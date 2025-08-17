Ông Trump lên kế hoạch gặp ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng

Ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu vào ngày 10/5/2025 tại Kiev, Ukraine. Ảnh Getty Images

Ngày 16/8, ông Trump đã gặp Tổng thống Nga Putin tại Anchorage, Alaska, đánh dấu cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022. Tổng thống Mỹ mô tả cuộc gặp là "ấm áp", trong khi ông Putin mô tả đó là "thẳng thắn" và "có ý nghĩa".

Cả hai người đều bày tỏ hy vọng rằng hội nghị thượng đỉnh có thể đưa đến gần hơn giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Vào thứ Bảy, tờ NYT trích dẫn nguồn tin của mình cho biết ông Trump sẽ tiếp ông Zelensky và "các nhà lãnh đạo châu Âu cũng được mời đến".

Trước đó cùng ngày, nhà lãnh đạo Ukraine đã thông báo trong một bài đăng trên X rằng ông sẽ đến thủ đô Mỹ vào thứ Hai. Ông Trump sau đó đã xác nhận chuyến thăm này.

Theo tờ báo, ông Trump sẽ đề xuất một kế hoạch theo đó Kiev sẽ phải nhượng lại một số phần lãnh thổ mới của Nga ở Donbass vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Đổi lại, Điện Kremlin sẽ đồng ý ngừng các hoạt động tấn công dọc theo tuyến đầu hiện tại ở nơi khác, ấn phẩm này tuyên bố.

Ông Zelensky đã nhiều lần loại trừ mọi nhượng bộ về lãnh thổ đối với Moscow.

Sau hội nghị thượng đỉnh Alaska, các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Ý, Phần Lan, Ba Lan và EU đã ra tuyên bố chung bày tỏ sự sẵn sàng "làm việc với Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky hướng tới một hội nghị thượng đỉnh ba bên với sự hỗ trợ của châu Âu".

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov trước đó lưu ý rằng Nga và Mỹ vẫn chưa thảo luận về cuộc gặp tiềm năng giữa Putin, Trump và Zelensky.

Phát biểu với Fox Business hôm thứ năm, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng những người ủng hộ Kiev ở châu Âu nên "hoặc chấp nhận hoặc im lặng" và ngừng đưa ra yêu cầu đối với Washington trong khi Washington đang cố gắng đàm phán với Moscow để tìm lối thoát khỏi cuộc xung đột ở Ukraine.