Lần đầu ông Trump công kích Taylor được ghi nhận vào năm 2018. Khi đó, ông Trump đang giữ chức Tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ đầu tiên 2017-2021.

Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ (bầu cử quốc hội) năm 2018, lần đầu tiên đưa ra tuyên bố chính trị công khai, ủng hộ hai ứng cử viên đảng Dân chủ ở tiểu bang Tennessee.

Ông Trump, với tư cách là thành viên đảng Cộng hòa, không hài lòng về việc Taylor đứng về phía đảng Dân chủ. Ông nói: “Bây giờ tôi ít thích âm nhạc của Taylor hơn khoảng 25%”.

Sự thù địch tăng thêm khi Taylor chỉ trích ông trong cuộc bầu cử năm 2020. Những người trong cuộc cho biết ông Trump khẳng định bản thân nổi tiếng và có nhiều người hâm mộ trung thành hơn giọng ca Blank Space.

Dẫu vậy, ông Trump không có động thái hay phát ngôn gì nhắm vào Taylor ở giai đoạn đó.

Đến cuộc bầu cử năm 2024, ông Trump liên tục réo tên nữ ca sĩ, cả trước khi cô đưa ra lựa chọn ủng hộ ứng cử viên nào.

Vào giữa tháng 2/2024, ông Trump chỉ trích Taylor vô ơn. Ông tuyên bố ký và chịu trách nhiệm về Đạo luật hiện đại hóa âm nhạc để hỗ trợ cho sự nghiệp của Taylor và các nghệ sĩ khác - điều mà ông Joe Biden không làm được và sẽ không làm. Vì lẽ đó, ông chủ Nhà Trắng cảm thấy khó hiểu khi Taylor chọn về phe ông Biden và chống lại ông.

Vào tháng 8 cùng năm, ông Trump chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh về Taylor Swift được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo. Những hình ảnh này có chứa nội dung sai sự thật liên quan đến quan điểm chính trị của siêu sao nhạc pop trong cuộc bầu cử. Đó là Taylor và cộng đồng fan Swifties kêu gọi bỏ phiếu cho ông Trump, thay vì ứng cử viên đảng Dân chủ.

Khoảng một tháng sau đó, ngay sau khi Taylor tuyên bố bỏ phiếu cho bà Kamala Harris, ông Trump cảnh báo người đẹp 8X có thể phải trả giá vì chọn đảng Dân chủ.

Ông còn sản xuất phiên bản nhái chiếc áo phông được bán trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới The Eras Tour của Taylor Swift để làm hàng hóa cho chiến dịch tranh cử.

Đỉnh điểm là vào ngày 15/9/2024, ông Trump thẳng thừng tuyên bố: “Tôi ghét Taylor Swift”.

Dù chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11/2024, ông Trump dường như chưa hết cay cú Taylor Swift.

Vào tháng 2, sau khi Kansas City Chiefs, đội bóng bầu dục của bạn trai Taylor là Kansas City Chiefs thất bại trong trận Super Bowl 2025, chính trị gia sinh năm 1946 chế giễu Taylor bị khán giả la ó, trong khi ông được cổ vũ nhiệt tình khi đến địa điểm thi đấu.

Taylor luôn giữ im lặng trước những động thái mang tính gây hấn của ông Trump. Ảnh: Getty Images.

Truyền thông Âu - Mỹ cho rằng sự thù địch của ông Trump dành cho Taylor bắt nguồn từ tầm ảnh hưởng quá lớn của "Công chúa nhạc đồng quê". Vào năm 2024, người ta tin rằng có được sự ủng hộ của Taylor là lợi thế lớn trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Chiến thắng của ông Biden vào năm 2020 là ví dụ rõ ràng nhất.

Dù thực tế cho thấy tác động mà Taylor tạo ra không thần thánh như lời đồn thổi, thái độ không chịu buông tha phần nào khẳng định ông Trump xem cô là mối đe dọa thực sự.

Lần này, Taylor Swift không phải người duy nhất bị ông Trump nhắc đến. Bruce Springsteen bị Tổng thống Mỹ chỉ trích là ngu ngốc và đáng ghét. Nguyên nhân vì nam ca sĩ 76 tuổi nhiệt tình ủng hộ ông Biden.

"Tôi không bao giờ thích ông ta, không bao giờ thích âm nhạc của ông ta hay quan điểm chính trị cánh tả cấp tiến của ông ta. Quan trọng hơn, ông ta không phải là một người tài năng", ông Trump bày tỏ.

Taylor Swift và Bruce Springsteen không bình luận gì về lời công kích của ông Trump.