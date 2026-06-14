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Chủ nhật, ngày 14/06/2026 07:40 GMT+7

Ông Trump nói thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ được ký kết trong hôm nay, eo biển Hormuz ngay lập tức mở cho tất cả mọi người

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PV (Theo RT) Chủ nhật, ngày 14/06/2026 07:40 GMT+7
Tổng thống Donald Trump đã thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran sẽ được ký kết vào Chủ nhật, ngày 14 tháng 6.
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Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh RT

Trước đó, Tehran đã phủ nhận khả năng đạt được thỏa thuận vào ngày đó, đồng thời không loại trừ khả năng đạt được thỏa thuận “trong những ngày tới”.

Hai quốc gia đã tham gia các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian trong hơn hai tháng sau thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào đầu tháng Tư. Các cuộc đàm phán diễn ra sau chiến dịch quân sự do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran vào cuối tháng Hai. Tehran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công vào các quốc gia vùng Vịnh có căn cứ quân sự của Mỹ và bằng cách đóng cửa eo biển Hormuz, nơi thường vận chuyển khoảng một phần tư lượng dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) bằng đường biển toàn cầu.

“Thỏa thuận dự kiến ​​sẽ được ký kết vào ngày mai, và ngay sau khi được ký kết, eo biển Hormuz sẽ MỞ CỬA CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI,” ông Trump viết vào ngày 13/6.

Ông nói thêm rằng thỏa thuận này sẽ ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân “bằng cách mua, phát triển hoặc bất kỳ hình thức mua sắm nào khác”. Tehran đã nhiều lần phủ nhận việc tìm kiếm vũ khí hạt nhân, khẳng định chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn vì mục đích hòa bình.

Ông Trump nói rằng “sẽ không có tiền trao đổi”, ngụ ý rằng Mỹ sẽ không giải tỏa tài sản bị đóng băng của Iran. Ông cũng tuyên bố rằng “vào thời điểm thích hợp” Mỹ sẽ tiếp quản kho uranium làm giàu của Iran để “pha loãng và tiêu hủy nó, dù là ở Iran hay ở Hoa Kỳ”.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng cho biết hôm thứ Bảy rằng việc hoàn tất thỏa thuận "có thể sẽ diễn ra trong vòng 24 giờ tới".

Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei trước đó vào thứ Bảy cho biết việc ký kết thỏa thuận “sẽ không diễn ra vào ngày mai”.

Ông Baghaei nói: “Không thể loại trừ khả năng điều đó có thể xảy ra trong những ngày tới” . Ông khẳng định bản ghi nhớ đang được soạn thảo sẽ chỉ tập trung vào việc chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran và “vấn đề hạt nhân sẽ không được đề cập đến”.

Trước đó, ông Baghaei cho biết bản ghi nhớ sẽ cho hai bên 60 ngày để đàm phán về tương lai chương trình hạt nhân của Iran. Ông cũng nói rằng thỏa thuận sẽ bao gồm việc chấm dứt các hoạt động quân sự của Israel tại Lebanon.

Nhà ngoại giao Iran cáo buộc Israel tìm cách phá hoại thỏa thuận. “Chúng ta không giao dịch với những bên hoàn toàn cam kết thực hiện nghĩa vụ của mình. Họ lợi dụng mọi cơ hội để bội hứa”, ông nói.

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