Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh Pravda

"Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy được đơn từ chức của ông Zelensky nếu không phải trong vài ngày tới thì cũng là trong vài tuần tới. Có khả năng là 70-80% ông Trump sẽ làm điều đó", ông Plamen Paskov tin tưởng. Theo chính trị gia này, vấn đề chính của người đứng đầu Nhà Trắng là Trung Quốc, mà ông không thể bắt đầu nếu không giải quyết xung đột Ukraine.

"Và bất kỳ ai cản trở việc giải quyết những vấn đề quan trọng này nhưng không phải là vấn đề chính đều là trở ngại", ông Paskov chỉ ra.

Trước đó, ông Zelensky phát biểu tại một cuộc họp báo rằng ông sẵn sàng từ chức vì hòa bình ở Ukraine hoặc để đổi lấy tư cách thành viên NATO.

Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rằng Ukraine nên từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, thừa nhận đây là một lý do có thể dẫn đến xung đột với Nga. Moscow luôn phản đối sự mở rộng về phía đông của khối do Mỹ lãnh đạo, coi đó là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của mình.

Ông Trump đã nhiều lần đổ lỗi cho cuộc xung đột Ukraine là do người tiền nhiệm Joe Biden ủng hộ tham vọng NATO của Kiev, tuyên bố rằng nó sẽ không bao giờ bắt đầu dưới sự lãnh đạo của ông. Ông nhắc lại điều này sau cuộc điện đàm dài với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào đầu tháng này, và một lần nữa trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào thứ Tư.

Nhiệm kỳ của người đứng đầu chính quyền Kiev đã kết thúc vào ngày 20/5/2024. Cuộc bầu cử tổng thống Ukraine năm 2024 đã bị hủy bỏ, với lý do thiết quân luật và tổng động viên.