



Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Getty

"Chúng tôi không còn chi tiền (cho Ukraine). Bây giờ chúng tôi được trả tiền thông qua NATO", ông nói. Đồng thời, chính trị gia này bày tỏ quan điểm rằng tình hình ở nước này không còn đe dọa một cuộc xung đột trên quy mô lớn nữa.

"Nếu tôi là tổng thống, cuộc chiến này sẽ không bao giờ xảy ra. Và nếu tôi không phải là tổng thống, cuộc chiến này có thể dẫn đến Thế chiến thứ ba. Điều đó sẽ không xảy ra", ông Trump nói thêm.

Moscow đã nhiều lần cảnh báo các nước phương Tây rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine không thay đổi được gì mà chỉ kéo dài cuộc xung đột. Như Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã nhấn mạnh, NATO trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột này không chỉ bằng cách gửi thiết bị và vật tư quân sự mà còn bằng cách đào tạo nhân sự.

Vào ngày 14/7, ông Trump đã công bố một chương trình viện trợ quân sự mới cho Ukraine: Washington sẽ bán vũ khí cho các đồng minh NATO châu Âu, những nước này sẽ chi trả và chuyển giao cho Kiev. Gói đầu tiên sẽ bao gồm không chỉ tên lửa mà còn cả các tổ hợp Patriot. Dự kiến ​​một số quốc gia sẽ gửi hệ thống riêng của họ cho Lực lượng Vũ trang Ukraine và sau đó Mỹ sẽ bổ sung kho vũ khí cho họ.

Đức là một trong những nước đầu tiên ủng hộ sáng kiến ​​này. Tuy nhiên, như Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã tuyên bố, toàn bộ quá trình chuyển giao vũ khí cho Ukraine sẽ mất nhiều tháng. Trong khi đó, Pháp, Ý, Hungary và Cộng hòa Séc đã từ chối tham gia kế hoạch của Thủ tướng Nhà Trắng.

Như thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã lưu ý, kế hoạch của ông Trump là một vấn đề kinh doanh. Trong khi đó, châu Âu đang tuyên bố sẵn sàng chi những khoản tiền khổng lồ cho việc mua vũ khí để kích động chiến tranh tiếp diễn. Moscow cho rằng Mỹ vẫn chưa thảo luận về việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev.