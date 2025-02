Ông Trump ra tối hậu thư đáng sợ với Panama

Trong một cuộc họp báo cùng ngày 2/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên rằng Mỹ sẽ "lấy lại" Kênh đào Panama, nếu không "điều gì đó rất lớn sẽ xảy ra".



"Trung Quốc đang điều hành Kênh đào Panama mà mà kênh này không được trao cho Trung Quốc, nhưng được trao cho Panama một cách ngớ ngẩn, nhưng họ đã vi phạm thỏa thuận và chúng tôi sẽ lấy lại, nếu không một điều gì đó rất mạnh mẽ sẽ xảy ra" - ông nói với các phóng viên.

Vài giờ trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên với tư cách là nhà ngoại giao hàng đầu của HMỹ, đã gặp Tổng thống Panama Raúl Mulino.

Mặc dù Mulino nói với Rubio rằng chủ quyền của Panama đối với kênh đào không phải là vấn đề cần tranh luận, nhưng ông cũng cho biết ông đã giải quyết những lo ngại của Washington về ảnh hưởng được cho là của Bắc Kinh xung quanh tuyến đường thủy này.

Ông Rubio đưa ra tối hậu thư nhằm hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc tại Khu vực Kênh đào Panama, đồng thời cảnh báo về các biện pháp có thể áp dụng nếu không có thay đổi ngay lập tức.

Ông thông báo với các quan chức Panama rằng "Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp thuận một phán quyết sơ bộ rằng tình trạng ảnh hưởng và kiểm soát hiện tại của Trung Quốc đối với Khu vực Kênh đào Panama gây ra mối đe dọa cho cả Kênh đào và Kênh đào Panama và là hành vi vi phạm Hiệp ước trung lập vĩnh viễn và vận hành cơ sở này".

Ngoại trưởng Mỹ cũng tuyên bố rõ ràng rằng "tình trạng hiện tại là không thể chấp nhận được". Ông Rubio lưu ý rằng nếu không có thay đổi ngay lập tức, Mỹ "sẽ yêu cầu thực hiện các biện pháp để bảo vệ các quyền của mình theo Hiệp ước".

"Mỹ không thể và sẽ không cho phép Trung Quốc tiếp tục kiểm soát hiệu quả và ngày càng gia tăng đối với Kênh đào Panama" - ông Rubio viết trên mạng xã hội X.

Panama sẽ không gia hạn biên bản ghi nhớ năm 2017 để tham gia sáng kiến phát triển ở nước ngoài của Trung Quốc, được gọi là sáng kiến Vành đai và Con đường, Tổng thống Panama Mulino cho biết, đồng thời cũng gợi ý rằng thỏa thuận với Bắc Kinh có thể kết thúc sớm.

Ông Mulino nói với các phóng viên rằng Panama sẽ tìm cách hợp tác với Mỹ về các khoản đầu tư mới, bao gồm các dự án cơ sở hạ tầng. "Tôi nghĩ chuyến thăm này mở ra cánh cửa để xây dựng các mối quan hệ mới ... và cố gắng tăng càng nhiều càng tốt các khoản đầu tư của Mỹ vào Panama" - ông nói.

Trong cuộc họp, Rubio nói với tổng thống kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Martínez-Acha rằng những lo ngại về "quyền kiểm soát" của Trung Quốc đối với Kênh đào Panama có thể có nghĩa là Mỹ phải "thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền của mình" theo một hiệp ước lâu đời về tính trung lập và hoạt động của kênh đào.

Kênh đào đã được trả lại cho Panama theo một hiệp ước năm 1977, cho phép Mỹ can thiệp quân sự nếu hoạt động của tuyến đường thủy này bị gián đoạn do xung đột nội bộ hoặc một thế lực nước ngoài. Ngày nay, lượng hàng hóa qua kênh đào nhiều hơn bao giờ hết so với những năm Mỹ kiểm soát.

Ông Mulino phát biểu ngày Chủ Nhật rằng ông không nghĩ rằng có nguy cơ thực sự rằng Mỹ sẽ sử dụng vũ lực để chiếm lại kênh đào.

'Panama sẽ không đầu tư một đô la nào vào đó'

Ông Mulino cũng cho biết chính quyền Panama đang tiến hành kiểm toán một công ty có liên hệ với Trung Quốc, công ty này đang vận hành hai nhà ga quanh kênh đào.

"Chúng tôi phải đợi cho đến khi cuộc kiểm toán đó kết thúc trước khi chúng tôi có thể đưa ra kết luận pháp lý và hành động theo đó", Mulino cho biết.

Công ty đang được đề cập là Panama Ports Company, một phần của công ty con thuộc tập đoàn CK Hutchison Holdings có trụ sở tại Hồng Kông. Hutchinson Ports là một trong những nhà điều hành cảng lớn nhất thế giới, giám sát 53 cảng tại 24 quốc gia, bao gồm cả các đồng minh khác của Mỹ như Vương quốc Anh, Úc và Canada.

Như CNN đã đưa tin trước đó, Hutchison không kiểm soát quyền tiếp cận Kênh đào Panama. Công nhân tại hai cảng của họ chỉ chất và dỡ container lên tàu và cung cấp nhiên liệu cho chúng. Ba cảng khác trong vùng lân cận kênh đào do các công ty cạnh tranh cung cấp các dịch vụ tương tự điều hành.

Tổng thống Mulino cũng cho biết chính quyền Panama đã trao đổi với Ngoại trưởng Rubio về khả năng mở rộng chương trình chuyến bay hồi hương người di cư để trục xuất những công dân nước ngoài không có cơ sở pháp lý để ở Panama, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ phải gánh chịu chi phí.

Mulino cho biết vào Chủ Nhật rằng những người được hồi hương có thể bao gồm những người di cư từ Venezuela, Colombia, Ecuador và các quốc gia khác.